Los precios al alza y el aumento exponencial de la demanda impulsan el optimismo del sector inmobiliario

“A nivel personal, el argentino, el inversionista o el consumidor final, dijo tengo dólares y pesos y me animo a dar un paso al frente para comprar o alquilar algo. En Lex vimos mucho cambio en cuanto a inquilinos que venían preguntando y ahora se animaron a alquilar, hacer las mejoras y decirle a los clientes ‘nos mudamos’”, resaltó sobre el cambio de humor.

En el debe, planteó el hecho de que “más allá de que la inflación se está sorteando es un tema delicado y en el rubro de la construcción ha pegado fuerte”, aunque reconoció: “Esperamos que a futuro empiece a aminorar”.

Por su parte, Brener resaltó a Mercado Libre como “la plataforma más grande de Latinoamérica” y la calificó como “un termómetro de lo que está pasando, con más de 600.000 propiedades publicadas, conectando a compradores y vendedores”.

“Vemos una tendencia positiva de más visitas y contactos, con un cambio radical entre 2023 y 2024. La derogación de la ley de alquileres, medidas sobre el crédito hipotecario y el blanqueo, han hecho que la demanda de gente que entra a la plataforma a preguntar crezca exponencialmente y esto se traduce después en operaciones”, aseguró.

Hugo.jpg Hugo Koifman.

Sobre las bondades de ML, agregó: “Tenemos más de 22 millones de búsquedas y tenemos big data que nos permite entender qué pasa en términos de precios y cuál es el cambio de tendencia. A eso se suma que cada vez más inmobiliarias y desarrolladoras se suman a la plataforma”.

A su turno, Méndez coincidió en que se vive “un cambio radical” en el sector y apuntó: “Mendoza es uno de los lugares más beneficiados con este cambio porque con el RIGI vienen inversiones mineras, del petróleo y empresas de conocimiento que están creciendo”.

“Lo sentimos directamente desde inversores privados que se dieron cuenta que, cuando se va la espuma de la inflación, los dólares no son un negocio per sé, sino que se derriten si no los invertís”, graficó y, al advertir un inconveniente del contexto actual, mencionó: “Nos preocupa que el precio de venta es en dólares y el costo de la construcción en pesos. Pero creo que los melones se van a acomodar”.

Qué ocurre con los precios

Poniendo el foco en los valores, Koifman destacó que “el precio del metro cuadrado viene subiendo, con aumentos importantes” y contrapuso: “Lamentablemente en Argentina hay poca información porque contamos con información de escrituras y no es público el boleto de compraventa hasta que se escritura. Pero uno ve mucho desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires, en cada cuadra hay un edificio nuevo. Ahí se ve el optimismo del desarrollador y comprador que acompaña”.

“Una cosa interesante es que con tasas e inflación bajas, el mercado cambia. El comprador o el inversor tiene que buscar rentabilidad y el mercado financiero tradicional como un plazo fijo no es el mejor de los resultados. Entonces, la gente va a instrumentos financieros más sofisticados o va a buscar negocios reales. Ahí aparece el Real Estate, que es una gran posibilidad para poder sacar un rendimiento positivo del dinero”, valoró.

Federico Mendez.jpg Federico Méndez.

Sobre ese punto, indicó: “Una cuestión positiva es que se abrieron bastante las importaciones y la matriz de costos en materiales empezó a cambiar. En cambio, el componente mano de obra sigue un poquito elevado y hay que estabilizarlo de a poco”.

Brener planteó que “el año pasado la gente visitaba y no contactaba, pero en octubre pasado hubo un crecimiento sustancial del 80% en las consultas contra igual mes de 2023” y expresó: “Primero viene la consulta, después la visita, la negociación y el cierre. Cuando veo esta película, me siento optimista en decir que si crecen los contactos vemos un buen indicio de que el mercado va en buen sentido”.

A su turno, Méndez indicó que “el cambio del año pasado a ahora es increíble” y puso el foco en el concepto de previsibilidad. “Antes, en dos o tres semanas te cambiaban las reglas de juego. Los argentinos tenemos capacidad de adaptación rápida, pero en este nuevo escenario veo que se empieza a estirar ese horizonte. Empezamos a pensar en meses, quizás años. Y esto para el Real Estate es importante porque no se hacen las cosas rápidamente”, explicó.

Sobre el devenir de 2024, admitió: “Tuvimos una demanda enorme de gente que no sabía qué hacer con su dinero y buscaba rentabilidades buenas. Creo que se van a acomodar las distorsiones, los precios van a seguir subiendo y la demanda va a crecer proporcionalmente mucho más. Lo estamos viviendo y venimos bárbaro, pero son pocos meses y la idea es que sea sostenible en el tiempo”.

El repunte de los alquileres

Por otra parte, Koifman se refirió al “cambio radical” del sector oficinas. “Siempre fui reacio sobre ese concepto de que la oficina se había muerto por la pandemia. Tardó un poquito, pero si en el mundo no había pasado, ¿por qué iba a pasar en la Argentina?”, reflexionó.

Y destacó: “Hubo muchos cambios por el trabajo remoto e híbrido, pero este año las empresas tomaron la decisión de negocio. Hubo readaptaciones, empresas que se reformularon y otras que decidieron mudarse. Si la empresa decide tomar personal, mudar la empresa e invertir dinero, significa que ven el horizonte mucho más interesante”.

Pabo Brener.jpg Pablo Brener.

En cuanto al alquiler de vivienda, indicó: “Nosotros hacemos edificios residenciales, no alquilamos, pero nuestros clientes sí. Antes decían que preferían tenerlo vacío hasta venderlo y, a raíz del cambio del DNU, pueden alquilarlo y estar tranquilos de que los contratos van a ser razonables para ambas partes. El que no quiso, pudo venderlo porque el mercado se reactivó y los precios subieron. Fue un win win para la persona que tenía inmueble y estaba indecisa”.

En la misma línea, Brener sostuvo que “en Mercado Libre nuestro objetivo es conectar compradores y vendedores e inquilinos con inmobiliarias en esta decisión que es de las más importantes en la vida” y resaltó que se dio “una reactivación en visitas, en particular en casas y departamentos”.

“Vimos un cambio muy importante en términos de oferta que creció sustancialmente y eso hizo que los precios se acomodaran. El aumento de precios en pesos en CABA fue del 30%, con una inflación que corrió a casi 200%. Hubo un acomodamiento en pesos de los precios en alquiler porque uno puede captar condiciones más normales”, subrayó.

Optimismo y un problema positivo a futuro

De cara al futuro, Méndez señaló que Argentina “va rumbo a un modelo donde los bienes de uso van a ser más baratos y más fáciles y la propiedad va a crecer en su valor, porque el techo todavía no está”.

“Para terminar con el optimismo, digo el próximo problema: poder atender la demanda que se va a generar. Sabemos que la construcción lleva tiempo y si se mejoran todas estas variables va a haber que poder llegar en tiempo y forma para atender la demanda. Es un problema que me encantaría tener y estamos en ese camino”, señaló el referente de Chacras Park.

Koifman también manifestó su mirada optimista al argumentar: “Los argentinos somos bichos bastante raros. La parte de Real Estate se hace sin crédito, todo a pulmón con plata propia, de inversores o clientes”.

“En el momento en que el crédito empiece a florecer un poquito, el cambio puede ser enorme. La región se maneja con créditos para el constructor, para el proveedor para comprar maquinaria, para el cliente. Eso está empezando a pasar. Si la macro se sigue acomodando y la gente sigue con el humor positivo, vienen muy buenas cosas. Uno va a dedicar tiempo a ideas para nuevos proyectos y a cuidar más del cliente, en vez de cuestiones sin sentido como la importación de un ascensor o la falta de material y de gente, como nos ha pasado el año pasado”, expresó.

Finalmente, Brener planteó: “Soy súper optimista viendo de dónde venimos y a dónde vamos. Teníamos una demanda comprimida, precios a la baja, y menos oferta y hoy tenemos alza en la demanda, precios creciendo y con espacio para que suban”.

“Hay mejores condiciones para que la gente pueda conseguir una propiedad, sea crédito hipotecario, blanqueo o el inversor que quiere alquilar y tiene más flexibilidad. También desde ML vamos a seguir contribuyendo a esta misión de ayudar a los usuarios a que encuentren su próximo hogar y a que inmobiliarias y desarrolladoras puedan cerrar su negocio”, concluyó.