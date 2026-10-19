Ámbito Debate y un evento clave para abordar los desafíos y oportunidades del Real Estate

Empresarios, desarrolladores, CEOs y representantes de cámaras participarán en la próxima entrega del ciclo. Será este miércoles a partir de las 9.

Ámbito Debate presenta un nuevo evento dedicado al Real Estate , donde los principales protagonistas del sector compartirán los desafíos y oportunidades que identifican tanto en la coyuntura como en el futuro y analizar la realidad de un rubro clave para la economía.

La nueva entrega del ciclo se realizará este miércoles desde las 9 en Lex Tower, ubicada en Corrientes 1464, y se podrá a seguir a través de la web de Ámbito así como también del canal oficial de YouTube.

Por más de tres horas, empresarios, desarrolladores, representantes de cámaras y CEOs conversarán con periodistas especializados y compartirán sus ideas y perspectivas, dando lugar a un espacio de intercambio de ideas y visiones entre los principales actores del rubro.

El primer panel de la jornada tendrá lugar a las 9 y contará con la presencia de Marcos Victorica , CEO de BAS Storage. y Juan Ignacio Politi , CEO de Grupo Almarena, y será moderado por la editora de la sección Negocios de Ámbito, Yanina Otero .

Los speakers se referirán al real estate como generador de renta. Qué alternativas aparecen más allá de la vivienda tradicional, cuánto pesa la operación del inmueble en su rentabilidad y cómo compiten los negocios inmobiliarios locales e internacionales por el capital de los inversores.

Más tarde, a las 9.45, tendrá lugar el segundo panel, titulado "Desarrollar en Argentina: desafíos, costos y nuevos proyectos". Hugo Koifman, CEO de Branson Real Estate; Lucas Salvatore, Director de Grupo Salvatore e IDERO; y Fernando Sánchez Zinny, Director de RED Real Estate Developers serán los participantes. La moderación correrá por cuenta de Ariel Basile, jefe de Redacción de Ámbito.

Los temas a tratar serán los desafíos de desarrollar proyectos inmobiliarios en el contexto actual, la evolución de los costos, la construcción tradicional frente a los sistemas industrializados, los nuevos emprendimientos de gran escala y las condiciones necesarias para que las inversiones resulten viables.

Como anticipo, Koifman comentó que Argentina está pasando un momento de cambios muy interesante. "El primer cambio que se dio en la asunción de Javier Milei fue todo el mercado accionario y de bonos, con un crecimiento espectacular. Después, vino subiendo el tema commodities, minerales y combustibles", destacó.

Acto seguido, aseguró que "ahora es el momento de los activos reales, eomo el real estate, que se vio regazado". Y completó: "Está habiendo un crecimiento interesante del mercado de valores. Todo lo que el Gobierno mejoró en el tema créditos le está dando la posibilidad a la gente de comprar su primera vivienda".

Por último, el CEO de Branson ponderó la baja de inflación y el tipo de cambio sostenido, que hacen que el mercado sea más previsible. "A futuro, las oportunidades van a ser que los valores van a subir. Si Milei reelige, van a subir bastante; si Milei no reelige, van a subir un poquito menos, pero los cimientos están dados para que eso ocurra".

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Por su parte, Kot identificó que los desafíos y oportunidades son cómo avanzan los cambios tecnológicos y cómo transforman el día a día de los mercados. "Es una oportunidad, por un lado, poder tener todo la información en un lugar y poder sistematirzarla; que sea más democrática. Al mismo tiempo es un desafío, porque cualquier puede hacerlo", detalló.

A continuación, indicó que, más allá de la recesión y del contexto macroeconómico, hay un montón de movimiento en la aplicación: "Que tanta gente entre a la plataforma algo querrá decir. Todo el tiempo tenemos usuarios nuevos, parcelas que se buscan. Si bien hay recesión, hay cierto dinamismo y es algo que está bueno para un sector tan golpeado. El uso de este tipo de herramientas puede incentivar ese dinamismo".

De forma previa al evento, Sánchez Zinny señaló que tienen expectativas optimistas para el 2027, aunque aclaró que los costos en dólares subieron mucho y los precios no subieron lo mismo. "El usado todavía tiene mucha oferta en las capitales, especialmente en Buenos Aires", avisó en referencia al mercado.

En esa línea, advirtió por un desfasaje entre lo nuevo y lo usado y puso el acento sobre la falta de crédito, consecuencia de la recesión. No obstante, ponderó que el segmento premium se mantiene en buen estado. "Si este modelo tiene éxito, los costos no van a bajar", comentó, pero aseguró que "veníamos de una Argentina barata en dólares", a la que calificó como "inviable". Reiteró que la reactivación para segmentos medios es clave.

Salvatore, a su turno, habló del desafío de los costos. "Los costos subieron como subieron todos los costos de la economía. Algunas cosas aumentaron un 80% medida en dólares, contra un precio de venta que subió un 15%", refirió. En ese marco, destacó que "se juntaron el costo con el precio de venta". "Un montón de desarrollos inmobiliarios se hacen inviables o poco rentables. Eso genera un gran parte en el sector. El volumen de construcción bajó un 25% o 30%. Eso el año que viene va a continuar de esa manera", dijo

Pidió, también, reactivar es el crédito apuntado a desarrolladores de pozo: "Estaría faltando la financiación de los departamentos terminados pero sin tener la escritura todavía, que es la realidad del desarrollador. Uno termina el edificio y no tiene la escritura por tres años. Hay que buscar un instrumento que permita financiar al cliente final".

A la hora de abordar las oportunidades, Salvatore habló sobre lo relacionado al Real Estate en Vaca Muerta o lo asociado a la minería, siempre enfocados a los cuatro sectores que sabemos que funcionan: campo, minería, energía y la industria del conocimiento.

El tercer panel, en tanto, se llamará "El mercado inmobiliario que viene: Innovación, nuevas demandas y formas de comercialización". Allí expondrán Demian Kot, Socio fundador de BairesCode; Ariel Champanier CEO y fundador de REMAX Premium; y Federico Foresi, Director de Desarrollos y Operaciones de NIU Developments.

El disparador será cómo están cambiando las decisiones dentro del negocio inmobiliario, además del uso de inteligencia artificial para detectar oportunidades de desarrollo, el papel de la información para definir nuevos proyectos y la evolución de las preferencias de compradores e inversores.

En la antesala del evento, Champanier aseguró que fue un año de consolidación y cambio de tendencia, con un comprador más decidido y un mercado que volvió a moverse gracias a la mayor previsibilidad y al regreso del crédito. "El gran aprendizaje fue que las propiedades bien tasadas y con buena estrategia de comercialización se venden rápido", destacó.

Acto seguido, sostuvo que el balance es superpositivo: "Cerramos un año con un volumen de operaciones en crecimiento, donde la clave del éxito estuvo en la profesionalización de la red y en saber adaptar la oferta a las verdaderas demandas de los compradores e inversores."

Respecto al 2027, el ejecutivo mencionó que el gran objetivo es seguir trabajando internamente para mejorar la performance del equipo de Agentes Inmobiliarios, priorizando la calidad por sobre la cantidad. Y agregó: "Además, seguir trabajando en nuestros procesos internos para poder ser más eficientes, en un momento donde los costos en dólares han aumentado notablemente cada punto de rentabilidad vale un montón".

Mariano Fuchila

Sumó, además, que seguirán apostando a integrar definitivamente la tecnología y la inteligencia artificial sin perder el valor humano. "La clave va a estar en elevar la experiencia del cliente y ofrecer procesos cada vez más ágiles, transparentes y personalizados. Trabajaremos para absorber la mayor demanda que traerá la consolidación del crédito y las nuevas inversiones", concluyó.

La jornada continuará con "Construir mejor: materiales, diseño y nuevas exigencias del consumidor", un panel a cargo del editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré, en el que participarán Sabrina Molinari, Gerente de Marketing Cerámica San Lorenzo: y Alejandra V. López, Gerente Comercial Cambre.

Qué sucede puertas adentro de los nuevos desarrollos: materiales, diseño, tecnología, eficiencia y nuevas demandas del consumidor será la cuestión central. También cómo están cambiando las viviendas, qué empiezan a exigir desarrolladores y compradores y cuánto pesan hoy cuestiones como durabilidad, sustentabilidad, conectividad, estética y eficiencia.

Finalmente, cerrará el evento el panel "Real Estate 2027: los desafíos de una industria en transformación", con los speakers Damián Tabakman, Presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos; María Magdalena Tato, Presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires; y Daniel Samponi, Vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Inversión, construcción, crédito hipotecario, costos, acceso a la vivienda y regulaciones serán los principales tópicos.