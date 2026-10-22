El peronismo busca una nueva foto de unidad en medio de la disputa por las PASO y 2027

El peronismo busca reabrir una instancia de diálogo entre sus principales sectores. Axel Kicillof , otros gobernadores peronistas, los jefes de los bloques de Unión por la Patria en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez , Máximo Kirchner y Sergio Massa podrían volver a compartir una mesa en las próximas horas, posiblemente este jueves, según confirmaron a Ámbito fuentes del PJ.

La convocatoria, que todavía no tiene horario confirmado, seguiría el mismo esquema de la reunión anterior en el Hotel Emperador . La continuidad de las PASO, el Presupuesto y los temas en discusión en el Congreso figuran entre los asuntos que podrían abordar.

La primera reunión había servido para mostrar una señal de coordinación frente a la ofensiva de la Casa Rosada contra las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin embargo, la posibilidad de compartir una agenda legislativa no supone un acercamiento político entre Kicillof y el kirchnerismo , cuyas diferencias siguen abiertas de cara a la disputa por las candidaturas de 2027.

En el kicillofismo no planean pedir una reunión con Cristina Kirchner antes de fin de año. Creen que todavía falta mucho para las definiciones y los acuerdos, y no ocultan la desconfianza. “Con Massa siempre se siguió hablando. Con Cristina y Máximo no es momento” , describieron en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ante la consulta de este medio.

De todos modos, los canales de contacto no están cortados del todo. En el axelismo reconocen que en la Legislatura existe diálogo entre la vicegobernadora Verónica Magario y Mariano Cascallares con Facundo Tignanelli , el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados que responde a La Cámpora.

Si no hay síntesis, el kicillofismo no le teme a una pelea abierta. “Es sano competir”, deslizan, sin descartar dirimir las candidaturas en una interna. Para eso, las PASO son la herramienta: permitirían ordenar la competencia si no hay acuerdo previo entre Kicillof, el kirchnerismo y el Frente Renovador. El gobernador también las ve como una vía para sumar a otras fuerzas a un frente más amplio de cara a 2027.

La disputa por la sucesión bonaerense ya reúne al menos once nombres. Entre ellos están Julio Alak, Fernando Espinoza, Federico Otermín, Mariel Fernández, Federico Achával, Leonardo Nardini, Mayra Mendoza, Gabriel Katopodis, Carlos Bianco y Jorge Ferraresi. Esa pelea está atada a la carrera presidencial del gobernador, que es uno de los principales focos de tensión con el kirchnerismo, con su propia red de legisladores e intendentes. La Liga de Intendentes también pretende preservar las primarias para definir la candidatura a gobernador si no hay acuerdo.

El futuro de las PASO

Todo depende de lo que pase en el Congreso. Javier Milei le encargó a Diego Santilli reunir el apoyo de los gobernadores aliados para eliminar o suspender las primarias. La Casa Rosada asegura que está cerca de conseguir los votos, pero hasta ahora no logró llevar el proyecto al recinto. En La Plata creen que todavía no los tiene.

Mientras la mayoría de las provincias se encamina a separar sus comicios de la elección presidencial, Buenos Aires aparece por ahora como la excepción. Si las PASO siguen vigentes, en territorio bonaerense se votaría todo el mismo día, con dos urnas. En una se elegirían presidente y diputados nacionales con boleta única de papel. En la otra se votarían gobernador, intendentes, concejales y consejeros escolares con la boleta partidaria tradicional, un sistema que Kicillof pretende conservar para las categorías provinciales.

La razón de fondo está en la Ley 14.086, que regula las primarias bonaerenses. La norma establece que, cuando la Nación convoca a PASO, las provinciales deben hacerse el mismo día. Además, fija que la convocatoria se haga con entre 120 y 150 días de anticipación, lo que deja muy poco margen para mover el calendario. “Lo de hacer elecciones concurrentes es porque no queda otra. No dan los tiempos con PASO para modificar fechas. Sin PASO, desdoblar es una opción”, admitieron a Ámbito desde el Gobierno bonaerense.

En el entorno del gobernador agregan otro argumento: sostienen que la acumulación de elecciones termina por desalentar la participación. Entre los jefes comunales, sin embargo, no todos ven la cuestión cerrada. “Si todos los gobernadores desdoblan, por algo es”, deslizó un intendente ante la consulta de este medio.

Si las PASO nacionales caen, el escenario cambia. La ley bonaerense seguiría en pie y el gobernador recuperaría la facultad de fijar la fecha de las primarias provinciales, salvo que la Legislatura vuelva a suspenderlas. Eso fue lo que ocurrió en 2025: el Congreso eliminó las PASO para las legislativas nacionales, la Legislatura bonaerense las suspendió por única vez para ese año y Kicillof desdobló por decreto los comicios provinciales, que se votaron el 7 de septiembre. Esa decisión todavía le genera reproches del kirchnerismo, aunque desde el MDF la defienden como una muestra de autonomía política.

Para ese escenario, en el kicillofismo conviven dos miradas. Un sector plantea mantener las primarias bonaerenses para la categoría de gobernador en una elección concurrente con la nacional. Otro, más cercano al mandatario, no descarta repetir el desdoblamiento.

En el resto del país, Tucumán ya fijó su elección para el 9 de mayo de 2027, y Santa Fe programó sus PASO para el 18 de abril y las generales para el 13 de junio. Neuquén, Chubut, Río Negro, Chaco, Corrientes y Mendoza anunciaron que separarán sus comicios, aunque todavía sin fecha. Córdoba, Entre Ríos, Salta, Misiones, Jujuy y San Juan analizan el mismo camino.

La gira federal

En paralelo, Kicillof sigue con su recorrido por el país. La hoja de ruta que diseñó para 2026 arrancó el 2 de abril en Ushuaia y suma ahora dos escalas. Este jueves y viernes estará en la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO con Jorge Macri, y el 30 de octubre viajará a Jujuy, que conduce el radical Carlos Sadir. También recibió invitaciones para visitar Entre Ríos, Santa Fe y Chubut. La gira busca darle alcance nacional al MDF con la mira puesta en una candidatura presidencial.

Desde que asumió como gobernador, Kicillof recorrió Córdoba, Chubut, Santa Fe, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, La Rioja, Formosa y Corrientes. En Chubut y Santa Fe las visitas fueron en 2024, cuando se reunió con Ignacio Torres y con Maximiliano Pullaro. Este año, en esas dos provincias el armado quedó a cargo de funcionarios de su gabinete, y en el caso santafesino el gobernador participó de manera virtual de un plenario del MDF en Reconquista. Por eso las próximas paradas en esos distritos serán un regreso.

La escala porteña será en el Congreso Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, que organiza el MDF local que encabeza el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. Las actividades se repartirán entre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Teatro Astros, sobre la avenida Corrientes, bajo el lema “El futuro de la Ciudad se proyecta y se produce”. Kicillof hablará en el teatro el viernes por la mañana y luego la agenda seguirá en la sede universitaria.

Durante las dos jornadas habrá catorce paneles y charlas con empresarios, pymes, gremios, académicos, especialistas y organizaciones sociales. Los ejes serán el desarrollo productivo de la Ciudad, el empleo, la planificación urbana y la integración con el conurbano. También se debatirá sobre banca pública, política tributaria, innovación tecnológica y la relación entre ciencia, producción y Estado. Los organizadores plantean un modelo económico para el distrito que ponga en el centro a la producción, el conocimiento y el trabajo, y proponen pensar a Buenos Aires como parte de un área metropolitana integrada con el conurbano, donde millones de personas se trasladan cada día para trabajar o estudiar.

En el caso de Jujuy, la agenda todavía se está armando. La idea es seguir el formato de los viajes anteriores: actividades de gestión, posibles convenios con universidades y reuniones con dirigentes políticos, sindicales y municipales. Por ahora no está confirmado un encuentro con Sadir, ni la firma de acuerdos entre los dos gobiernos como ocurrió en otras provincias.

El viaje apunta a consolidar los vínculos que el kicillofismo empezó a construir en el norte. A fines de agosto, el gobernador recibió a una comitiva de dirigentes peronistas jujeños encabezada por Rubén Rivarola, diputado provincial y jefe del bloque del PJ. En esa reunión repasaron la situación política y económica del país y de la provincia, y coincidieron en avanzar en un proyecto común de cara a 2027.