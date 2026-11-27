Hay una coincidencia básica entre los distintos sectores del peronismo bonaerense: sostener la realización de las PASO bonaerenses para definir un candidato único a gobernador para la sucesión de Axel Kicillof . Es una cuestión de auto preservación y supervivencia política que une al actual mandatario provincial con Sergio Massa y Máximo Kirchner en el principal distrito electoral del país.

Como en la provincia de Buenos Aires , a diferencia de Nación, no hay segunda vuelta electoral , la suspensión de las primarias para gobernador expondría al peronismo a un riesgo de fragmentación de candidaturas frente a La Libertad Avanza en la elección general. Es decir, el peronismo bonaerense en todas sus vertientes necesita llegar unido a la elección a gobernador y para eso le urge que se mantengan a flote las primarias provinciales .

Más allá de que el Congreso apruebe la suspensión de las PASO a nivel nacional -prevista en la ley 26.571-, para definir candidatos a Presidente, a diputados y senadores nacionales, la PASO bonaerense sigue vigente por ley 14.086 de la Legislatura provincial . Sin embargo, en esta norma existe un artículo conocido como la cláusula "Néstor Kirchner-Alberto Balestrini" por la cual, en el año 2009, la Nación y la provincia de Buenos Aires fijaron primarias concurrentes, es decir que se celebran el mismo día.

Es decir, la fecha de la primaria bonaerense está atada en un articulo de la ley 14.086 a la fecha de la realización de las primarias nacionales, el segundo domingo de agosto. Sin embargo, por la Constitución bonaerense, que es una norma de jerarquía superior, el gobernador puede fijar la fecha de la PASO bonaerense en el caso de que se suspendan las primarias nacionales .

"Si se suspenden las PASO nacionales, la fecha de las provinciales las fija el gobernador", confirmaron cerca de Axel Kicillof ante a consulta de Ámbito . "Salvo que la Legislatura provincial también vote una suspensión a nivel local", aclaran. El dato sin embargo es que ningún sector del peronismo está dispuesto a habilitar ese debate a nivel legislativo . "Necesitamos la PASO provincial para no llegar divididos a la elección a gobernador. A diferencia de la elección a Presidente, donde hay balotaje, la de gobernador se define por mayoría simple y en primera vuelta. La primaria nos sirve para llegar unidos frente a La Libertad Avanza con un candidato único" , agregan desde el Frente Renovador de Sergio Massa .

El panorama lo completa La Cámpora de Máximo Kirchner donde también apuestan, de acuerdo al relevamiento de Ámbito, a sostener las PASO bonaerense para definir al candidato a gobernador del peronismo bonaerense como mecanismo para no dividir el voto frente a un eventual postulante único de los libertarios como Diego Santilli. Al igual que a nivel nacional, donde coexisten varios pro candidatos presidenciales del peronismo como Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Uñac y eventualmente también Sergio Massa, en la provincia de Buenos Aires se produce también una sobre oferta de postulantes a la gobernación.

La oferta de candidatos del peronismo

La Cámpora de Máximo Kirchner domina 12 municipios y va por más. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, asoma como posible candidata de este sector para la sucesión de Kicillof. Un escenario donde también comienza a acomodarse Eduardo "Wado" de Pedro como eventual candidato para la sucesión de Kicillof en 2027. "Más allá de los liderazgos de gestión, no hay jefes en el peronismo. Cualquiera puede ser candidato a cualquier cosa", avisa un barón del conurbado ante la consulta de Ámbito. Es que son varios los jefes comunales que no descartan pelear por la gobernación. Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), ya está lanzado dentro del esquema nacional de Uñac.

La semana pasada. Nardini encabezó una recorrida por Marcos Paz, General Las Heras y Navarro. El intendente de Malvinas Argentinas y precandidato a gobernador bonaerense, Leo Nardini, reivindicó el rol de los intendentes en la construcción de la etapa que viene y defendió las PASO como la herramienta democrática para decidir sobre los liderazgos dentro del peronismo. Durante el plenario, sostuvo que la provincia necesita ser conducida por dirigentes con experiencia de gestión y conocimiento directo de las necesidades de los bonaerenses. “Es hora de que un bonaerense se ponga al frente de la Gobernación”, afirmó y planteó la necesidad de que “el territorio gobierne la Provincia de Buenos Aires”.

También intendentes como Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y también Federico Achaval (Pilar) aparecen en el lote de jefes comunales con aspiraciones a gobernar la provincia en 2027. Se trata de intendentes que preservan la unidad del peronismo con puentes aceitados tanto con La Cámpora como con Kicillof y Massa. El peronsimo ecuménico y pragmático de los municipios. Alejado de este polo del peronismo, emerge otro intendente PJ, Fernando Gray (Esteban Echeverría). Fue el primer opositor a la conducción del PJ bonaerense de Máximo Kirchner y es un histórico rival de La Cámpora en el conurbano.

Candidato a gobernador se busca

Dentro del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, no hubo un pronunciamiento formal sobre el candidato a gobernador para el próximo año. Pero tanto Carlos Bianco, Ministro de Gobierno provincial y mano derecha del mandatario, como Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, aparecen entre los preferidos de la mesa chica del kicillofismo para competir en una PASO bonaerense.

En 2025, Kicllof había enviado un proyecto de ley a la Legislatura para suspender las PASO a nivel provincial luego de que el Congreso de la Nación también dejara sin efecto las primarias para cargos nacionales. Ese año hubo además redoblamiento de los comicios. La historia es conocida. El peronismo arrasó en los comicios locales y le sacó 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza en seis de las ocho secciones electorales a partir de un un acuerdo de unidad entre Kicillof, Massa y Cristina. Pero en la nacional, el resultado se dio vuelta ya sin la tracción de los votos de los intendentes y se impuso la boleta libertaria con Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional.

En 2027, la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires sostenga las PASO bonaerense, operaría además en los hechos como un virtual desdoblamiento electoral ya que ese comicio iría separado de la elección presidencial más allá de lo que Kicillof resuelva, dentro de sus potestades, en relación a la fecha de la elección para gobernador.