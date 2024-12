Javier Rodríguez: "La política de Javier Milei va en contra de la producción y beneficia al sector financiero"

Rodríguez, de 53 años, es licenciado y doctor en Economía por la UBA. Antes de asumir como ministro, fue director de la Licenciatura en Economía Política en la Universidad Nacional de Lanús, investigador del Centro de Estudios Sociales, Económicos y Tecnológicos (Ceset) y consultor del INTA.

En el ámbito público, se desempeñó como secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y ocupó cargos en los ministerios de Agricultura y Economía. También es profesor adjunto regular en universidades como la UNPAZ y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Javier Rodríguez.jpg El funcionario es optimista respecto a la próxima cosecha.

Periodista: ¿Cómo fue el rendimiento de la cosecha de esta campaña?

Javier Rodríguez: Estamos con una campaña que climáticamente se recuperó tras la tremenda sequía y volvió a condiciones normales. Estamos esperando una buena campaña fina. En algunos lugares hubo resultados muy buenos. Esperamos una campaña buena, que recupera los valores previos a la sequía.

P: ¿La recuperación del agro de este año mejoró la situación productiva?

J.R. : Por un lado, se da una recuperación de volúmenes producidos, fundamentalmente por la cuestión climática, pero que tuvo diversas dificultes en términos de rentabilidad. El dólar atrasado impacta mucho sobre la rentabilidad de las producciones, sobre todo en aquellos productores de mediana y pequeña escala. Por otro lado, hay un achicamiento del mercado interno, con una reducción importante del consumo interno. A las producciones con fuerte incidencia en el mercado interno eso le afecta. La mejora climática marca un poco la diferencia en términos de lo que se ve en volúmenes de producción, pero las dificultades van por el esquema económico, que impacta fuerte en el sector productivo.

P: ¿Cómo impactan las medidas del presidente Javier Milei al sistema agropecuario bonaerense?

J.R. : La primera acción fue la fuerte devaluación, seguida por un proceso inflacionario muy grande. Eso hizo que en los últimos meses se revirtiera los efectos de la devaluación inicial, por eso hablamos de un tipo de cambio retrasado. Los precios internaciones, sobre todo de los granos, cayeron. Por eso, la situación es compleja. Estuvo también al inicio de la campaña de invierno, de trigo y cebada, una sitúan de incertidumbre de los productores porque la rentabilidad no estaba muy clara. Las líneas de financiamiento que desarrollamos desde la provincia permitió que se mantuviera y creciera ligeramente la superficie sembrada. Pero hubo una dificultad. En las otras producciones, el impacto tiene que ver con la reducción del consumo. Estamos en consumos mínimos absolutos históricos en consumo de carne vacuna. Eso tiene su incidencia con los precios que tiene el ganado más allá de que haya crecido la exportación. La mayor incidencia del mercado interno en la ganadería bovina termina dando como resultado esta situación. Con este modelo, gana el sector financiero. Lo que está operando es esta verdadera bicicleta financiera o carry trade. Cuando miramos a los sectores productivos, el escenario es diferente. Hay un sector que tiene buenas ganancias incluso en contextos adversos para la producción. Los sectores más concentrados tienden a tener mayor diferencia de resultados, pueden expandir su actividad ante la caída de los mediano y los más chicos.

P: ¿Cuáles son las principales políticas que implementa el ministerio para sostener y fortalecer la producción agropecuaria?

J.R. : Tenemos el concepto de que lo importante es la producción con productores, por eso necesitamos a los grandes, medianos y chicos. En función de eso, generamos distintos programas. Hay un muy fuerte financiamiento, tratando de llegar a todos los estratos de productores; hay una política de diferenciación en materia impositiva, en la que los productores más chicos pagan proporcionalmente menos; y una política de impulso a la actividad como el Plan de Prevención de Enfermedades Venéreas para Bovinos, y planes vinculados a la calidad del trigo para dar impulso a la actividad primaria. Otro elemento clave es el financiamiento para transformar la materia prima en alimentos, que es el verdadero desafío de la producción.

P: ¿La instalación de los Mercados Regionales contribuyen a que bajen los precios al consumidor?

J.R. : Sí, con el programa de Mercados bonaerenses estamos logrando conectar a muchos productores de forma más directa con los consumidores. Al acortar esa cadena de comercialización, hay mejores precios. Estamos relevando los precios contra las cadenas tradicionales y estamos 21% más abajo. Eso permitió que 2.300 productores –agropecuarios, apícolas, hortícolas, pymes o cooperativas- vendan de manera directa su producción. El programa creció mucho sobre todo este año porque, ante la caída de los ingresos, la gente sale a buscar precios y alternativas y encontró en este programa muy buena respuesta.

P: ¿Se trabaja para apuntalar el sector cooperativo?

J.R. : Para nosotros el desarrollo agrario y agroalimentario tiene que ser sustentado en tener más productores, en ello hay un rol fundamental en las posibilidades del asociativismo, el mutualismo y el cooperativismo. Si un productor mediano o pequeño quieren avanzar en esto de industrializar o comercializar de manera más directa, la respuesta más adecuada es una asociación y cooperativas. Por eso, generamos un programa de incubadora de cooperativas, que permitió crear más de 130 cooperativas nuevas vinculadas a la producción agraria y agroalimentaria y es una estrategia para que tengamos más productores.

La relación con las entidades agropecuarias

P: ¿Cómo es el vínculo con las entidades agropecuarias?

J.R. : Desde el primer día de gestión en 2019, e incluso antes, dialogamos con los distintos representantes de las organizaciones de productores. Ello se fue consolidando en función de las acciones concretas. Muchos de los programas se fueron consolidando y mejorando a partir del diálogo con las entidades. Por ejemplo, el programa Caminos Rurales se fueron perfeccionando en función del diálogo.

P: Un reclamo frecuente de los productores es el reclamo por el estado de los caminos rurales. ¿La respuesta depende de la provincia o de los municipios?

J.R. : El mantenimiento de los caminos de tierra depende de los municipios. En 2019 nos encontramos con una situación muy complicada de los caminos en una red que tiene 100 mil kilómetros. La decisión del gobernador Axel Kicillof fue generar un programa adicional por fuera de lo que los municipios recauden para mejorar estos caminos. Identificamos lugares críticos en articulación con los municipios, priorizamos los accesos a las escuelas, a localidades y a los tambos. Con el programa, ya conectamos 150 localidades, 350 tambos y más de 320 escuelas que tenían caminos de tierra y que ante dos o tres días de lluvia, quedaban aisladas, sin clases y sin posibilidad de transportar leche. Con este programa ponemos en primer lugar esta cuestión de garantizar el tránsito, que es mucho más que el movimiento de productos.

Javier Rodríguez junto a dirigentes de Carbap.jpg Javier Rodríguez junto a dirigentes de Carbap.

P: ¿Se tuvo en cuenta el reclamo de las entidades a la hora de planificar los tributos que pagarán en 2025 los bonaerenses en cuanto al Inmobiliario Rural?

J.R. : Sí, tuvimos una reunión previa a la presentación del proyecto. Nos pidieron que no estuviera la cuota adicional en 2025 y no estará. Hablamos de que volvieran los descuentos por buen cumplimiento y eso se va a dar. Habrá un descuento por información de los CUIT (N. de R. Se otorgará un descuento del 5% por ser buen contribuyente, es decir, no registrar deudas. Además, quienes adhieran al débito automático recibirán un 5% adicional, siempre que la partida rural esté vinculada al CUIT del titular. En caso contrario, el beneficio se reducirá en 2,5 puntos, resultando en una bonificación máxima del 7,5%). La actualización será del 28%, que es acorde a la inflación. En los puntos principales de la ley estamos con esta idea de nuestro gobernador de plantear que tenemos que garantizar el cumplimiento de servicios que presta la provincia en seguridad, educación, salud y que, para eso, necesitamos recursos. Pero también queremos apoyar la producción y el trabajo. Tenemos que tener equilibrio en un momento en que nación debe 8 billones de pesos. Logramos sostener los servicios y las acciones de gobierno en un esfuerzo importante.

Retenciones, una promesa de campaña inconclusa

P: ¿El campo acompaña a Milei?

J.R. : Yo lo que veo es que la política de Milei va claramente en contra de la producción. Beneficia al sector financiero. Si se habla de una reprimarización, tiene que ver con que el impacto negativo es más grande en la industria, pero también lo vemos en el sector agropecuario. Lo que ocurre en el campo es que hay distintas posiciones, miradas y voces: están los más críticos a Milei, los que tienen algo de expectativas y algunos que lo defienden.

P: El Presidente le prometió al sector agropecuario que, en caso de consolidarse la tendencia de solidez fiscal, cumplirá con su promesa de bajar las retenciones. ¿Lo ve viable?

JR: Hay que avisarle lo que tiene escrito en el proyecto de Presupuesto. A esta altura, entiendo que no quiere aprobar el Presupuesto 2025 como una maniobra de desfinanciar a muchísimas actividades, todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, las universidades y los distintos organismos. Si uno lee lo que dice el proyecto, se ve que lo que prevé en derechos de exportación es un fuerte crecimiento. No veo acciones tendientes a reducir derechos de exportación. Leí lo que dijo, pero lo que está expresado el presupuesto es absolutamente otra cosa.

Javier Rodríguez junto a dirigentes de Coninagro.jpg

P: Usted viene denunciando un desfinanciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). ¿Cómo afecta esto al sector?

J.R. : Hay un desfinanciamiento de todo el sistema científico-tecnológico de la Argentina: Conicet, INTI y universidades. Ahora se está dando un desfinanciamiento y vaciamiento del INTA. Desde que comenzó el mandato del presidente, no se reemplaza a los profesionales ni técnicos que se jubilan, con lo cual ya hay 200 menos. Hubo 300 retiros voluntarios y tiene un plan para despedir a 1.000 profesionales y técnicos. Está desarmando equipos de investigación, está vaciando el INTA, que cumple rol fundamental para generar tecnología, lo que afecta la competitividad, y de acompañamiento a los productores medianos y pequeños. Es grave el desmantelamiento de las políticas de acompañamiento a estos actores.

P: ¿Hay diálogo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación?

J.R. : Sí, pero no tenemos respuestas. No tienen una mirada acorde a lo que el sector necesita. Se prioriza como argumento la situación fiscal y se desoyen las necesidades del sector.

P: El rechazo del Gobierno a la Agenda 2030, ¿puede afectar en futuros acuerdos comerciales e impactar en el sector?

J.R. : La política internacional es de las peores facetas que tiene este gobierno. El mundo y la sociedad piden producir de manera sustentable. Debemos transformar eso en que la sustentabilidad sea un vector de competitividad, una oportunidad para la Argentina. Pero desde el gobierno nacional hay una negación que terminar actuando en forma negativa. Es parte una política absolutamente desacertada que comenzó con una fuerte pelea con Brasil y China, nuestros dos principales socios comerciales, lo que afectó al sector productivo, agroalimentario y agropecuario.