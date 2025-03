Wall Street: el estratega que la vio, dice que no es momento de comprar aún

En vista de los recientes acontecimientos, el escepticismo de Cembalest resultó ser profético, ya que, de hecho, la volatilidad que anticipaba se materializó más rápido de lo que él mismo esperaba. Pero en lugar de cantar victoria, Cembalest utilizó la introducción de su último informe, publicado el miércoles pasado, para recordar a los lectores que incluso alguien tan poderoso como el presidente no puede controlar el mercado. Señala MarketWatch: “Lo interesante del mercado de valores es que no puede ser procesado, arrestado ni deportado; no puede ser intimidado, amenazado ni acosado; no tiene género, etnia ni religión; no puede ser despedido, suspendido ni desfinanciado; no puede ser sometido a primarias antes de las próximas elecciones intermedias; y no puede ser confiscado, nacionalizado ni invadido”.