Ofrecen hasta $10 millones de recompensa para esclarecer un crimen en Mar del Plata

El Ministerio de Seguridad bonaerense busca datos sobre el asesinato de Diego Nahuel Calabrese, ocurrido en noviembre del año pasado. La víctima había sido condenada por un homicidio cometido en 2010, en una causa que investigó el mismo fiscal que hoy está a cargo de su crimen.

La resolución también encomienda al Ministerio de Comunicación Pública bonaerense la difusión masiva del ofrecimiento a nivel nacional, local y en las zonas de influencia del hecho.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aporten datos que permitan esclarecer el homicidio de Diego Nahuel Calabrese , asesinado de un disparo en el barrio Centenario de Mar del Plata. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 2718/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministro Javier Alonso .

El ofrecimiento responde a un pedido del fiscal Carlos María Russo , titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial Mar del Plata , quien solicitó incluir el caso en el Programa Especial de Recompensas . La causa, en la que se investiga un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tramita bajo la IPP 08-00-45192-25.

Según el anexo de la resolución, Calabrese, nacido el 17 de noviembre de 1993, tenía 32 años al momento del hecho. El 29 de noviembre de 2025, en inmediaciones de las calles Saavedra y Chile, en el barrio Centenario, habría sido abordado por al menos dos hombres , con quienes habría mantenido una discusión. Luego, recibió un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte.

La norma establece que el monto final de la recompensa se fijará de acuerdo con el mérito de la información aportada y se repartirá únicamente entre quienes se presenten a suministrarla ante las autoridades competentes, informando que lo hacen motivados por el ofrecimiento. Además, se garantiza estricta reserva de identidad .

Según el anexo de la resolución, Calabrese, nacido el 17 de noviembre de 1993, tenía 32 años al momento del hecho.

Quienes tengan información podrán presentarse ante los fiscales generales de Cámara de cualquier departamento judicial de la Provincia o ante la UFIJ N° 7 de Mar del Plata, ubicada en Almirante Brown 2046, piso 8, de esa ciudad. Allí se puede llamar a los teléfonos 0223 628-7201 y 0223 628-7197/7198/7199, o escribir a [email protected] .

También se puede acudir a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, en calle 2 entre 51 y 53, oficina 118, de La Plata, que atiende de lunes a viernes de 8 a 18 al teléfono 0221 429-3015 y por correo electrónico a [email protected].

La resolución también encomienda al Ministerio de Comunicación Pública bonaerense la difusión masiva del ofrecimiento a nivel nacional, local y en las zonas de influencia del hecho.

Un crimen a plena luz del día

El ataque ocurrió pasadas las 15.30, en uno de los pasillos internos del complejo, a unos 50 metros del ingreso por Chile y Saavedra. Según informó el diario La Capital de Mar del Plata, Calabrese recibió un único disparo que le atravesó el tórax y le provocó una hemorragia interna masiva.

De acuerdo con esa reconstrucción, los vecinos aseguraron haber escuchado primero gritos propios de una discusión y luego tres detonaciones. Nadie pudo aportar una descripción del atacante, que escapó del lugar. Los peritos de la Policía Científica hallaron vainas calibre 9 milímetros a cierta distancia del cuerpo, lo que descartó un disparo a quemarropa. Además, al mover el cadáver, encontraron que Calabrese llevaba en la cintura un revólver calibre 22 con seis proyectiles intactos.

Desde el inicio, la principal hipótesis de los investigadores apuntó a un ajuste de cuentas, aunque el caso se mantuvo sin avances por la falta de testigos, pese a que el ataque ocurrió a plena luz del día y en una zona habitualmente concurrida. La pesquisa quedó a cargo de la comisaría Cuarta y del Gabinete de Homicidios de la DDI Mar del Plata, que analizó cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de la víctima antes del ataque.

Calabrese tenía antecedentes penales graves. En noviembre de 2010, cuando tenía 17 años, participó de un asalto a un taller mecánico del barrio Las Lilas, donde disparó contra el dueño del lugar y su esposa, Marta Pardo, quien murió poco después en el hospital. Por ese hecho fue condenado a 17 años de prisión por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El fiscal de aquella causa fue el mismo Carlos Russo, que ahora tiene a su cargo la investigación de su asesinato.