Nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires: ¿a quiénes contempla la Resolución 467/2026 este 15 de octubre? + Agregar ámbito en









Varios vecinos bonaerenses podrán aprovechar una jornada de descanso, gracias a esta resolución del gobierno provincial.

Esta fecha traerá un descanso para muchos afortunados. Freepik

El calendario de feriados de octubre suma una nueva fecha en la provincia de Buenos Aires. A través de la Resolución 467/2026, el Gobierno bonaerense estableció una jornada de descanso para este jueves 15, aunque la medida no alcanza a todos los trabajadores y tiene condiciones diferentes según la actividad.

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Durante el mes, distintos municipios bonaerenses conmemoran aniversarios y celebraciones patronales incluidos en el calendario oficial. Tres de Febrero será uno de los distritos alcanzados esta semana.

La jornada le brindará un descanso entre semana a varios vecinos bonaerenses. Freepik Feriado en Tres de Febrero: qué se celebra este jueves 15 de octubre El partido de Tres de Febrero tendrá un feriado local este jueves 15 de octubre por el 67° aniversario de su creación. La fecha recuerda la sanción de la Ley 6072, aprobada en 1959 por la Legislatura bonaerense, que permitió la formación del municipio.

Hasta ese momento, varias de sus localidades pertenecían al partido de General San Martín. Con la nueva legislación, zonas como Caseros, Ciudadela, Santos Lugares, Sáenz Peña y El Palomar pasaron a formar parte del distrito recién creado.

Aunque la promulgación de la ley ocurrió el 24 de octubre de aquel año y las primeras autoridades asumieron en 1960, el 15 de octubre quedó establecido como la fecha oficial de su fundación. El Gobierno provincial incluyó el aniversario en la Resolución 467/2026, firmada por el ministro Carlos Bianco y publicada el 1° de octubre en el Boletín Oficial.

Administración pública y Banco Provincia: ¿quiénes no trabajan? El descanso alcanza a los empleados de la administración pública y del Banco Provincia que trabajan en Tres de Febrero. Las dependencias estatales comprendidas por la medida no tendrán su actividad habitual durante el jueves. La Municipalidad también declaró la fecha como día inhábil administrativo, aunque mantendrá los servicios esenciales para garantizar las prestaciones necesarias a los vecinos. Las sucursales del Banco Provincia ubicadas dentro del partido permanecerán cerradas, por lo que no habrá atención presencial ni operaciones por ventanilla. Los cajeros automáticos y los canales digitales continuarán disponibles para las gestiones habilitadas por esas vías. Las oficinas bancarias situadas fuera de Tres de Febrero no están alcanzadas por el asueto local. Qué pasa con la industria y el comercio privado durante el asueto Para los trabajadores del sector privado, la situación es diferente. La Resolución 467/2026 establece que el descanso es optativo para la industria, el comercio y las demás actividades, por lo que cada empleador podrá decidir si adhiere. Los negocios, supermercados, fábricas y otros establecimientos privados de Tres de Febrero podrán funcionar normalmente durante el jueves 15 de octubre, ya que su cierre no es obligatorio.

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