Osvaldo Jaldo se sumó a los reclamos por el Belgrano Cargas y pidió mejoras en la licitación

El gobernador de Tucumán aseguró que el pliego tiene que contemplar mejorar, refaccionar, arreglar y poner en condiciones los ramales C-14 y C-15. Norteños coordinan pulseada con Nación.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , se sumó al reclamo de sus pares norteños y de las cámaras industriales y reclamó mejoras para le región en la licitación del Belgrano Cargas . “En esa licitación tienen que incorporar como una condición obligatoria mejorar, refaccionar, arreglar y poner en condiciones esos ramales”, enfatizó.

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Jaldo se sumó a los dichos de sus coelgas Gustavo Sáenz , de Salta, y Hugo Passalacqua , de Misiones, quienes le habían pedido a la Casa Rosada que las obras en los ramales C-14 y C-15 no sean optativas sino obligatorias, una exigencia compartida con cámaras productivas de la provincias.

En respuesta, y en medio de las negociaciones que derivaron en el apoyo de provincias aliadas para evitar discutir el DNU 70/23 en el Congreso, el Gobierno anunció que convocará a empresas mineras y operadores logísticos para analizar inversiones en esos dos corredores considerados estratégicos para el transporte de la producción del noroeste.

Ahora, el tucumano Jaldo se sumó a la pulseada y reconoció charlas con otros jefes provinciales de la región para unificar los pedidos a Nación. Al respecto, puso el eje en la necesidad de renovar la infraestructura: “No es lo mismo un tren que no puede andar a más de 30 kilómetros por hora porque las vías no se lo permiten, que uno que pueda circular a mayor velocidad y llegar en menos tiempo a los puertos por donde salen nuestras economías regionales”.

“No hay duda de que en esa licitación y en ese pliego tienen que incorporar, no de manera voluntaria, sino como una condición obligatoria, mejorar, refaccionar, arreglar y poner en condiciones esos ramales”, agregó.

Asimismo, el mandatario consideró que la concesión debe establecer obligaciones específicas para garantizar el funcionamiento de los ramales estratégicos del Norte. En particular, mencionó los ramales 14 y 15, fundamentales para la conexión de la región y la salida de la producción hacia Bolivia y Chile.

El Belgrano Cargas es motivo de disputa entre las provincias norteñas y Nación.

Por último, Osvaldo Jaldo sostuvo que las decisiones sobre infraestructura deben traducirse en mejoras concretas para la producción y el transporte, con el objetivo de fortalecer la integración regional y brindar mejores condiciones de competitividad a las economías del Norte argentino.

La semana pasada, las uniones industriales de las diez provincias del Norte Grande le reclamaron al Gobierno nacional que revise los pliegos de la licitación del Belgrano Cargas e incorpore inversiones obligatorias para recuperar los ramales C14 (Salta – Socompa, frontera con Chile) y C15 (Perico – Embarcación – Salvador Mazza, frontera con Bolivia). Las entidades cuestionaron que esas obras puedan quedar sujetas a la decisión de la futura empresa concesionaria.

El planteo fue difundido este martes por UNINOR, la Unión de Presidentes de las Uniones Industriales del Norte Grande Argentino, que advirtió sobre las consecuencias de postergar infraestructura ferroviaria para la producción regional.

“Consideramos inadmisible que la recuperación de los ramales C14 y C15 quede sujeta a la voluntad de la futura empresa concesionaria”, expresaron en el comunicado.

Los dirigentes sostuvieron que las industrias del norte enfrentan costos logísticos superiores a los de otras regiones, una diferencia que limita su capacidad para competir, atraer inversiones y generar puestos de trabajo.