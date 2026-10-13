Industriales piden revisar la licitación del Belgrano Cargas y exigir inversiones

Las entidades de diez provincias cuestionaron que la recuperación de los ramales C14 y C15 quede a criterio del futuro concesionario. Advirtieron que los altos costos logísticos afectan la competitividad y el empleo.

Las uniones industriales del Norte Grande pidieron inversiones obligatorias para recuperar los ramales C14 y C15.

Las uniones industriales de las diez provincias del Norte Grande reclamaron al Gobierno nacional que revise los pliegos de la licitación del Belgrano Cargas e incorpore inversiones obligatorias para recuperar los ramales C14 (Salta – Socompa, frontera con Chile) y C15 (Perico – Embarcación – Salvador Mazza, frontera con Bolivia). Las entidades cuestionaron que esas obras puedan quedar sujetas a la decisión de la futura empresa concesionaria.

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El planteo fue difundido este martes por UNINOR, la Unión de Presidentes de las Uniones Industriales del Norte Grande Argentino, que advirtió sobre las consecuencias de postergar infraestructura ferroviaria para la producción regional.

“Consideramos inadmisible que la recuperación de los ramales C14 y C15 quede sujeta a la voluntad de la futura empresa concesionaria”, expresaron en el comunicado.

Los dirigentes sostuvieron que las industrias del norte enfrentan costos logísticos superiores a los de otras regiones, una diferencia que limita su capacidad para competir, atraer inversiones y generar puestos de trabajo.

El reclamo apunta a que la recuperación de los ramales forme parte de los compromisos exigidos al adjudicatario y no dependa únicamente de sus prioridades comerciales.

“No podemos aceptar que una licitación que definirá el futuro del sistema ferroviario durante décadas deje afuera inversiones fundamentales para el desarrollo de nuestra región”, señalaron.

Las entidades sostienen que la infraestructura ferroviaria es clave para reducir los costos de transporte de la producción regional.

Desde UNINOR advirtieron que las obras que no se establezcan como una obligación corren el riesgo de quedar pendientes. También cuestionaron un esquema de modernización concentrado en los corredores de mayor rentabilidad. “La modernización ferroviaria no puede limitarse a los corredores más rentables y dejar nuevamente postergadas a las provincias del norte”, afirmaron.

Las entidades aclararon que no se oponen a la participación privada ni a la modernización del ferrocarril. Su objeción, indicaron, es que el proceso pueda profundizar las desigualdades productivas y territoriales.

Costos de transporte y conexiones con Chile y Bolivia

Los industriales destacaron que la recuperación ferroviaria permitiría mejorar el traslado de la producción agroindustrial, minera y comercial, además de fortalecer las conexiones con Chile y Bolivia y ampliar el acceso a mercados internacionales.

Según plantearon, la insuficiencia de infraestructura obliga a las empresas de la región a asumir costos que dificultan competir en igualdad de condiciones.

“Los industriales del Norte Grande queremos producir, invertir, exportar y generar empleo. Pero no podemos competir en igualdad de condiciones mientras seguimos pagando el costo de una infraestructura insuficiente”, sostuvieron.

El comunicado cerró con un pedido de definiciones al Ejecutivo: “El federalismo no se demuestra con discursos, sino con decisiones e inversiones concretas. El Norte Grande no puede seguir esperando”.

El reclamo reúne a las uniones industriales de La Rioja, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Sus representantes son Juan Carlos Serrano por La Rioja; Eduardo Gómez Naar por Salta; Federico Gatti por Jujuy; Carlos Muia por Catamarca; Jorge Rocchia Ferro por Tucumán; José María Cantos por Santiago del Estero; Aldo Kaston por Chaco; Juan Manzolillo por Corrientes; José Coll por Misiones, y Jorge Antueno por Formosa.