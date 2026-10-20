Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora se reunieron en Paraná y advirtieron al Gobierno por la situación social

Los mandatarios animaron una nueva cumbre de la Región Centro. "Fuimos amortiguadores del ajuste, pero de ese amortiguador queda cada vez menos", dijeron. Hablaron de las PASO y el Presupuesto 2027.

Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) animaron este martes en Paraná la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y de los Corredores Bioceánicos, un evento que incluyó advertencias por la situación económica , reclamos por las rutas nacionales y un mensaje por la coyuntura social: "Los gobernadores e intendentes fuimos amortiguadores del ajuste, pero de ese amortiguador cada vez queda menos".

El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana desde las 10 de la mañana y fue inaugurado por el trío de mandatarios, que trazó una análisis respecto a la actualidad del país, al tiempo que analizó el vínculo de los distritos con la administración de Javier Milei y los principales desafíos que observan desde las gobernaciones.

La jornada comenzó con una reunión de la Mesa Ejecutiva de la Reunión Centro, liderada por Frigerio, presidente pro témpore del bloque. Acto seguido, los jefes provinciales ofrecieron una conferencia de prensa en la que abordaron diversos temas, con los debates por la reforma electoral y el Presupuesto 2027 como telón de fondo.

Uno de los más confortativos fue el cordobés Martín Llaryora , que viene endureciendo su discurso con la Casa Rosada. El líder mediterráneo protestó por la eliminación del programa Remediar y lanzó una advertencia: "Fuimos amortiguadores del ajuste, pero de ese amortiguador cada vez queda menos".

Acto seguido, manifestó que la macroeconomía "tiene que ser un punto que sirva al desarrollo y a la generación de trabajo". "El ajuste constante y constante, sin crecimiento económico, hace que el programa no pueda ser efectivo en el tiempo", advirtió.

Y completó: "Este Presupuesto tiene que tener una reflexión, que pueda sostener parámetros macroeconómicos pero con una visión productiva, más vinculada al trabajo y a la defensa de las pymes".

A su turno, Maximiliano Pullaro sumó: "Compartimos las mismas penas. Un traspaso de responsabilidades por parte del orden nacional y una caída única de recursos, comparable con la crisis del 2001. Gobernar en este contexto es muy difícil. Además, con una demanda social creciente. A la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes".

En referencia al estado de las rutas, el litoraleño mencionó que tienen la expectativa de que en los próximos meses "pueda haber una inversión en función del programa que llevó adelante Nación con las licitaciones para, al menos, tapar los pozos que tienen las rutas nacionales".

Los gobernadores de la Región Centro se reunieron en Entre Ríos.

En otro pasaje, los gobernadores se refirieron a la reforma electoral, con eje en la discusión por las PASO. Al respecto, Pullaro defendió la implementación de las primarias en Santa Fe, pero defendió la suspensión a nivel nacional.

"Ya me manifesté a favor de la disolución de las PASO en el orden nacional. Mi provincia tiene PASO, pero no es una contradicción. Yo soy producto de una PASO. Desde el 2007 en adelante la provincia la usó con mucha nitidez. No vi que la PASO sirva para algo en el orden nacional", se excusó.

Llaryora, en tanto, se mostró más cauto. Recordó que Córdoba no tiene internas abiertas y se mostró abierto al debate. No obstante, puso el acento en cómo se van a resolver los temas electorales y destacó que su provincia fue pionera en la Boleta Única Papel (BUP). Finalmente, pidió tener en cuenta el financiamiento del sistema: "Hay que tener todos los controles necesarios para que no ingrese el narcotráfico". Esos dichos fueron celebrados por su colega de Santa Fe.

Rogelio Frigerio, en tanto, aclaró que "no son temas que le quiten el sueño a los argentinos" y sostuvo que "no le dedican mucho tiempo a la discusión". De todos modos, en ocasiones anteriores ya se había mostrado proclive a acompañar la suspensión. "Hay un divorcio creciente entre la sociedad y la política. En estas condiciones, que haya cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda", reflexionó.

Cabe recordar que Entre Ríos también tiene PASO. En el distrito dan cuenta de que la suspenderán aunque por ahora no hay nada firme. Hasta ahora, solo Chaco dio de baja la modalidad para el 2027.

Del acto participaron también la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los representantes de la Región Centro Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone; además de otras autoridades provinciales y legisladores.

La agenda incluyó un panel sobre infraestructura, logística e integración regional, con representantes del sector de la construcción, el sistema portuario y organismos de cooperación y desarrollo.

Otro de los ejes fue la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo, con especialistas de Argentina y Brasil. También se analizó el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y el mundo del trabajo, en un panel con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.