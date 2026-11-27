El gobierno nacional insiste en comprometer a los gobernadores a reducir alícuotas e impuestos, pero cada vez les envía menos recursos. Una parte es por caída de coparticipación y otra por envíos discrecionales.

Las provincias perdieron en tres años el equivalente al 50% de la recaudación de Ingresos Brutos

Mientras el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, avanza con la idea de eliminar el Impuesto a los Sellos de las provincias , desde el sector privado advierten que la pérdida de recursos de origen nacional que muestran los estados subnacionales complica el objetivo declarado por el Gobierno nacional de reducir la presión tributaria consolidada.

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De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , las provincias argentinas acumulan en 2026 una pérdida de recursos nacionales equivalente al 51,8% de todo lo que recaudaron por el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en 2023.

Según dice la entidad que dirige el economista Nadin Argañaraz , se trata de "un escenario que reduce drásticamente el margen fiscal de los gobernadores para bajar alícuotas en 2027 ".

Esta semana, Guberman enfatizó, ante diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la idea de concretar el anuncio que hizo el ministro Luis Caputo en la Conferencia Industrial Argentina de avanzar con la eliminación del Impuesto a los Sellos , aportando el 50% de los fondos que se perderían por ello.

El proyecto del Gobierno nacional exige que las provincias que se sumen a la iniciativa adhieran al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al programa de reconocimiento de deudas recíprocas. Si bien Sellos no es el impuesto más importante, tiene cierta incidencia en los recursos de los estados provinciales.

En ese sentido, el estudio del IARAF compara el flujo proyectado de transferencias automáticas y no automáticas de 2026 frente a 2023, expresado en pesos constantes de octubre de 2026 y relativizado respecto del principal tributo propio de las jurisdicciones.

El recorte total del consolidado provincial responde a una merma equivalente al 30,3% de la recaudación de IIBB de 2023 en transferencias discrecionales (no automáticas) y al 21,4% en giros automáticos por coparticipación y leyes complementarias.

El impacto muestra fuertes asimetrías según la estructura tributaria de cada distrito. Mientras que en siete jurisdicciones la pérdida conjunta supera la totalidad de su recaudación anual de Ingresos Brutos de 2023, en las provincias con mayor base tributaria propia el efecto es considerablemente menor:

Las más afectadas: La Rioja encabeza el ranking con una merma equivalente al 408,0% de su recaudación de IIBB de 2023 (impulsada por una caída equivalente al 305,1% en giros no automáticos y al 102,9% en automáticos), seguida por Formosa (251,0%), Santiago del Estero (216,7%), Chaco (150,8%), Corrientes (112,2%), San Juan (110,1%) y Catamarca (106,5%).

Las menos afectadas: Chubut (16,5%, donde los envíos no automáticos no registraron variaciones significativas), Neuquén (16,5%) y Misiones (26,6%).

Distritos grandes: Buenos Aires registró una pérdida equivalente al 50,1% de sus Ingresos Brutos de 2023, Santa Fe al 38,7%, Córdoba al 31,9% y Mendoza al 28,4%.

A la contracción de los envíos nacionales se suma una caída en la recaudación provincial de Ingresos Brutos, que promedia el 13% respecto de 2023, según datos al segundo semestre.

Frente a los reclamos del sector privado para reducir impuestos distorsivos, el IARAF advirtió que el contexto fiscal actual "no brinda elementos que permitan pensar en bajas individuales del impuesto a los Ingresos Brutos para el año 2027".

De acuerdo con la entidad, si las provincias no recortan el gasto público en una proporción equivalente a la pérdida de fondos nacionales, su resultado fiscal de 2026 se deteriorará respecto del de 2023. Por ello, el informe concluye que cualquier alivio tributario sostenible requerirá una acción colectiva vinculada a la discusión pendiente sobre el esquema de coparticipación federal.