Santa Fe: la Convención Constituyente comenzará a sesionar el 14 de julio

Asimismo, precisó que también se consideró “la propuesta de que no sólo se sesione en la capital provincial, sino que las comisiones puedan sesionar en las ciudades de Santa Fe y Rosario”.

Pullaro Monteverde.jpg La semana pasada, Maximiliano Pullaro recibió al peronista Juan Monteverde, quien quedó en segundo lugar en las elecciones a convencionales constituyentes.

A continuación, el mandatario santafesino detalló que “hay temas muy importantes que tenemos que tomar en este momento, como Ficha Limpia, porque para nosotros no es lo mismo que los corruptos puedan ser candidatos o no en la provincia; también la eliminación de los fueros parlamentarios, para que nadie más se esconda para no ser investigado o detenido".

Y amplió: "Para terminar con los privilegios de la política y los cargos hereditarios; para hablar de seguridad en serio y que no sea una constitución garantista. La víctima es la sociedad y tiene que quedar plasmado de qué manera el Estado va a tener herramientas para controlar la calle y la cárcel”.

“Este es el momento para llevar adelante la reforma de una Constitución nueva, que va a ser la más moderna y novedosa de la República Argentina”, concluyó Pullaro.

Cómo se compone la Convención Constituyente

De acuerdo a los resultados de las elecciones santafesinas que ocurrieron el 13 de abril pasado, de las 69 bancas para de la Convención Constituyente, 33 serán ocupadas por el frente oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe.

Más para Santa Fe, la expresión peronista mayoritaria, en tanto, contará con 12 escaños en el cuerpo, siendo el más importante el de su primer candidato, Juan Monteverde. Tercero quedó La Libertad Avanza (LLA), con el diputado Nicolás Mayoraz a la cabeza. Tendrá 10 convencionales.

Un paso más atrás se ubicó el frente de Amalia Granata, que ostentará 7 puestos, mientras que Activemos, lista liderada por el senador peronista Marcelo Lewandowski, contará con 4 convencionales. Por último, el Frente de la Esperanza, que comanda la exboxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras, completa el cuerpo, con tres bancas.

La semana pasada, el gobernador Pullaro mantuvo una ronda de reuniones con lo distintos convencionales electos, con el objetivo de pulir el trazo fino de la reforma y hacer una puesta en común sobre la fecha de la convocatoria. Finalmente, el dirigente radical se inclinó por el 14 de julio.