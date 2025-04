Ficha Limpia, reelección y seguridad: los ejes del debate por la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro impulsará la "modernización" de la Constitución

Una vez conformado el cuerpo, el paso siguiente será la danza de modificaciones que todas las fuerzas propondrán. Al respecto, en su discurso de la victoria, Maximiliano Pullaro dio algunos indicios de las propuestas que empujará, haciendo énfasis en la "modernización" de la misma. Llamó, además, a tener "la mejor Constitución del país".

Entre sus iniciativas, el mandatario mencionó la inclusión de Ficha Limpia, la eliminación de los fueros parlamentarios, el fin de las reelecciones indefinidas para legisladores, los límites a los cargos hereditarios, el equilibrio fiscal "como valor supremo" y la seguridad pública "garantizada y materializada". "No solo vamos a hablar de los derechos de los delincuentes", disparó el dirigente radical.

Evitó, sin embargo, dar precisiones respecto a la reelección a gobernador (junto con Mendoza, Santa Fe es la única provincia que no contempla ese ítem), uno de los aspectos más espinosos en el distrito. En líneas generales, se plantea que tanto legisladores como mandatarios puedan acceder a dos mandatos. Esto limitaría a los diputados y senadores locales, pero ampliaría las posibilidades para los primeros magistrados desde su aprobación en adelante.

Desde el socialismo, que junto a la UCR y el PRO integra la coalición de gobierno, indicaron que la autonomía municipal y las competencias de áreas metropolitanas, sistema de salud y la participación ciudadana vinculante serán algunos de los temas que llevarán a la Convención.

En sus cuarteles, señalaron que el resultado fue bueno, aunque dispar territorialmente, con una mejor performance en el interior provincial. No obstante, sacaron pecho por "haber construido un primera minoría muy sólida". "Eso le va a dar mucha estabilidad al proceso de la reforma. La idea es que sea un proceso que no esté teñido tanto por la dinámica electoral nacional, sino que sea un proceso único", indicaron.

"Hay una voluntad de que sea un proceso de mucho diálogo y de concertación, como expresó Pullaro", agregaron. En cuanto a las fechas, en la Casa Gris buscarían que el proceso sea entre julio y agosto de este año o entre febrero y marzo de 2026. Paso previo, habrá una ronda de consultas entre todas las fuerzas con representación para llegar al consenso.

Rechazo del peronismo y astillas por la reelección

El peronismo ya rechazó de plano que la Convención Constituyente sea entre las elecciones provinciales y las nacionales. "Pullaro quiere que sea ahora, exprés. Eso nos parece que es un error. Hace más de 60 años estamos esperando este momento. Estamos preocupados, veremos cómo damos esa discusión", manifestaron en el campamento de Juan Monteverde, quien se alzó con la medalla de plata en la jornada del domingo.

En sus filas, se entusiasmaron con el resultado y lo leyeron como el primer paso de una apuesta a futuro: "Pudimos conformar la alternativa que en 2027 le va a disputar la gobernación y la ciudad de Rosario a Unidos". De hecho, en la "cuna de la bandera", su sello, Más para Santa Fe, se impuso en las PASO a concejal por sobre el oficialismo y la tropa libertaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juanmonteverde/status/1911611873260085412&partner=&hide_thread=false En Rosario le ganamos al presidente, al gobernador y al intendente. En la provincia, en la elección de constituyentes, quedamos segundos: la opción más votada después del gobernador.



Porque cuando nos unimos para armar una alternativa que verdaderamente demuestra que las cosas… pic.twitter.com/lQC3B5sdye — Juan Monteverde (@juanmonteverde) April 14, 2025

Sus principales propuestas para la Convención Constituyente son: eliminar de las elecciones medio término e ir a votar cada cuatro años; fomentar mecanismos de democracia directa, similares a países como Uruguay; implementación de la consulta popular para políticas que trasciendan los mandatos e inclusión de la figura de referéndum revocatorio "para quienes no cumplan su contrato electoral". También que el 82% móvil de los empleados públicos tenga rango constitucional.

El espacio no está en contra de la reelección en la categoría gobernador, pero aclara que Pullaro no debería presentarse para otro mandato. "Él, como gobernador, ya juró por una Constitución -que es la primera promesa que un gobernador les hace a los santafesinos- que no establece que se pueda volver a presentar a elecciones. Es incumplir con la primera promesa que él ya les hizo a los santafesinos", mencionaron. Y resumieron: "No estamos en contra de la reelección, pero sí para este gobernador".

Supresión del Senado: la espada de La Libertad Avanza

Completando el podio apareció el diputado nacional Nicolás Mayoraz, abanderado de La Libertad Avanza, que tuvo su bautismo de fuego en tierras santafesinas. El sello quedó en el debe y no pudo explotar el potencial de ser oficialismo argentino, en un campaña que no se nacionalizó y que tampoco contó con el apellido Milei en la boleta. Debió, además, compartir electorado con Amalia Granata, quien se ubicó en el cuarto puesto.

Una de las coincidencias que ambos dirigentes agitaron en campaña fue la disolución del Senado provincial. De hecho, LLA creó una página llamada "Cuánto nos cuesta en el Senado", en el que se asegura que la Cámara alta local representa un gasto de $ 58.562.317.000 anuales, cerca de $ 6.685.196 diarios.

La iniciativa es descartada de raíz por la administración de Pullaro, que destaca la importancia que el cuerpo tiene para el interior provincial, principalmente, que pueda plasmar sus inquietudes en el recinto.

Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó en Rosario la segunda etapa del Plan Bandera. Allí, en un acto al que no asistió Pullaro, la funcionaria respaldó a los candidatos libertarios y aseguró que con la reforma el gobernador "solo busca la reelección". El periodista Juan Pedro Aleart, cercano a Bullrich, salió primero en Rosario en la categoría convencional por departamento, dándole una de las pocas buenas noticias a la Casa Rosada.