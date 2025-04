Tragedia en el Paraná: encontraron muerto al guía de pesca que había desaparecido con su hijo

Pablo Ovando había ido a pescar junto a su hijo 2.jpg Pablo Ovando había ido a pescar junto a su hijo. X

Aunque se solicitó una revisión completa de los cuerpos para detectar cualquier indicio que aporte a la causa, desde la fiscalía descartaron en principio la necesidad de realizar autopsias. Ambos cadáveres no presentaban señales de violencia ni lesiones atribuibles a un hecho criminal. Por ese motivo, la hipótesis principal apunta a un accidente.

"No tenemos elementos que indiquen otra situación. En la embarcación estaba todo en su lugar, un mate preparado con agua caliente, las cañas preparadas, los salvavidas estaban en la embarcación. Esa es la explicación más coherente que podemos encontrar. Los cuerpos no presentaban anomalías. Es muerte por ahogamiento, por inmersión. Alguien se cayó al agua. Podría ser el niño y posiblemente luego el padre en su búsqueda, por más de que no haya testigos es la explicación razonable", sostuvo Ríos.

Quién era Pablo Ovando

El trágico episodio conmovió a la comunidad de Reconquista, donde Pablo Ovando era una figura reconocida en el ámbito del turismo de pesca. Era dueño de la empresa Pirayú Excursiones, dedicada a la promoción del humedal Jaaukanigás como atractivo natural. Además, había participado en competencias de motonáutica y fomentaba la realización de eventos vinculados a esa disciplina.

Padre e hijo habían zarpado el martes por la tarde desde el río Reconquista, afluente del Paraná, ubicado a 330 kilómetros al norte de Santa Fe capital. Según testigos, el último contacto con familiares ocurrió alrededor de las 14:30, momento a partir del cual dejaron de responder llamados. La falta de comunicación activó la alarma y dio inicio al operativo de búsqueda.

El miércoles, al inicio de los rastrillajes, los equipos de rescate hallaron la embarcación anclada en la zona conocida como San Jerónimo, también identificada como “El Palma”. A bordo del bote permanecían la llave de encendido, los chalecos salvavidas y todos los elementos en aparente orden. A partir de ese momento, comenzaron los trabajos para localizar a ambos, primero hallaron el cuerpo del niño y, horas después, el del padre.

De acuerdo al portal Reconquista SF, las autoridades dieron por finalizado el rastrillaje, en el que colaboraron familiares, guías de pesca, amigos, voluntarios y efectivos de seguridad. La tragedia dejó una profunda huella en la comunidad costera, donde padre e hijo eran queridos y conocidos por sus actividades vinculadas al río.