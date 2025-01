Sesiones extraordinarias: primera prueba del año para el vínculo entre Javier Milei y los gobernadores

En contexto, la convocatoria no llega en el mejor momento entre Nación y las provincias. La caída del 10% de la Coparticipación Federal y el derrumbe del 76% en las transferencias discrecionales, ambas ocurridas en 2024, golpearon con contundencia las arcas de los distritos, que anticipan un año complejo. Las elecciones legislativas terminan por redondear un panorama de incertidumbre en la arena política.

A eso se le suma, además, la negativa de Milei de tratar el Presupuesto 2025, adjudicándose la potestad de repartir fondos a gusto y piacere. Este punto en particular será uno de los principales escollos a la hora de conversar con los mandatarios y sus legisladores, que ya anticipan sesiones truculentas.

"Es un temario termo del Gobierno y de sus intereses. Pretenden resolver lo de las PASO y meter en la bolsa a una parte del PRO con lo de Ficha Limpia", se quejó en diálogo con Ámbito un diputado de una provincia de buen vínculo con la Casa Rosada. "Creemos que el Gobierno mira para el otro lado con el Presupuesto y nos preocupa enormemente que no lo quiera tratar", agregó.

Quorum Cámara de Diputados Congreso Algunos sectores de la oposición amagan con no dar quórum en la Cámara de Diputados. Diputados

Incluso algunos bloques de la oposición no kirchnerista, como Encuentro Federal (EF), barajan la posibilidad de no dar quórum si no se incluye la discusión por la "ley de leyes" en el temario. "Lo estamos conversando en el bloque", admitió una espada del espacio que comanda Miguel Ángel Pichetto.

Similar posición exhibió un diputado radical díscolo. "Es un temario hecho para la tribuna, sin posibilidades de tratamiento real en el plazo de 30 días. Ficha limpia es una payasada, solo quieren tener discurso porque el pacto Milei Cristina lo afectó", adujo.

Por su parte, en Unión por la Patria (UP) admitieron que exclusión del Presupuesto generó mucho malestar en todos los bloques. Comentaron, en paralelo, que nadie habló con el bloque por la convocatoria y que intentarán iniciar conversaciones con LLA esta semana. Asimismo, tantearán a otros espacios para intentar sumar voluntades, mientras que la discusión interna se abrirá el 20 de enero.

La pulseada por las PASO

La eliminación de las PASO es uno de los puntos que mayores rispideces generan. Incluso dentro del sector de los radicales con peluca, aliados a la Casa Rosada. Tampoco hay una postura unificada en la UCR oficial, donde admiten que el debate está abierto.

Sobre este punto en particular, la pulseada es contra reloj, ya que el calendario avanza y las primarias están pautadas para el domingo 3 de agosto. Los gobernadores dialoguistas no tienen una posición unificada. Según pudo averiguar Ámbito, entre los líderes PRO toma volumen la idea de suspenderlas este año pero no de eliminarlas definitivamente.

Este lunes, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, primerió y salió a respaldar el proyecto para derogar las PASO. "Comparto la derogación de las PASO nacional (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). En San Luis, durante el año 2024, derogamos la Ley de Lemas y toda legislación que reglamente una elección primaria “paga” por el Estado Provincial. Además creamos la Boleta Única Papel", comentó en sus redes sociales.

Al igual que el distrito puntano, Salta y Chaco decidieron suspender las PASO, mientras que le jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió un proyecto a la Legislatura para hacer lo propio en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de Encuentro Federal, otro de los bloques donde reportan legisladores que responden a gobernadores dialoguistas es Innovación Federal. Allí conviven dirigentes salteños y misioneros. En total, ambas bancadas suman 24 diputados, un número nada despreciable para terciar entre la oposición dura del peronismo y el oficialismo y sus aliados permanentes, como el PRO.

En tanto, desde administraciones de color amarillo comentaron que el temario de las sesiones extraordinarias no incluye ítems que afecten a las provincias. No obstante, supeditaron el éxito de los proyectos al resultado de las negociaciones con los gobernadores. A esta altura, el Nación logró con éxito atomizar a las ligas; hoy día, hablar de Juntos por el Cambio (JxC) es una entelequia.

Las dos primeras semanas del año trajeron algunos ruidos entre la gestión libertaria y los mandatarios subnacionales. A la par de conocerse el desplome de las transferencias en 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, reclamó que los distritos no fomenten el cobro de tasas municipales. Por otra parte, los líderes de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, dos aliados coyunturales del Gobierno.