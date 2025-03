Gobernadores de la Región Centro activaron cumbre en Santa Fe: duros reclamos a Nación por obra pública y advertencia por retenciones

Durante su discurso, Maximiliano Pullaro consideró que la obra pública es la matriz de desarrollo del país y recordó que el Gobierno nacional plantea que "no tiene que haber obra pública porque hubo corrupción en la historia reciente". "Nosotros queremos mostrarle que puede haber obra pública también sin corrupción en la República Argentina como lo estamos haciendo. La obra pública es desarrollo, trabajo, crecimiento y, fundamentalmente, igualdad", respondió.

En la misma tónica, el cordobés Martín Llaryora consideró que "la infraestructura es la madre del progreso" y pidió "construir la infraestructura necesaria". Coló, además, una queja por la actualidad de la Hidrovía, al considerar que "es increíble que hayan pasado dos gobiernos y no esté resuelto el tema". "Eso nos va a empezar a costar mucho más caro el flete", lanzó.

Región Centro 2.jpg Los tres gobernadores de la Región Centro.

Siguiendo ese camino, relató que "nuestras regiones son fruto de trabajo. Para nosotros gobernar es generar empleo; para eso, hay que tener producción, infraestructura. Esa visión nos distingue mucho de una visión vinculada a la especulación y al lobby".

Rogelio Frigerio, a su turno, pidió que "se los escuche más" y afirmó: "Queremos aportar, tenemos la ayuda del Consejo Federal de Inversiones, la competitividad sistémica, que tiene que ver con el desarrollo, la obra pública, la infraestructura, muchas veces vilipendiada. Nosotros la hemos defendido permanentemente". Evaluó, además, que la Región Centro es un "polo de poder" porque tiene que "compensar las atribuciones que se le dan al área metropolitana de Buenos Aires".

Advertencia por el futuro de las retenciones

Otro tema importante en el encuentro fueron las retenciones. En enero, los tres gobernadores se habían reunido de urgencia para sumarse a los reclamos del agro contra Nación pidiendo la baja de esos tributos en medio de la crisis climática que afectó al sector. Finalmente, la Casa Rosada accedió a la suspensión de los mismos hasta junio. Ahora, los mandatarios piden que el impuesto no se reestablezca.

"No vamos a permitir que haya marcha atrás esta baja de las retenciones, esto tiene que ser un camino de ida", dijo Llaryora, quien recordó que fue la Región Centro la que se le "paró" al Gobierno nacional para decirle "con el trabajo, no. Basta de retenciones a la producción". Acto seguido, Pullaro evaluó que le "marcaron límites" a Nación, impidiendo "el saqueo que pretendían hacerle una vez más al sistema productivo": "Cuando el campo la volvió a pasar mal, ahí estuvo la Región Centro, sin tener miedo de pagar costos políticos, para decir 'con el campo esta vez no'".

Pullaro Región Centro.jpg "Cuando el campo la volvió a pasar mal, ahí estuvo la Región Centro", dijo Maximiliano Pullaro.

Previamente, Frigerio recordó que en 2024, cuando decidieron reimpulsar el bloque, no sabían que iban a formar parte de la "generación de gobernadores que de un día para el otro íbamos a tener que enfrentar más responsabilidades que nunca antes en la historia". "Está claro que hoy la mayor parte de bienes y servicios públicos de la Argentina lo brindamos desde las provincias y los municipios", detalló.

Paralelamente, los tres mandatarios coincidieron en plantear que el principal desafío del espacio a futuro es la competitividad. "Nuestra gente no tiene posibilidad de hacer lobby como hacen a veces en CABA. Los nuestros producen en serio. No pueden ser importadores y un día fabricantes", dijo el líder cordobés al respecto.

Y Pullaro sumó: "Cuando pedimos que nos arreglen las rutas nacionales estamos gritando porque hay santafesinos, entrerrianos y cordobeses que mueren en siniestros viales todas las semanas. Cuando pedimos que reparen las rutas nacionales estamos diciendo que eso va a bajar el costo logístico, porque nos va a permitir producir más".

Por último, Llaryora cerró el menú de reclamos a la Casa Rosada con una advertencia directa al corazón libertario. "Claramente no estamos de acuerdo con una economía cerrada. Ahora, la economía abierta tiene que ser táctica, tiene que ser inteligente, tiene que ser planificada y consensuada con los sectores productivos", disparó.

Durante el encuentro, además de realizar el traspaso de la presidencia pro témpore, los mandatarios también firmaron la constitución de diversas organismos interprovinciales, entre los que se destaca la creación de la Agencia Regional de Evaluación Educativa y la ratificación del convenio para realización de obras de infraestructura y la creación de la Mesa de Transformación Digital de la Región Centro, por caso. La institucionalización de la alianza será otro de los desafíos en adelante, plantearon.

Aparte de los gobernadores, participaron de la cumbre la subsecretaria saliente de la Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone, junto a Juan Carlos Massei, secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Córdoba, y Jorge Chemes, presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos. También estuvieron la vicegobernadora ocal, Gisela Scaglia, exmandatario santafesino Omar Perotti y el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.