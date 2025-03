Región Centro activa cumbre en Santa Fe con menú renovado de reclamos a Nación

Región Centro: gobernadores renuevan reclamos a Nación

Dentro de ese cóctel, Ámbito pudo averiguar que la obra pública ocupará un lugar central. Por eso, se ratificará el convenio para la ejecución de proyectos de infraestructura priorizadas por las tres provincias, considerados estratégicas para el desarrollo económico, industrial y logístico del bloque. Lo propio hará el mantenimiento de las rutas, un ítem sobre el que la administración santafesina, en especial, viene insistiendo con firmeza ante los libertarios.

"Para el Gobierno de Milei las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible", había denunciado tiempo atrás el ministro de Infraestructura local, Lisandro Enrico. Y agregó: "Nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”.

Posteriormente, en diálogo con este medio, el funcionario profundizó: "Cada vez que ponemos las ruedas de un auto, de un camión de cualquier vehículo en una ruta, ponemos nuestra vida en peligro. La ruta es una obra pública viva; no es un hospital o un monumento, que lo dejaste y listo: necesita mantenimiento. No hay un plan de conservación".

Pullaro Región Centro.jpg Maximiliano Pullaro presidirá la nueva reunión de la Región Centro.

A la par, otra fuente comentó a Ámbito: "Los reclamos a Nación jamás se movieron en lo más mínimo. Todo lo que sean reclamos de provincias, no vuelve nada. Siempre queda en stand by".

Otro tema importante es la millonaria deuda que el Estado mantiene con las cajas previsionales de las tres provincias, frente que ya fue judicializado sin solución aún. El futuro de la estratégica Hidrovía es otro tema que interesan a los tres mandatarios que, más allá de mantener un perfil dialoguista con el Gobierno, están obligados a salir a contrastar con la Casa Rosada en vísperas de las elecciones legislativas que tendrán lugar en octubre.

"Vamos a reivindicar los planteos que hizo Pullaro como presidente: retenciones, inversiones en infraestructura -Hidrovía, rutas, caminos, caja de jubilaciones", sumó un dirigente que dirá presente en el mitin.

La cumbre en Santa Fe será la segunda que los gobernadores de la Región Centro encabezarán este año. La primera tuvo lugar en enero, cuando Pullaro, Frigerio y Llaryora se reunieron de urgencia para sumarse al pedido del agro contra las retenciones a los principales cultivos, en el contexto del grave temporal que afectó a la producción. En esa ocasión, los caciques advirtieron que el sector estaba al borde de fundirse y que, si eso ocurría, "la íbamos a pasar muy mal". Finalmente, Milei tomó la decisión de suspender, al menos hasta junio, los impuestos a esas exportaciones.

Ligas regionales

El bloque se reactivó a partir de la llegada de los tres nuevos mandatarios al poder. En abril del año pasado, el gobernador de Santa Fe fue ungido como su titular. Mediante la unidad, el trío pulseó con el Gobierno nacional en diversos ítems con suertes disímiles. Incluso fue anfitrión de Guillermo Francos, cuando éste fungía como ministro del Interior, previo paso a su desembarco en la Jefatura de Gabinete.

Durante el 2024, el espinoso vínculo de la Casa Rosada con las provincias revitalizó distintas ligas de mandatarios, como la patagónica, el Norte Grande y la flamante Región Litoral. Fue, sin embargo, algo pasajero, ya que el trabajo de atomización llevado adelante por la administración de Javier Milei terminó en sumir en diferencias a las diversas aglutinaciones.

Ahora, como contó Ámbito, más allá del vínculo construido con la Casa Rosada, los gobernadores buscarán tomar distancia del plan Motosierra, al menos en el pago chico, y exhibir obra pública de cara a las legislativas.

Gobernadores Litoral.jpg La Región Litoral tendrá su propia cumbre a fines de abril.

Cabe recordar que Santa Fe inaugurará el calendario electoral del año. Será el domingo 13 de abril, cuando sus habitantes acudan a las urnas para votar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) locales. Esa misma jornada se elegirán los convencionales que reformarán la Constitución provincia, cuya modificación fue aprobada por la Legislatura en un hecho histórico para el distrito.

De cara a las comicios, Pullaro logró sostener Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición variopinta que comanda, integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el socialismo, entre otros espacios, que marcharán en unidad a la pulseada.

A fines de abril, en tanto, habrá una reunión de la Región Litoral, que, además de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, también integran Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa.