Supermercados reclaman que tres provincias incorporen las billeteras virtuales al régimen de IIBB

La Asociación de Supermercados Unidos le pidió a Economía que intervenga para acelerar la adhesión de CABA, Santa Fe y La Pampa al SIRCUPA.

Las principales cadenas de supermercados del país pusieron la lupa sobre las billeteras virtuales y su tratamiento fiscal. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) le reclamó formalmente al Ministerio de Economía que intervenga ante las provincias para que la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa adhieran al Sistema de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre Proveedores de Servicios de Pago (SIRCUPA).

El planteo apunta a cerrar una brecha tributaria que, según advierte el sector, distorsiona la competencia en el consumo masivo. Mientras los comercios que operan dentro del circuito formal están alcanzados por mecanismos de retención sobre sus movimientos bancarios, las acreditaciones en billeteras virtuales pueden quedar fuera de ese esquema en las jurisdicciones que todavía no implementaron el régimen.

La ASU busca que el Gobierno nacional intervenga en el marco de los acuerdos de armonización tributaria con las provincias y acelere la incorporación de los tres distritos. CABA y Santa Fe, en particular, concentran una porción significativa del consumo nacional, por lo que su adhesión resulta relevante para el sector.

El SIRCUPA, administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), establece retenciones a cuenta de Ingresos Brutos sobre los fondos acreditados en cuentas de pago de proveedores de servicios de pago (PSP), entre los que se encuentran las billeteras virtuales. Su funcionamiento es similar al del SIRCREB, el sistema que aplica retenciones sobre las acreditaciones en cuentas bancarias tradicionales.

Para las cadenas de supermercados, la diferencia entre ambos circuitos abre un problema de competencia. Los establecimientos que operan formalmente y cumplen con sus obligaciones fiscales están alcanzados por mecanismos de recaudación que no necesariamente se aplican de la misma manera a quienes cobran mediante billeteras virtuales en jurisdicciones que no adhirieron al SIRCUPA.

En ese escenario, la entidad identifica tres consecuencias: una posible ventaja competitiva para quienes operan al margen de las obligaciones tributarias, mayores dificultades para controlar las ventas declaradas y una carga relativa más pesada para los contribuyentes que cumplen con las normas.

El reclamo cobra relevancia en un mercado en el que los pagos con códigos QR y las transferencias digitales ganaron terreno en los comercios de cercanía. Para el sector supermercadista, la expansión de estos medios de pago debería ir acompañada de mecanismos de control fiscal equivalentes a los que ya existen en el sistema bancario.

La aclaración de los supermercados: no es un impuesto nuevo

Ante la posibilidad de que el pedido sea interpretado como una iniciativa para aumentar la presión tributaria, la ASU remarcó que la incorporación al SIRCUPA no implica crear un nuevo impuesto ni incrementar las alícuotas de Ingresos Brutos.

El sistema funciona como un mecanismo de recaudación anticipada: retiene una parte de los fondos acreditados a cuenta de la obligación tributaria que corresponda. De acuerdo con el planteo de la entidad, su extensión permitiría aplicar criterios de control similares a los que rigen para las cuentas bancarias.

La propuesta también apunta a ampliar la base de contribuyentes alcanzados por los mecanismos de recaudación y mejorar la trazabilidad de las operaciones digitales, sin modificar formalmente el tributo.

La discusión se cruza, además, con la agenda económica del Gobierno de Javier Milei, que promueve una reducción de impuestos. En ese contexto, los supermercados intentan encuadrar su pedido no como una suba de la carga fiscal, sino como una medida para equiparar las condiciones entre los distintos medios de pago y evitar que el costo del cumplimiento recaiga de manera desigual sobre los comercios registrados.

El planteo de la ASU pone así sobre la mesa una discusión que acompaña la digitalización del consumo: cómo adaptar los mecanismos de recaudación provinciales al avance de las billeteras virtuales.

Para las cadenas, la prioridad es que la migración desde el efectivo y las cuentas bancarias hacia los pagos digitales no termine abriendo un nuevo frente de desigualdad tributaria entre quienes cumplen con sus obligaciones y quienes quedan fuera del sistema.