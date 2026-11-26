El Banco Central actualizó el registro de prestamistas no bancarios y reforzó los requisitos de información sobre empresas, accionistas y directivos. La medida también alcanza a mutuales y cooperativas, con una implementación gradual durante 2027.

El Banco Central (BCRA) modificó este jueves el régimen de inscripción de los proveedores no financieros de crédito, un universo que incluye a fintech y billeteras virtuales que ofrecen préstamos , además de emisoras de tarjetas, mutuales y cooperativas. La reforma combina una actualización del umbral de inscripción para parte de los operadores con mayores exigencias de información, transparencia y supervisión.

Según explicó la autoridad monetaria, los cambios buscan adecuar la regulación al crecimiento del crédito y al peso que adquirieron estos proveedores dentro del sistema financiero. “La reforma fortalece los mecanismos de supervisión, promueve mayores estándares de transparencia y gobernanza y mejora la calidad de la información disponible para el seguimiento de la actividad y protección del usuario financiero” , señaló en un comunicado.

El registro continuará comprendiendo a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra , a los proveedores vinculados a entidades financieras y a las emisoras que otorguen financiaciones no incluidas en la Ley de Tarjetas de Crédito.

Para los demás proveedores no financieros de crédito, incluidas mutuales y cooperativas , el BCRA elevó el umbral de inscripción al equivalente en pesos a 7 millones de UVA , según su último balance anual.

“La actualización del umbral, que no se modificaba desde 2020, permite que los criterios de inscripción reflejen de manera más adecuada la dimensión económica de la actividad desarrollada por cada proveedor” , explicó el organismo.

Aun con el nuevo parámetro, el Central sostuvo que el registro abarcará más del 95% del volumen de las financiaciones y asistencias que estos operadores informan actualmente a la Central de Deudores del sistema financiero (CENDEU). También indicó que la modificación no afectará los índices de morosidad y permitirá concentrar la supervisión en los prestamistas de mayor incidencia.

Más información sobre empresas, accionistas y directivos

La reforma incorpora nuevos requisitos de información y antecedentes sobre los proveedores, sus accionistas, autoridades y administradores. El BCRA vinculó estas exigencias con la necesidad de fortalecer la protección de quienes acceden al financiamiento.

Otro de los cambios será la incorporación de operaciones que hasta ahora quedaban fuera del régimen. “La medida promueve además un tratamiento homogéneo para actividades crediticias equivalentes, incorporando al régimen financiaciones que hasta ahora se encontraban excluidas por su forma de instrumentación comercial”, precisó la entidad.

El esquema también procura eliminar diferencias entre los distintos tipos de prestamistas no bancarios, de manera que los proveedores con una incidencia similar en el mercado queden sujetos a iguales estándares de información, transparencia y supervisión.

La inscripción en el registro administrado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) será obligatoria para quienes cumplan las condiciones previstas en la normativa y estará sujeta al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Cuándo comenzarán a aplicarse los cambios

Tanto los proveedores actualmente registrados como aquellos que deban incorporarse tendrán 90 días corridos desde que esté disponible el aplicativo actualizado para presentar la documentación o completar la solicitud de inscripción.

El plazo, por lo tanto, no comienza a correr desde el anuncio, sino desde la habilitación de esa herramienta. “El esquema prevé una implementación gradual, de modo que la transición se realice durante el 2027 y sin afectar el desenvolvimiento habitual de la actividad”, aclaró el Banco Central.