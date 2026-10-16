BYD se mete en la pelea por los SUV grandes

La automotriz china amplió su oferta en el país con un modelo que combina prestaciones deportivas, prestaciones avanzadas y capacidades todoterreno. Se ofrece en dos versiones y cuenta con un equipamiento poco habitual en su segmento.

El nuevo BYD Ti7 ya está en el país

BYD continúa ampliando su presencia en el mercado automotor argentino y presentó oficialmente el nuevo Ti7 , un SUV híbrido enchufable con el que ingresa al segmento D premium. El modelo se destaca por su tamaño, su sistema de tracción integral y una propuesta tecnológica que combina confort, eficiencia energética y prestaciones para circular fuera del asfalto.

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El lanzamiento se produce cuando la compañía cumple su primer año de operaciones en Argentina, período en el que, según informó, superó los 12.000 clientes . Con esta incorporación, la marca busca fortalecer su posicionamiento y ampliar su oferta hacia un público que demanda vehículos familiares de grandes dimensiones, pero también prestaciones elevadas y sistemas de propulsión electrificados.

Uno de los principales atributos del Ti7 es la incorporación de la tecnología Super Hybrid DM-p , que debuta en la gama argentina de BYD. Se trata de una arquitectura híbrida enchufable orientada al rendimiento, con una potencia combinada de 354 CV y 630 Nm de torque .

El sistema está integrado por un motor turbonaftero de 1,5 litros y dos propulsores eléctricos, ubicados uno en cada eje. Esta configuración permite ofrecer tracción integral inteligente AWD y distribuir la fuerza entre las cuatro ruedas según las condiciones del camino.

Gracias a esta combinación mecánica, el SUV puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos , una cifra que lo acerca a vehículos de orientación deportiva, pese a sus dimensiones y su propuesta familiar.

Más de 1.000 kilómetros de autonomía

La autonomía es otro de los puntos destacados del nuevo modelo. Según las cifras declaradas por la automotriz bajo el ciclo NEDC, el Ti7 puede recorrer hasta 1.015 kilómetros combinando sus motores eléctricos y de combustión.

De ese total, hasta 115 kilómetros pueden realizarse en modo completamente eléctrico, gracias a una batería de 26,6 kWh. Esta característica permite utilizar el vehículo para desplazamientos cotidianos sin consumir combustible, siempre que exista carga suficiente.

El consumo homologado informado por la compañía es de 5,9 litros cada 100 kilómetros, aunque las cifras efectivas pueden variar según las condiciones de circulación, la utilización de la batería y el estilo de conducción.

Para los recorridos fuera del asfalto, BYD incorporó el sistema de suspensión inteligente DiSus-C, que regula electrónicamente la respuesta de los amortiguadores a partir de la información obtenida por distintos sensores.

El consumo homologado informado por la compañía es de 5,9 litros cada 100 kilómetros, aunque las cifras efectivas pueden variar según las condiciones de circulación, la utilización de la batería y el estilo de conducción.

La suspensión delantera utiliza un esquema de doble horquilla, mientras que la trasera es independiente multibrazo. A esto se suma un despeje del suelo de 190 milímetros y modos de conducción específicos para barro, arena, nieve y montaña.

También dispone de una función Crawl para avanzar a baja velocidad sobre terrenos complicados y un sistema de giro de 360 grados centrado sobre las ruedas traseras, pensado para facilitar determinadas maniobras.

En cuanto a sus dimensiones, el Ti7 mide 5.016 milímetros de largo, 1.995 de ancho y 1.865 de alto, con una distancia entre ejes de 2.920 milímetros. Su diseño exterior presenta líneas rectas, una carrocería de aspecto robusto, iluminación LED y proporciones características de los SUV de estilo todoterreno.

La capacidad del baúl alcanza los 890 litros y puede ampliarse hasta 1.813 litros al rebatir los asientos posteriores.

Tecnología, seguridad y precios

En el interior, el nuevo SUV ofrece una propuesta orientada al confort y la conectividad. Entre sus principales elementos se encuentran una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, un instrumental digital de 10,25 pulgadas y, en la versión más equipada, un sistema Head-Up Display que proyecta información sobre el parabrisas.

El sistema multimedia integra Google Maps, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, conexión 4G y actualizaciones remotas. Además, cuenta con un equipo de audio de 14 parlantes, cargador inalámbrico de 50 W y funciones de control del vehículo mediante una aplicación para teléfonos celulares.

La versión superior incorpora tapizados de cuero genuino, asientos delanteros con calefacción, ventilación y masaje, climatización de tres zonas y un compartimento refrigerado en la consola central que puede trabajar entre -6 y 50 grados.

La versión superior incorpora tapizados de cuero genuino, asientos delanteros con calefacción, ventilación y masaje, climatización de tres zonas y un compartimento refrigerado en la consola central que puede trabajar entre -6 y 50 grados.

En materia de seguridad, el modelo incluye siete airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistencia para descenso en pendientes y un conjunto de ayudas avanzadas a la conducción agrupadas bajo la denominación DiPilot 5.

Entre ellas aparecen el control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, reconocimiento de señales, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y alertas de tráfico cruzado.

Una de las tecnologías particulares de la versión superior es el sistema que ayuda a mantener la estabilidad del vehículo ante la rotura de un neumático a alta velocidad. También dispone de cámaras de 360 grados con visualización de chasis transparente para facilitar las maniobras.

Otra función distintiva es la descarga de energía hacia dispositivos externos mediante VTOL de 6,6 kW, que permite utilizar la batería del vehículo para alimentar determinados equipos eléctricos.

El BYD Ti7 se comercializa en Argentina en dos versiones, ambas con motorización híbrida enchufable, tracción integral y batería de 26,6 kWh.

La variante de entrada ofrece llantas de 19 pulgadas, tapizados de ecocuero y regulación eléctrica de los asientos delanteros. La configuración superior suma llantas de 20 pulgadas, cuero genuino, mayores funciones de confort y equipamiento tecnológico adicional.

Precios del nuevo BYD Ti7

Los precios de lanzamiento van desde u$s59.990 hasta u$s62.990, o su equivalente en pesos argentinos. La comercialización se realiza mediante la red oficial de BYD, que cuenta con más de 18 puntos de venta en el país.

Como parte de la propuesta, la compañía incluye un cable para alimentar dispositivos externos y un cargador de pared para uso domiciliario sin costo adicional.

Con el Ti7, BYD incorpora un nuevo competidor al segmento de los SUV de grandes dimensiones, apostando por una combinación de autonomía, potencia y equipamiento para consolidar su expansión en el mercado argentino.