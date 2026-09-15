BYD inicia la preventa del Ti7 y refuerza su apuesta por los SUV premium híbridos en el país

La marca china amplía su gama local con el nuevo modelo, con tracción integral, más de 350 CV, autonomía superior a los 1.000 km y tecnología avanzada orientada al confort, la eficiencia y el uso off-road.

El nuevo BYD Ti7 se lanza en el país

BYD Argentina abrió la preventa del nuevo BYD Ti7 , un SUV súper híbrido premium que se suma a la estrategia de expansión de la marca en el mercado local, donde ya supera los 10.000 clientes.

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El modelo se posiciona dentro del segmento de alta gama y representa un paso clave en la incorporación de tecnologías de nueva generación, combinando eficiencia energética, performance y capacidad todoterreno.

Por primera vez en la oferta local de la marca, el BYD Ti7 incorpora la plataforma DM-p (Dual Mode Performance) , una arquitectura híbrida enchufable de alto rendimiento con tracción integral AWD .

Este sistema integra dos motores eléctricos, uno por eje, en combinación con un motor térmico de alta eficiencia, logrando una potencia conjunta superior a los 350 CV y 630 Nm de torque , lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos .

La gestión del sistema prioriza el uso eléctrico en condiciones urbanas, mientras el motor de combustión actúa como soporte para extender la autonomía y optimizar el consumo.

Autonomía extendida y eficiencia de uso

El BYD Ti7 ofrece una autonomía combinada de hasta 1.015 kilómetros (ciclo NEDC), junto con la posibilidad de circular hasta 115 km en modo 100% eléctrico.

Esta configuración permite reducir el consumo en el uso diario y mantener capacidad de viaje en trayectos largos, con un consumo promedio de 5,9 litros cada 100 km.

Con un tanque de 60 litros, el modelo apunta a equilibrar eficiencia y rendimiento en distintos escenarios de movilidad.

“Un paso clave en nuestra estrategia de electrificación”

“Con BYD Ti7 ingresamos al segmento de los SUV premium con una propuesta diferente que introduce por primera vez en Argentina la tecnología DM-p. Su llegada amplía nuestro line-up y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de vehículos de nuevas energías en el país”, señaló Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina.

El BYD Ti7 ofrece una autonomía combinada de hasta 1.015 kilómetros (ciclo NEDC), junto con la posibilidad de circular hasta 115 km en modo 100% eléctrico.

Capacidades off-road y suspensión inteligente

El modelo incorpora el sistema de suspensión adaptativa DiSus-C, que ajusta la firmeza del chasis en tiempo real para mejorar el confort y la estabilidad.

Además, cuenta con 190 mm de despeje del suelo y modos de conducción específicos para barro, arena, nieve, montaña y conducción deportiva, lo que refuerza su perfil off-road.

Entre sus funciones destacadas se incluyen el modo Giro Tanque, que facilita maniobras en espacios reducidos, y el modo reptación, pensado para terrenos complejos a baja velocidad.

También suma la función V2L de 6,6 kW, que permite alimentar dispositivos eléctricos externos con la energía del vehículo.

Confort interior y tecnología a bordo

El interior del BYD Ti7 está orientado al confort y la conectividad. Incorpora asientos con regulación eléctrica, calefacción, ventilación y masaje, además de climatización automática de tres zonas con filtro CN95.

En términos de tecnología, dispone de una pantalla central giratoria de 15,6 pulgadas, tablero digital de 10,25 pulgadas y un sistema de proyección W-HUD en el parabrisas.

El sistema multimedia se complementa con 14 altavoces, cargador inalámbrico de 50 W y múltiples puertos USB distribuidos en el habitáculo.

La capacidad de carga alcanza los 1.813 litros con asientos traseros abatidos, reforzando su perfil familiar y de uso mixto.

Preventa disponible en la Argentina

El BYD Ti7 ya se encuentra en preventa en el país, con una reserva inicial de u$s500 o su equivalente en pesos.

Toda la información del modelo y el proceso de compra está disponible en el sitio oficial de la marca y en la red de concesionarios autorizados en la Argentina.