Estados Unidos investiga si los robotaxis de Tesla superan el límite de velocidad frente a escuelas

La NHTSA evalúa una denuncia por presuntos excesos de velocidad de robotaxis Tesla en zonas escolares de Estados Unidos, mientras analiza si corresponde iniciar una investigación formal.

Las autoridades de Estados Unidos pusieron bajo revisión el funcionamiento de los robotaxis de Tesla tras recibir una denuncia que advierte sobre posibles excesos de velocidad en zonas escolares activas. El caso está en manos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), que abrió un expediente para determinar si existen motivos suficientes para iniciar una investigación formal.

El reclamo involucra a vehículos Tesla Model Y y Cybercab del año 2026 que circulan con el sistema de conducción automatizada activado. La presentación incluye enlaces a tres videos publicados en redes sociales y menciona cuatro incidentes. Por el momento, la agencia no informó choques, personas heridas ni víctimas fatales relacionadas con los episodios denunciados, y todavía debe decidir si avanza con una investigación completa.

El expediente, identificado como DP26010 , fue abierto el 9 de octubre por la Oficina de Investigación de Defectos de la NHTSA. La petición que dio origen al trámite había sido presentada el 23 de septiembre y sostiene que los vehículos autónomos podrían superar los límites de velocidad establecidos en zonas escolares cuando las restricciones están vigentes.

La documentación incluye tres videos aportados por el denunciante como evidencia y cuatro incidentes registrados en el resumen de la agencia. A partir de esos antecedentes, el organismo busca establecer si existe un posible defecto relacionado con la seguridad que justifique una investigación formal. La apertura del expediente no significa que las acusaciones hayan sido confirmadas ni que Tesla haya recibido una sanción.

Uno de los aspectos centrales es que los vehículos señalados circulaban con el sistema de conducción automatizada activado , sin una persona al volante que controlara directamente la velocidad. En una zona escolar, donde pueden cruzar chicos y peatones, respetar los límites resulta especialmente importante. La revisión busca determinar si el comportamiento atribuido al sistema representa un riesgo que requiera medidas regulatorias.

Cuántos vehículos podrían estar afectados por la revisión

La NHTSA estima que el reclamo podría involucrar a alrededor de 1.000 vehículos Tesla Model Y y Cybercab del año modelo 2026. La cifra resulta relevante porque la empresa no publica de manera sistemática el número exacto de robotaxis que mantiene en funcionamiento. De todos modos, el organismo aclaró que se trata de una estimación y no necesariamente de la cantidad de unidades que circulan activamente todos los días.

El Model Y es un SUV eléctrico que Tesla utiliza para prestar servicios de transporte automatizado, mientras que el Cybercab es un vehículo diseñado específicamente para ese tipo de operación. Este último se distingue por prescindir del volante y los pedales tradicionales, una característica que también generó preguntas regulatorias sobre su cumplimiento de los estándares federales de seguridad.

La revisión llega mientras Tesla intenta ampliar sus operaciones de transporte sin conductor en Estados Unidos. La empresa comenzó a ofrecer viajes comerciales con el Cybercab en Austin en septiembre de 2026 y también extendió sus servicios de robotaxi a otras ciudades. El crecimiento de la flota aumenta la atención sobre el desempeño del software en situaciones reales de tránsito, especialmente en entornos sensibles como los alrededores de las escuelas.

Gentileza - Daniel Lu

Cuándo se conocerá la decisión de la NHTSA

La agencia debe evaluar la información presentada antes de resolver si acepta o rechaza la petición de investigación. Según las normas federales aplicables a este procedimiento, dispone de 120 días desde la recepción del reclamo para tomar una decisión. Como la presentación llegó el 23 de septiembre, el plazo vence aproximadamente el 21 de enero de 2027.

Si la NHTSA acepta la petición, podrá iniciar una investigación formal para analizar el comportamiento de los vehículos, reunir información técnica y determinar si existe un defecto que afecte la seguridad. Ese proceso podría derivar, si se reúnen las condiciones necesarias, en un llamado a revisión. Sin embargo, ninguna de esas medidas está confirmada en esta etapa preliminar.

Por ahora, los robotaxis señalados no fueron objeto de un retiro del mercado derivado de esta petición. La diferencia entre una revisión inicial y una investigación formal es importante: la autoridad todavía está evaluando las pruebas y no confirmó que los vehículos hayan cometido las infracciones denunciadas. El resultado dependerá de la documentación disponible y de la información adicional que pueda reunir el organismo.

Los antecedentes regulatorios de Tesla y otros robotaxis

El nuevo expediente se suma a otras actuaciones de las autoridades estadounidenses relacionadas con los sistemas de conducción automatizada de Tesla. En particular, la NHTSA también revisa el proceso de autocertificación del Cybercab, un vehículo sin volante ni pedales convencionales. Ese procedimiento busca determinar si la compañía justificó adecuadamente que el modelo cumple con los estándares federales de seguridad aplicables.

Los cuestionamientos sobre el comportamiento de los sistemas automatizados en el tránsito no se limitan a Tesla. Waymo, la empresa de vehículos autónomos perteneciente a Alphabet, también enfrentó revisiones regulatorias por episodios en los que sus vehículos habrían pasado junto a autobuses escolares detenidos sin respetar las normas correspondientes. En ese caso, la compañía anunció una actualización de software mediante un llamado a revisión voluntario.

La comparación muestra que las empresas que desarrollan servicios sin conductor deben demostrar que sus sistemas pueden responder de manera adecuada a situaciones complejas y cumplir con las reglas de tránsito. En el caso de Tesla, el punto central será determinar si los robotaxis respetan los límites de velocidad en zonas escolares y si las pruebas aportadas justifican una investigación formal. Hasta que la NHTSA publique una decisión, las denuncias deben considerarse señalamientos pendientes de verificación.