Tesla activó una Inteligencia Artificial en sus robotaxis que permite hacer compras y enviar mensajes de voz

Tesla incorporó Grok @Bot a su flota de robotaxis para que los pasajeros puedan realizar compras y gestionar mensajes mediante comandos de voz, con desconexión automática de las cuentas al finalizar cada recorrido.

Tesla habilitó Grok @Bot, un asistente de inteligencia artificial capaz de ejecutar tareas por voz , en toda su flota de vehículos Cybercab y Model Y que funcionan como robotaxis. La herramienta permite a los pasajeros gestionar distintas actividades durante el trayecto, sin necesidad de utilizar el teléfono celular.

El sistema, desarrollado por xAI, amplía las funciones de la IA dentro del vehículo y busca facilitar acciones cotidianas mientras el automóvil se desplaza de forma autónoma. Entre sus posibilidades se encuentran las compras en línea, el envío de correos electrónicos y la programación de reuniones.

Grok @Bot permite realizar tareas mediante comandos de voz y conectar el asistente con aplicaciones y cuentas personales. De esta manera, los pasajeros pueden solicitar acciones concretas sin tener que interactuar directamente con la pantalla de un teléfono.

La tecnología utiliza integraciones denominadas Connectors, que vinculan el sistema con distintos servicios digitales. Entre las funciones disponibles se encuentra la posibilidad de agregar productos al carrito de Amazon , enviar correos electrónicos, programar reuniones y pedir café durante el recorrido.

A diferencia de los asistentes que se limitan a responder consultas, esta herramienta está diseñada para ejecutar procesos de varios pasos. Una demostración realizada en Austin mostró cómo el sistema incorporó detergente para ropa a un carrito de compras en línea, una prueba de las posibilidades de automatización que Tesla busca implementar en sus vehículos.

Qué medidas de seguridad incorpora el asistente de IA

Uno de los principales desafíos de incorporar cuentas personales a un vehículo compartido es evitar que los datos de un pasajero queden disponibles para quien utilice el automóvil después. Para abordar ese problema, Tesla incorporó una función que desconecta la sesión cuando termina el viaje.

La medida busca impedir que el siguiente usuario pueda acceder a las compras, los mensajes o las tareas pendientes de la persona que ocupó el vehículo anteriormente. La actualización también responde a reclamos previos de usuarios que habían señalado dificultades para acceder a sus propios asistentes desde los Cybercab.

Sin embargo, el cierre de sesión no elimina todos los interrogantes sobre la privacidad. El acceso a aplicaciones externas y la posibilidad de ejecutar acciones en nombre del pasajero plantean la necesidad de establecer controles sobre los permisos, la información compartida y las operaciones realizadas. La protección de las cuentas será un aspecto central a medida que estas herramientas incorporen nuevas funciones.

La expansión de Grok en la flota de Tesla

La activación de Grok @Bot forma parte de una serie de actualizaciones que amplían las capacidades digitales de los vehículos de la compañía. El Cybercab, un modelo de dos plazas sin volante ni pedales, comenzó a transportar pasajeros en Austin a principios de septiembre de 2026, con controles por voz para funciones básicas como la música y la climatización.

El asistente con capacidad para ejecutar tareas se había lanzado el 22 de septiembre, inicialmente para suscriptores de SuperGrok Heavy. El 11 de octubre, el ingeniero de inteligencia artificial de Tesla Yun-Ta Tsai confirmó que la función ya estaba habilitada en toda la flota de Cybercab y en los Model Y destinados al servicio de robotaxi.

Por el momento, Tesla no confirmó si Grok @Bot llegará también a los vehículos particulares que utilizan su sistema de conducción autónoma supervisada. La expansión de estas funciones se produce mientras el programa de robotaxis continúa creciendo y enfrenta revisiones regulatorias en Estados Unidos relacionadas con la certificación de seguridad del Cybercab.