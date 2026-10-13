Europa y China negocian un límite a las ventas de autos híbridos sin aplicar nuevos aranceles

El entendimiento busca reducir más de la mitad de las exportaciones chinas de modelos híbridos e híbridos enchufables durante los próximos cuatro años.

La Unión Europea y China alcanzaron un principio de acuerdo para limitar las exportaciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables chinos al mercado europeo, en una negociación que busca reducir las tensiones comerciales sin recurrir, por ahora, a nuevos aranceles para estas tecnologías.

El entendimiento se produjo tras las conversaciones en Pekín entre el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefovi , y el ministro chino de Comercio, Wang Wentao . Según explicó el funcionario europeo, las restricciones podrían reducir en más de un 50% las exportaciones de estos vehículos durante los próximos cuatro años, en comparación con el escenario previsto si no se aplicaran límites.

La medida recibió el respaldo de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) , aunque la entidad señaló que aún necesita conocer las condiciones concretas del acuerdo para evaluar su alcance. Además, el entendimiento todavía requiere avanzar en las instancias institucionales correspondientes dentro de la Unión Europea.

El crecimiento de los fabricantes chinos modificó el escenario competitivo del mercado europeo durante los últimos años. Mientras los vehículos eléctricos fabricados en China ya están alcanzados por derechos compensatorios adicionales, los híbridos convencionales y enchufables quedaron fuera de esas medidas, lo que permitió ampliar su presencia en distintos países del bloque.

Los datos de ACEA reflejan la velocidad de ese avance. Durante el primer semestre de 2026, las marcas chinas concentraron el 14% de las ventas europeas de híbridos convencionales , frente al 2% registrado en 2024. En los híbridos enchufables, la participación pasó del 2% en 2024 al 25% en los primeros seis meses de este año .

Ante ese escenario, Bruselas busca moderar el ritmo de las importaciones sin cerrar el mercado ni profundizar las disputas comerciales con Pekín. Sin embargo, todavía no se difundieron los mecanismos específicos para aplicar las limitaciones ni cómo se distribuirán entre las automotrices afectadas.

El alcance definitivo dependerá de las condiciones que acuerden ambas partes y de las decisiones que adopten las instituciones europeas. Por eso, el anuncio constituye por ahora un principio de entendimiento y no una restricción plenamente implementada.

Las automotrices europeas respaldan la iniciativa, pero piden precisiones

Desde ACEA valoraron el acuerdo como un posible paso para estabilizar las relaciones comerciales entre ambas potencias. No obstante, la organización advirtió sobre los riesgos de una competencia basada en fuertes reducciones de precios, un fenómeno que ya se observa en el mercado chino.

Sigrid de Vries, directora general de la entidad, señaló que una desestabilización acelerada del mercado europeo podría tener consecuencias para la economía del continente. En ese contexto, consideró que el entendimiento puede contribuir a una transición más ordenada frente al avance de los fabricantes chinos, aunque su impacto dependerá de las condiciones que finalmente se establezcan.

El diálogo entre Bruselas y Pekín no se limita a los vehículos híbridos. Las partes también acordaron continuar las conversaciones sobre los precios mínimos de importación y los procedimientos de revisión para los autos totalmente eléctricos fabricados en China.

Las automotrices europeas enfrentan el desafío de competir con empresas que ampliaron su oferta de modelos electrificados y ganaron participación mediante propuestas de precios competitivos. La discusión sobre las importaciones se suma así a las dificultades de la industria tradicional para adaptarse a la electrificación y sostener su posición en el mercado.

También continúan las negociaciones por los eléctricos y las materias primas

El diálogo entre Bruselas y Pekín no se limita a los vehículos híbridos. Las partes también acordaron continuar las conversaciones sobre los precios mínimos de importación y los procedimientos de revisión para los autos totalmente eléctricos fabricados en China.

Estos modelos están sujetos desde octubre de 2024 a derechos compensatorios adicionales impuestos por la Unión Europea, luego de una investigación sobre las subvenciones públicas concedidas a los fabricantes chinos. El nuevo diálogo busca avanzar en alternativas que permitan gestionar las diferencias comerciales.

Otro de los puntos abordados fue el acceso de los productos europeos al mercado chino y la simplificación de los trámites para exportar tierras raras e imanes permanentes, materiales relevantes para distintas industrias, incluida la producción de vehículos eléctricos.

Por el momento, el límite a las exportaciones de híbridos representa un primer paso dentro de una negociación más amplia. La aplicación concreta de las restricciones, su distribución entre fabricantes y las condiciones comerciales definitivas serán determinantes para conocer cuánto cambiará el flujo de vehículos chinos hacia Europa.