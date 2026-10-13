Una automotriz china amplía su presencia en Brasil y compra el 26,4% de un fabricante europeo

La operación contempla una participación accionaria en la filial brasileña del grupo francés y una alianza comercial para impulsar la venta de vehículos electrificados en el principal mercado automotor de América Latina.

La industria automotriz brasileña suma un nuevo movimiento estratégico con la incorporación de un fabricante chino al capital de una filial local de un grupo europeo. El acuerdo apunta a combinar capacidad industrial, redes comerciales y tecnología para acelerar el crecimiento de ambas compañías en la región.

La operación establece que la automotriz asiática tendrá una participación minoritaria, mientras que el grupo francés conservará el control de su negocio en Brasil. El entendimiento también le permitirá aprovechar recursos industriales y comerciales ya disponibles en el país para ampliar sus operaciones y fortalecer su presencia en el mercado.

Según informó Europa Press , el acuerdo incluye una participación del 26,4% en Renault do Brasil , adquirida por Geely , mientras que Renault Group seguirá como accionista mayoritario y continuará incorporando los resultados de la filial en sus cuentas.

La alianza contempla, además, que la estructura comercial brasileña de Renault distribuya vehículos de Geely Auto , con foco en modelos de cero y bajas emisiones. La estrategia busca abrir nuevas oportunidades de negocio en ventas, financiación y servicios de posventa.

Uno de los modelos que ya forma parte de esta estrategia es el Geely EX5 , un SUV eléctrico que se comercializa en Brasil mediante puntos de venta exclusivos de la marca china, gestionados por la red de concesionarios de Renault.

El acuerdo busca aprovechar el alcance comercial y la infraestructura de la compañía francesa para facilitar el desembarco de nuevos productos. Al mismo tiempo, Renault podrá ampliar su oferta de vehículos electrificados y generar nuevas fuentes de ingresos en un mercado considerado prioritario para la industria automotriz.

La relevancia de Brasil para esta asociación se explica por su peso regional. Durante el primer semestre de 2025, el país concentró más del 40% de los vehículos patentados en América Latina, según los datos difundidos sobre el acuerdo.

La relevancia de Brasil para esta asociación se explica por su peso regional. Durante el primer semestre de 2025, el país concentró más del 40% de los vehículos patentados en América Latina, según los datos difundidos sobre el acuerdo.

La cooperación entre ambas compañías no comienza con esta operación. Renault Group y Geely ya habían desarrollado proyectos conjuntos en otros mercados, entre ellos una inversión compartida en Renault Korea y la creación de Horse Powertrain, una empresa vinculada al desarrollo y la producción de sistemas de propulsión.

El director ejecutivo de Renault Group, François Provost, calificó la asociación como un avance importante dentro de la estrategia internacional del grupo y destacó la posibilidad de combinar capacidades industriales y tecnológicas para competir en un sector en transformación.

Por su parte, Eric Li, presidente de Geely Holding Group, sostuvo que la cooperación permitirá explorar nuevos mercados y aprovechar economías de escala tecnológicas para desarrollar productos competitivos.

Con esta participación accionaria y el acuerdo de distribución, Geely busca fortalecer su posición en Brasil mediante el acceso a una estructura industrial y comercial consolidada, mientras Renault incorpora nuevos modelos electrificados a su oferta. La alianza refuerza, además, la creciente colaboración entre fabricantes chinos y europeos en un mercado regional clave.