Jeep lanzó al Avenger, su nuevo modelo de entrada de gama con tecnología híbrida

La marca amplía su oferta con un modelo compacto que combina electrificación, tecnología y equipamiento de seguridad. Llega en tres versiones para competir en uno de los segmentos más disputados del mercado. Se destaca la financiación.

Enviado especial a Jujuy.- El mercado argentino de los SUV suma un nuevo competidor y Jeep apuesta a conquistar a quienes buscan dar el salto desde un auto convencional hacia un vehículo más tecnológico y versátil . La automotriz presentó oficialmente el nuevo Jeep Avenger, modelo que se ubica por debajo de Renegade y que inaugura una etapa diferente para la marca en el país con un diferencial importante: es su primer vehículo con tecnología híbrida comercializado en Argentina y el más económico de la firma en territorio nacional .

La novedad llega en un momento en el que los vehículos electrificados ganan espacio entre las preferencias de los consumidores. En ese escenario, Jeep busca ampliar su público con una alternativa que combina dimensiones compactas, una motorización híbrida ligera y recursos tecnológicos poco habituales en los modelos de entrada a una gama SUV.

Proveniente de la planta de Stellantis ubicada en Pernambuco, Brasil, e l Jeep Avenger se incorpora al segmento B-SUV con tres versiones: Altitude, Longitude y Limited . Todas comparten la misma mecánica y ofrecen distintos niveles de confort, conectividad y asistencias a la conducción.

Uno de los principales atractivos es su sistema de propulsión. El modelo utiliza el conocido motor turbo T200 , acompañado por una tecnología mild hybrid (MHEV) de 12 voltios y una transmisión automática CVT de siete velocidades , según la información difundida por la marca.

A diferencia de un híbrido convencional o enchufable, esta configuración emplea un sistema eléctrico que asiste al motor de combustión para mejorar la eficiencia y las respuestas durante la aceleración. No necesita conectarse a una fuente externa de electricidad , una característica que puede resultar atractiva para quienes quieren acercarse a la electrificación sin modificar sus hábitos de uso.

El diseño conserva elementos históricos de Jeep, como la parrilla de siete barras, aunque incorpora una estética más urbana, faros de tecnología LED y ópticas traseras con una firma luminosa en forma de X.

También mantiene algunos atributos asociados a la marca fuera del asfalto. Cuenta con 221 milímetros de despeje, un ángulo de ataque de 22 grados y uno de salida de hasta 33,9 grados, además de control de descenso y el sistema Selec-Terrain, que permite adaptar la respuesta del vehículo a distintas condiciones de conducción.

También mantiene algunos atributos asociados a la marca fuera del asfalto. Cuenta con 221 milímetros de despeje, un ángulo de ataque de 22 grados y uno de salida de hasta 33,9 grados, además de control de descenso y el sistema Selec-Terrain, que permite adaptar la respuesta del vehículo a distintas condiciones de conducción.

La propuesta, sin embargo, está orientada principalmente a la movilidad cotidiana, con una carrocería compacta, espacio de carga de 364 litros y soluciones pensadas para facilitar los desplazamientos urbanos.

Experiencia de manejo en Jujuy

La presentación del Jeep Avenger en Jujuy permitió comprobar sus cualidades en distintos escenarios, desde la ruta que une Purmamarca con Salinas Grandes hasta los terrenos off-road de Los Colorados. Se destacó por su comportamiento equilibrado, con una respuesta rápida en los sobrepasos y las aceleraciones, buen confort de marcha, una posición de manejo cómoda y un despeje que transmitió seguridad en los caminos más exigentes.

En el regreso desde Salinas Grandes a Purmamarca, el uso de las levas al volante permitió gestionar mejor las marchas y obtener una respuesta eficiente, administrando mejor la velocidad, reducir la exigencia de los frenos y aumentar el control del vehículo.

Cuánto cuesta el nuevo Jeep Avenger en Argentina y qué ofrece cada versión

La gama del Jeep Avenger se comercializa con los siguientes precios oficiales de lanzamiento:

Jeep Avenger Altitude T200 MHEV $41.990.000

Jeep Avenger Longitude T200 MHEV $44.660.000

Jeep Avenger Limited T200 MHEV $47.610.000

La diferencia entre la versión de entrada y la más equipada es de $5.620.000, mientras que toda la gama comparte el sistema de propulsión híbrido ligero.

En materia de tecnología, el nuevo SUV incorpora de serie una pantalla multimedia de 10 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de comandos por voz y diferentes opciones de personalización.

Pero una de las características más llamativas es la incorporación de ChatGPT al sistema de servicios conectados del vehículo. El asistente permite realizar consultas mediante lenguaje natural y acceder a información relacionada con la navegación, el clima o puntos de interés, entre otras funciones.

En seguridad, las tres configuraciones incluyen seis airbags y asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre ellas frenado autónomo de emergencia y alerta de salida involuntaria de carril.

En materia de tecnología, el nuevo SUV incorpora de serie una pantalla multimedia de 10 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de comandos por voz y diferentes opciones de personalización.

La versión Longitude suma control de velocidad crucero adaptativo y monitoreo de punto ciego. Por su parte, la Limited, ubicada en lo más alto de la gama, agrega asistente de centrado de carril, cámara de visión 360 grados, techo solar eléctrico y detalles exclusivos de equipamiento.

El nuevo Avenger también puede incorporar faros Matrix LED, que adaptan automáticamente la iluminación a las condiciones del tránsito para mejorar la visibilidad nocturna.

“Para muchos argentinos, representará la transición natural de los compactos al mundo de los SUV. Y, para un número aún mayor, será su primer Jeep”, sostuvo Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina, al explicar el posicionamiento comercial del vehículo.

Además de los precios, la automotriz anunció distintas alternativas para facilitar el acceso al modelo. La financiación de lanzamiento contempla hasta $18.000.000 a tasa fija del 0% en un plazo máximo de 18 meses.

También se incorpora a Jeep Plan, con una modalidad de 84 cuotas bajo esquema 80/20. La primera cuota informada es de $360.000, con adjudicación pactada en las cuotas 2, 4, 6, 9 y 12, mediante el pago del 20% del valor del vehículo. Como beneficio inicial, se ofrece una bonificación del 50% del seguro durante los primeros tres meses.

En cuanto al respaldo posventa, el Jeep Avenger dispone de una garantía transferible de tres años o 100.000 kilómetros, junto con una oferta de más de 20 accesorios originales Mopar y una red de 65 puntos de servicio distribuidos en Argentina.

Con esta incorporación, Jeep refuerza su presencia en el segmento de los SUV compactos y suma una alternativa electrificada a su catálogo local. Su principal apuesta es combinar el reconocimiento de la marca con una propuesta que prioriza tecnología, seguridad y eficiencia, en un mercado donde la competencia es cada vez mayor.