Jeep Avenger híbrido inicia su preventa en Argentina con tres versiones

El SUV compacto será el primer modelo electrificado de la marca que se comercializará en el país. Llega con motor turbo de 120 CV, tecnología MHEV de 12V y tres niveles de equipamiento.

Jeep Argentina comenzó la preventa del nuevo Avenger , el SUV compacto que marcará el desembarco de la marca en el mercado local con una motorización electrificada. El modelo estará disponible en las versiones Altitude, Longitude y Limited , todas equipadas con un sistema híbrido MHEV de 12V y el motor 1.0 Turbo de 120 CV .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo Jeep Avenger será presentado oficialmente al público a partir del 21 de octubre y podrá reservarse a través de la red de concesionarios oficiales. Para asegurar una unidad, los interesados deberán realizar una reserva anticipada de $500.000 .

El modelo fue desarrollado por Stellantis en América del Sur y se produce en el Polo Industrial de Porto Real, Brasil . Su llegada representa un nuevo paso para la marca en Argentina, que hasta ahora contaba con una gama compuesta por los SUV Renegade, Compass y Commander .

Con una longitud de 4,1 metros , el Avenger apunta principalmente al uso urbano, aunque mantiene elementos asociados al perfil aventurero de Jeep. El diseño incorpora la tradicional parrilla de siete barras , una posición de manejo elevada y soluciones orientadas a la practicidad.

Las tres configuraciones utilizan el motor T200 1.0 Turbo de 120 CV , asociado a una transmisión automática CVT de siete velocidades . El sistema MHEV de 12V permite incorporar electrificación a la mecánica convencional.

En materia de seguridad y tecnología, el Avenger incorpora un paquete ADAS de Nivel 2, además de faros Matrix LED Vision y ChatGPT integrado. El equipamiento se completa con diferentes recursos destinados al confort y la funcionalidad del habitáculo.

Con una longitud de 4,1 metros, el Avenger apunta principalmente al uso urbano, aunque mantiene elementos asociados al perfil aventurero de Jeep.

Entre sus principales características también aparecen las llantas de 18 pulgadas, el freno eléctrico de estacionamiento y el techo solar panorámico. El interior fue configurado con una orientación tecnológica y un diseño pensado para el uso cotidiano.

A nivel de capacidades, el modelo cuenta con 22 grados de ángulo de entrada y 33,6 grados de salida, mientras que la posición de manejo elevada busca combinar la utilización urbana con las características propias de la marca.

“Hoy, nos encontramos lanzando la preventa del Nuevo Jeep Avenger. El concepto que define a este modelo es el equilibrio entre ciudad y aventura”, señaló Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina.

El ejecutivo destacó además que el nuevo modelo apunta a captar usuarios que actualmente utilizan hatchbacks y buscan dar el salto hacia un SUV, además de convertirse en una puerta de entrada a la marca para nuevos clientes.

El Jeep Avenger fue presentado globalmente en 2023 y actualmente se comercializa en alrededor de 70 países. Su incorporación al mercado argentino amplía la oferta de Jeep hacia un segmento más compacto y suma una alternativa electrificada dentro de su gama local.

La preventa ya está disponible en la red oficial de concesionarios Jeep, donde los interesados pueden consultar las condiciones y reservar el modelo. La presentación al público argentino está prevista para el 21 de octubre.