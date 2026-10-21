Llegó a la Argentina un nuevo sedán japonés de lujo: tiene 342 CV y una autonomía de 450 kilómetros

La automotriz renovó uno de sus modelos más representativos con dos alternativas electrificadas. La nueva generación apuesta por mayor tamaño, tecnología avanzada y un equipamiento premium.

Lexus amplía su oferta de vehículos electrificados en la Argentina con la llegada de la nueva generación del ES , un sedán de lujo que combina diseño, confort y tecnología. La marca japonesa apuesta por dos configuraciones diferentes: una híbrida autorrecargable y otra completamente eléctrica, con potencias que alcanzan los 342 caballos .

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El desembarco se produce en un mercado donde las automotrices premium buscan ampliar sus propuestas de movilidad electrificada. En este escenario, Lexus incorpora un modelo que ofrece dos alternativas para distintos perfiles de compradores: quienes prefieren combinar un motor naftero con asistencia eléctrica y aquellos que buscan una experiencia de conducción sin combustión.

La gama está compuesta por el ES 350h Luxury y el ES 500e Luxury , ambos con un importante nivel de equipamiento, aunque con diferencias en prestaciones, autonomía y precio.

Uno de los cambios más notorios de esta generación aparece en sus dimensiones. El sedán alcanza 5,14 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 2,95 metros de distancia entre ejes , medidas que lo posicionan como una propuesta de gran tamaño dentro del segmento de lujo.

En comparación con su antecesor, creció 16,5 centímetros de longitud y ocho centímetros entre ejes , modificaciones que favorecen especialmente la comodidad de quienes viajan en las plazas traseras.

Su diseño toma elementos del prototipo LF-ZC presentado en 2023, con una carrocería más estilizada, una nueva identidad luminosa y soluciones aerodinámicas orientadas a mejorar la eficiencia.

Las dos versiones incorporan llantas de aleación de 19 pulgadas y techo solar panorámico corredizo, mientras que la alternativa eléctrica suma ópticas Multi-LED con nivelación automática y función de iluminación en curvas.

En el interior, Lexus apuesta por una presentación minimalista, con materiales de calidad y una fuerte presencia de tecnología digital.

Las dos versiones incorporan llantas de aleación de 19 pulgadas y techo solar panorámico corredizo, mientras que la alternativa eléctrica suma ópticas Multi-LED con nivelación automática y función de iluminación en curvas.

El equipamiento incluye una pantalla multimedia de 14 pulgadas, instrumental digital de 12,3 pulgadas y Head-Up Display, que proyecta información relevante para el conductor.

También ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, navegador GPS, climatizador automático bizona, iluminación ambiental con 14 configuraciones y un sistema de sonido Mark Levinson de 17 parlantes.

Los asientos delanteros cuentan con calefacción y ventilación, mientras que el sistema de cámaras de visión panorámica y los sensores de estacionamiento facilitan las maniobras en espacios reducidos.

Híbrido o eléctrico: las diferencias entre las versiones y sus precios en la Argentina

La principal novedad del nuevo Lexus ES está en su oferta mecánica, que permite elegir entre dos tecnologías de propulsión.

La versión de entrada es el Lexus ES 350h Luxury, equipado con un motor naftero de 2,5 litros y cuatro cilindros que trabaja junto con un propulsor eléctrico.

El sistema desarrolla una potencia combinada de 247 CV, asociada a una transmisión automática e-CVT y tracción delantera.

Con esta configuración, el sedán acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos.

Una de sus principales ventajas es que utiliza tecnología híbrida autorrecargable, por lo que no necesita enchufarse a una red eléctrica. La batería recupera energía durante la conducción y las desaceleraciones, mientras el sistema administra el funcionamiento de ambos motores. Su precio en la Argentina es de u$s85.400.

Por encima se ubica el Lexus ES 500e Luxury, la variante completamente eléctrica y más potente de la gama.

Esta configuración entrega 342 CV, incorpora tracción integral AWD mediante el sistema DIRECT4 y acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

Uno de los cambios más notorios de esta generación aparece en sus dimensiones. El sedán alcanza 5,14 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 2,95 metros de distancia entre ejes, medidas que lo posicionan como una propuesta de gran tamaño dentro del segmento de lujo.

Su batería tiene una capacidad de 74,69 kWh y permite recorrer hasta 450 kilómetros con una carga, de acuerdo con las cifras informadas por el fabricante.

La versión eléctrica también incorpora suspensión variable adaptativa, regulación eléctrica de los asientos delanteros en diez posiciones, memorias para conductor y acompañante y dos cargadores inalámbricos para dispositivos móviles.

En materia de recarga, el vehículo se entrega con un cargador de pared de 7 kW y otro de emergencia.

Según la información difundida por Lexus, recuperar del 20% al 80% de la batería demanda aproximadamente seis horas en una instalación monofásica, mientras que una carga completa requiere alrededor de ocho horas.

En instalaciones trifásicas de 22 kW, los tiempos informados se reducen a unas dos y tres horas, respectivamente. Con el cargador de emergencia, el proceso puede extenderse hasta 30 horas.

El precio del Lexus ES 500e Luxury es de u$s106.900, es decir, u$s21.500 más que la variante híbrida.

Más allá de las diferencias mecánicas, ambos modelos incorporan el paquete Lexus Safety System+ 4.0, que reúne distintas tecnologías de asistencia a la conducción.

Entre ellas aparecen el control de velocidad crucero adaptativo, la asistencia de mantenimiento de carril, el sistema de precolisión y las luces altas automáticas adaptativas.

La dotación se completa con ocho airbags, monitor de punto ciego, alerta de tránsito cruzado trasero, asistente de salida segura, control de estabilidad y tracción y frenos ABS.

Otro de los argumentos comerciales es el programa Lexus 10, que permite extender la garantía oficial hasta diez años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero, siempre que se cumplan las condiciones de mantenimiento establecidas por la automotriz.

Con esta renovación, Lexus refuerza su presencia en el segmento premium argentino y suma una propuesta que combina el confort tradicional de los sedanes de lujo con dos alternativas de electrificación.

La diferencia de u$s21.500 entre las versiones plantea dos caminos para el comprador: optar por un híbrido que no requiere recarga externa o dar el salto a un eléctrico de mayor potencia, tracción integral y autonomía declarada de hasta 450 kilómetros.