Más de la mitad de los autos 0km se compran financiados: qué marcas lideran y cómo cambió el crédito

El financiamiento automotor repuntó en septiembre y superó las 38.000 operaciones. Las terminales ganan protagonismo con sus planes comerciales, mientras los bancos pierden terreno en el mercado de usados.

El crédito prendario volvió a convertirse en una herramienta clave para sostener las ventas de autos en la Argentina. En un mercado automotor que atraviesa una etapa de menor actividad, más de la mitad de los autos 0km patentados durante septiembre se adquirieron mediante operaciones prendarias, mientras las automotrices intensifican sus estrategias comerciales para atraer compradores.

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Según el último informe de ACARA , durante septiembre de 2026 se inscribieron 38.071 prendas sobre vehículos nuevos y usados , lo que representó un crecimiento del 15,7% respecto de agosto y una mejora del 0,9% en comparación con el mismo mes del año pasado .

La recuperación mensual refleja una mayor utilización del crédito para concretar operaciones. Sin embargo, también muestra diferencias importantes entre quienes buscan acceder a un vehículo nuevo y aquellos que optan por el mercado de segunda mano.

En términos generales, el 17,3% de las transacciones automotoras realizadas durante septiembre estuvo acompañado por una financiación prendaria .

De las 38.071 operaciones registradas, 26.266 correspondieron a vehículos 0 km , equivalentes al 69% del total, mientras que 11.805 se realizaron sobre usados , que representaron el 31% restante.

La diferencia es todavía más significativa al observar la participación del financiamiento dentro de cada segmento.

El 52,3% de los patentamientos de autos nuevos tuvo una operación prendaria, mientras que en los vehículos usados esa proporción fue de apenas 6,9% de las transferencias.

Esto evidencia que el crédito tiene un papel mucho más importante en la comercialización de unidades a estrenar, donde las terminales y sus financieras ofrecen distintas herramientas para facilitar el acceso a un vehículo.

Peugeot, Fiat y Citroën lideran las ventas financiadas de autos nuevos

El financiamiento de vehículos 0 km mostró una recuperación significativa durante septiembre, con 26.266 operaciones, un 17% más que en agosto.

Además, el segmento registró un crecimiento interanual del 1,3%, convirtiéndose en la primera variación positiva frente al mismo mes del año anterior durante 2026.

La participación de las prendas sobre el total de patentamientos pasó del 49,9% en agosto al 52,3% en septiembre, una mejora de 2,4 puntos porcentuales.

El informe de ACARA también permite identificar cuáles son las automotrices que tienen una mayor proporción de sus ventas respaldadas por financiación.

Peugeot encabeza el ranking, con el 74% de sus patentamientos financiados, seguida por Fiat y Citroën, ambas con el 70%.

El financiamiento de vehículos 0 km mostró una recuperación significativa durante septiembre, con 26.266 operaciones, un 17% más que en agosto. Depositphotos

Detrás aparecen Nissan, con el 65%; Renault, con el 61%; Chevrolet, con el 58%; Volkswagen, con el 54%; Jeep, con el 51%; y Ram, con el 50%. Más atrás se ubican Ford, con el 47%, y Toyota, con el 37%.

Entre las marcas de menor penetración crediticia aparecen Chery, con el 22%; Honda, con el 19%; y BYD, con el 13%.

El reporte destaca que Ford aumentó 11 puntos porcentuales su participación de ventas financiadas, mientras que Toyota avanzó 10 puntos y Peugeot, 9 puntos. En contraste, Chery retrocedió del 40% al 22%.

Estos resultados reflejan las diferencias entre las estrategias comerciales de cada fabricante y la utilización de herramientas financieras para impulsar los patentamientos. Otro dato relevante es quiénes están financiando las operaciones.

En el acumulado de 2026, las financieras de marca concentran el 42,6% de las prendas sobre vehículos nuevos, apenas por encima de los planes de ahorro, que representan el 41,2%.

Los bancos, en cambio, explican solamente el 13,9%, mientras que otros acreedores participan con el 2,4%.

Entre las financieras de las automotrices y los planes de ahorro concentran casi el 84% del crédito prendario de los 0 km, lo que demuestra la importancia que adquirieron los canales vinculados con las propias marcas.

La situación es diferente en el mercado de usados.

Durante septiembre se inscribieron 11.805 prendas sobre vehículos de segunda mano, con una recuperación del 12,9% mensual y una caída interanual de apenas 0,2%.

Aunque el resultado muestra una estabilización después de varios meses de retrocesos, la participación del crédito continúa siendo reducida: solo el 6,9% de las transferencias se realizó con financiación prendaria.

El cambio más importante se observa en la composición de los acreedores.

Los bancos pasaron de concentrar el 60,1% del financiamiento de usados en 2025 al 34,6% durante 2026, una caída de 25,5 puntos porcentuales.

Ese espacio fue ocupado por otras alternativas. Las financieras tradicionales aumentaron su participación del 13,4% al 22,9%, mientras que las financieras de marca avanzaron del 11,1% al 15,1%.

Por su parte, las mutuales y cooperativas pasaron del 7,5% al 10,5%, y el grupo de otros acreedores creció del 7,8% al 16,9%.

La financiación automotriz muestra así dos realidades diferentes. En los 0 km, los planes de ahorro y las financieras de las terminales dominan ampliamente el mercado y permiten sostener una parte importante de las ventas.

En los usados, en cambio, el crédito tiene menor penetración y los bancos ceden protagonismo frente a alternativas no bancarias.

Con 38.071 prendas registradas en septiembre, el sector mostró señales de recuperación mensual. Sin embargo, el principal desafío continúa siendo ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento en un contexto donde el precio de los vehículos y las condiciones crediticias siguen siendo determinantes para concretar una compra.