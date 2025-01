Mitsubishi podría bajarse de la alianza con Honda y Nissan

La posible creación del tercer grupo automotor a nivel mundial tendría un primer escollo, ya que en Japón especulan que Mitsubishi no formaría parte del acuerdo. La empresa sacó un comunicado donde relativiza la información.

Días después del anuncio se conoció que Honda estaba presionando a Nissan para que comprara la parte que era propiedad de Renault , con la idea de que no hubiera ninguna participación no japonesa en el grupo resultante.

Según medios japoneses, Mitsubishi Motors habría decidido no formar parte de la alianza propuesta entre Honda y Nissan. Optaría por seguir siendo independiente y enfocarse en fortalecer su presencia en el mercado del Sudeste Asiático.

La noticia llega después de semanas de especulaciones sobre la posible integración de las tres compañías en un holding gigante y provocó una baja de hasta 9% en el inicio de las operaciones bursátiles de este viernes.

La presión de Honda por dejar a la firma del rombo fuera de juego podría haber influido en la decisión de Mitsubishi Motors.

No es la primera polémica que rodea esta posible fusión. El pasado 26 de diciembre, Carlos Ghosn, quien fuera jefe de Nissan-Renault, dio una entrevista al respecto a la CNBC, con duras críticas hacia la posible fusión.

La noticia sobre Mitsubishi fue publicada por el medio Yomiuri Shimbun y replicada por Japan Times.

Horas después, la firma emitió un comunicado en el que no confirma ni niega lo que hará. “Hoy hubo un informe en los medios del Yomiuri Shimbun sobre la dirección de Mitsubishi Motor con respecto a la posible participación o involucramiento en la integración comercial entre Nissan y Honda. Nos gustaría señalar que Mitsubishi Motors no ha divulgado dicha información. Estamos estudiando varias opciones y no se ha llegado a ninguna conclusión. Le informaremos, en el momento oportuno, si hay alguna información que transmitir”.

El movimiento podría tener sentido si se enfoca desde el punto de la relación existente entre Mitsubishi y Renault. Actualmente ambas marcas colaboran hasta el punto de que dos modelos de la nipona son, básicamente, clones de la francesa, como es el caso del Mitsubishi Colt y del Mitsubishi ASX, que son Renault Clio y Renault Captur con los logos cambiados.

El enfoque en esa dirección podría ser una respuesta a las dificultades que enfrentan Honda y Nissan en China, donde sus ventas han disminuido en los últimos años.

La fuerte competencia en el gigante asiático, donde marcas como BYD han ganado terreno rápidamente, dejó a las empresas japonesas con una necesidad apremiante de reestructurar sus operaciones.

Cuando saltó la noticia de la posible fusión entre Honda y Nissan a finales del pasado año, Mitsubishi emitió un comunicado en el que indicaba que iba a valorar su posible entrada en la empresa conjunta que resultará de esta alianza, decisión que tomaría antes de finales de enero. Ahora, de acuerdo con el periódico japonés Yomiuri, que cita fuentes sin identificar, se estaría decantando por mantenerse al margen.

La empresa capitaneada por Takao Kato podría anunciar su dictamen durante la presentación de los resultados del tercer trimestre fiscal (el ejercicio en Japón se contabiliza del 1 de abril al 31 de marzo), en un evento programado para el 3 de febrero.

Honda y Nissan dieron a conocer sus planes de fusionarse bajo un holding conjunto con vistas a lograr ingresos superiores a 173.670 millones de euros y un beneficio operativo de más de 17.370 millones. Este acuerdo busca fortalecer la posición de las compañías que la forman, en una industria dominada por gigantes como Toyota, que vendió 11,09 millones de vehículos en el último año fiscal. La fusión estaría prevista para junio de 2026 y la salida a bolsa del nuevo holding para agosto del mismo año.