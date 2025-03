El duro mensaje de Michael Bublé contra Donald Trump por Canadá: "No estamos en venta"

“Amigos, somos únicos. Somos hermosos. Somos la nación más grandiosa del mundo. Y no estamos en venta” , dijo el popular cantante a su público de Vancouver, su ciudad natal, durante la ceremonia de los premios musicales de Canadá.

“Cuando ellos se desaniman, nosotros nos elevamos, nosotros nos elevamos. Probablemente sea lo mismo”, añadió en broma tras una aparente mala interpretación de su monólogo inicial. “En resumen, amamos a este país. Y cuando amas algo, lo defiendes, y siempre lo haremos. Lo haremos porque somos formidables, porque no tenemos miedo, porque no solo reconocemos nuestras diferencias, las aceptamos. Porque no solo nos hacen más fuertes, sino que nos hacen muchísimo más interesantes”, añadió Bublé, poniendo el foco en la diversidad y las diferencias culturales de Canadá con su vecino del sur.