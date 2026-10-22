Qué hacer si te quedaste encerrado en el auto: cómo salir sin ponerte en riesgo

Quedar atrapado dentro de un vehículo puede convertirse en una situación peligrosa, especialmente si hace calor o el sistema eléctrico deja de funcionar.

Quedarse encerrado dentro de un auto puede ocurrir por distintos motivos: una falla en el cierre centralizado, una batería descargada, un desperfecto eléctrico o un problema con las cerraduras . Aunque en muchos casos alcanza con encontrar una salida alternativa, es importante actuar con calma y reconocer cuándo la situación requiere ayuda urgente.

El riesgo aumenta si el vehículo está detenido bajo el sol, si hay niños o personas vulnerables en el interior o si el motor está encendido en un lugar cerrado. En esos casos, la prioridad es salir cuanto antes y pedir asistencia , sin perder tiempo intentando resolver una falla mecánica.

Lo primero es mantener la calma y comprobar si alguna puerta puede abrirse de manera normal. Algunos vehículos tienen trabas infantiles en las puertas traseras, por lo que puede ser útil intentar salir por una puerta delantera o verificar si el sistema de apertura funciona desde otro punto del habitáculo.

Si el cierre centralizado no responde, buscá el mecanismo de apertura manual de las puertas. En algunos modelos, las manijas interiores permiten destrabar la cerradura incluso cuando falla el sistema eléctrico ; en otros, el procedimiento cambia según el diseño del vehículo. Revisá el manual si está disponible y no fuerces mecanismos que no conocés.

También podés intentar abrir una ventanilla mediante sus controles eléctricos si todavía funcionan. Si el auto quedó sin batería, las ventanas eléctricas pueden no responder. Si no encontrás una salida y no podés abrir ninguna puerta, pedí ayuda por teléfono y explicá tu ubicación exacta. Si existe peligro inmediato, contactá a los servicios de emergencia.

Cuándo romper una ventanilla para salir del vehículo

Si no podés abrir las puertas y hay un peligro inmediato, por ejemplo, calor extremo, humo, ingreso de agua o una persona que comienza a perder el conocimiento, romper una ventanilla puede ser la alternativa para escapar. Si tenés un teléfono, llamá a emergencias mientras buscás una salida segura, sin demorar la evacuación.

Si es imprescindible romper un vidrio, elegí una ventanilla lateral alejada de las personas que estén dentro y protegé tus ojos y manos en la medida de lo posible. Los vidrios laterales suelen ser más fáciles de romper que el parabrisas, que generalmente está laminado. Evitá golpear el vidrio con las manos desnudas o con la cabeza, ya que podés sufrir cortes graves.

Si el vehículo está sumergido o comienza a entrar agua, soltate el cinturón y tratá de salir por una ventanilla antes de que aumente la presión del agua sobre las puertas. No pierdas tiempo buscando objetos en el auto ni intentando llamar a varias personas: la prioridad es escapar.

Cómo evitar quedar atrapado en un auto y cuándo pedir asistencia

Una medida preventiva es familiarizarse con las aperturas manuales del vehículo y saber cómo funcionan las cerraduras y los seguros infantiles. Si el auto cuenta con sistemas eléctricos de apertura, conviene conocer qué alternativas ofrece el fabricante cuando se descarga la batería o se produce una falla.

También es recomendable llevar el teléfono con batería suficiente y tener a mano los números de asistencia vial. Nunca dejes a un niño, una persona dependiente o una mascota sola dentro de un vehículo cerrado, aunque sea por pocos minutos. La temperatura del habitáculo puede aumentar rápidamente incluso cuando afuera no parece hacer demasiado calor.

Si quedaste encerrado y no existe una salida segura, llamá a los servicios de emergencia. En Argentina, podés comunicarte con el 911 ante una situación urgente. Si hay niños encerrados, síntomas de descompensación, humo, riesgo de incendio o temperaturas extremas, indicá claramente que hay personas dentro del vehículo y dónde está estacionado.