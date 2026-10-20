Las 10 automotrices chinas que más venden en el país y los modelos que se consiguen desde u$s16.900

Los fabricantes orientales ganan terreno en un mercado que acumula una caída del 13%. Una marca concentra buena parte de los patentamientos y los precios de entrada abren una nueva competencia entre los 0km.

Los autos chinos dejaron de ocupar un lugar marginal en el mercado argentino y comenzaron a competir por una porción cada vez mayor de las ventas de vehículos 0km. Con propuestas que parten de los u$s16.900 , una oferta creciente de SUV y modelos electrificados, las automotrices de ese origen avanzan mientras el sector registra una caída en sus patentamientos.

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Entre enero y septiembre de 2026, las marcas chinas comercializaron aproximadamente 39.954 vehículos livianos , según los datos de ACARA y SIOMAA difundidos por Bloomberg Línea.

Ese volumen representa cerca del 10% de los 409.791 automóviles, SUV y pick-ups livianas patentados durante el período, una participación que refleja el avance de los fabricantes asiáticos en el país.

La expansión ocurre en un contexto económico complejo para el sector. En los primeros nueve meses del año se registraron 435.493 patentamientos totales , un 13% menos que las 500.497 unidades contabilizadas durante el mismo período de 2025.

Sin embargo, el retroceso general no impidió que las marcas chinas fortalecieran su presencia comercial.

BYD encabeza ampliamente el ranking, con 12.250 unidades vendidas entre enero y septiembre. La empresa concentró más del 30% de los patentamientos de marcas chinas y obtuvo una diferencia superior a las 4.600 unidades respecto de su principal competidor.

La segunda posición quedó en manos de BAIC, con 7.582 vehículos, seguida por Chery, con 4.954 unidades.

La segunda posición quedó en manos de BAIC, con 7.582 vehículos, seguida por Chery, con 4.954 unidades.

Las tres compañías acumularon 24.786 patentamientos, equivalentes a más del 60% de las ventas de marcas chinas en Argentina.

El resultado también evidencia la concentración del mercado entre sus principales participantes, aunque detrás del podio aparecen otras compañías que están ampliando sus redes comerciales y su oferta de productos.

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El ranking de patentamientos acumulados entre enero y septiembre de 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

BYD: 12.250 vehículos.

BAIC: 7.582 vehículos.

Chery: 4.954 vehículos.

Haval (GWM): 3.755 vehículos.

MG: 2.827 vehículos.

Jetour: 1.585 vehículos.

Changan: 1.456 vehículos.

Lynk&Co: cerca de 1.164 vehículos.

DFSK: 933 vehículos.

Great Wall / Poer (GWM): aproximadamente 700 vehículos.

El liderazgo de BYD también se reflejó en septiembre, cuando alcanzó 1.584 patentamientos y se ubicó en el noveno lugar del ranking general de marcas de vehículos livianos.

El liderazgo de BYD también se reflejó en septiembre, cuando alcanzó 1.584 patentamientos y se ubicó en el noveno lugar del ranking general de marcas de vehículos livianos.

En ese mismo mes, BAIC sumó 941 unidades y Chery alcanzó las 809, mientras que MG y Haval registraron alrededor de 360 y 350 vehículos, respectivamente.

Pero uno de los aspectos que más interés genera entre los compradores es el precio de entrada de los modelos chinos.

Actualmente, la alternativa más económica es el JMEV Easy 3, un automóvil urbano eléctrico que se comercializa a un precio promocional de u$s16.900. Por encima aparece el JAC S2 MT Intelligent, un SUV compacto con un valor de u$s20.900.

En el mismo rango se encuentra el MG 3 naftero, cuyo precio oscila entre u$s20.900 y u$s21.900, según la oferta comercial. Otra de las opciones es el Kaiyi X3, con un valor de u$s22.000.

El grupo de modelos más accesibles se completa con el BYD Dolphin Mini GL, de propulsión completamente eléctrica, y el Chery Tiggo 2 Pro Max MT, un SUV naftero. Ambos se ubican en una franja aproximada de u$s22.990 a u$s23.000.

Estos valores muestran que la competencia de los fabricantes chinos no se limita a los vehículos eléctricos. También incluye automóviles nafteros y SUV que buscan captar compradores mediante una combinación de precio, equipamiento y variedad de modelos.

El crecimiento de la oferta se produce además en un escenario de mayor presencia de vehículos importados, que obliga a las automotrices tradicionales a revisar sus estrategias comerciales.

Para los consumidores, esta competencia se traduce en más alternativas al momento de elegir un 0 km, aunque los precios publicados en dólares pueden modificarse por bonificaciones, versiones y condiciones de venta.

La principal señal del mercado es que los fabricantes chinos ya disputan una parte significativa de las ventas argentinas. Con casi 40.000 unidades patentadas en nueve meses y modelos que parten de menos de u$s17.000, su avance se convirtió en uno de los fenómenos comerciales más relevantes del sector automotor en 2026.