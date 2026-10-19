Según el Gobierno, la apertura comercial redujo el negocio del mercado negro de neumáticos

La mayor disponibilidad de cubiertas y repuestos modificó el panorama del sector, que logró recuperarse después de varios años de retroceso. Sin embargo, las compañías advierten que todavía existen obstáculos para reducir el costo de las pólizas.

El mercado de seguros automotores atraviesa una transformación que comenzó a reflejarse tanto en la cantidad de siniestros denunciados como en los costos que enfrentan las compañías. Después de varios años caracterizados por dificultades para conseguir repuestos y neumáticos, la recuperación de la oferta provocó una fuerte disminución de las denuncias por robo de ruedas de auxilio , uno de los problemas que más preocupaba a las aseguradoras.

La mayor disponibilidad de productos importados, junto con una moderación de los precios de reposición, modificó las condiciones que habían favorecido el crecimiento del comercio informal de autopartes . Según representantes del sector, la frecuencia de estos siniestros se redujo a menos de la mitad , mientras que también disminuyeron los incentivos económicos para realizar denuncias fraudulentas.

De acuerdo con un informe publicado por Clarín , esta situación fue analizada por los principales referentes de la actividad aseguradora durante un encuentro previo a la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, prevista para el 22 de octubre en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires . Allí, los ejecutivos evaluaron el impacto de la apertura comercial, la evolución de los costos y los desafíos que todavía enfrenta el negocio.

Durante los años de restricciones a las importaciones, conseguir determinados neumáticos y componentes mecánicos podía convertirse en una tarea compleja. La escasez impulsaba los valores de reposición y generaba oportunidades para la comercialización irregular de piezas.

En ese contexto, las ruedas de auxilio adquirieron un valor particularmente elevado, tanto por su demanda como por las dificultades que existían para reemplazarlas a través de los canales habituales. Gustavo Trías , presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS) , explicó que esta situación había generado una distorsión importante en los balances de las empresas. "Tuvimos niveles de robo de auxilios que no existen en ninguna parte del mundo", afirmó el directivo.

Según detalló, entre el 25% y el 30% de los casos analizados dentro de esa siniestralidad correspondían a situaciones fraudulentas, vinculadas con el abastecimiento del mercado informal o con intentos de afrontar gastos que los usuarios no podían cubrir.

La reducción de los costos de reposición también permitió mejorar las condiciones económicas de las aseguradoras, que venían atravesando varios ejercicios consecutivos de resultados desfavorables. Pexels

La situación comenzó a cambiar cuando aumentó la disponibilidad de productos y se redujeron las dificultades de abastecimiento. Para las compañías, la normalización de la oferta tuvo consecuencias directas sobre el comportamiento de los siniestros.

"Hoy esa frecuencia cayó a menos de la mitad porque hay oferta, los precios bajaron y el incentivo al fraude desapareció", sostuvo Trías.

Cómo impactó en los seguros

La reducción de los costos de reposición también permitió mejorar las condiciones económicas de las aseguradoras, que venían atravesando varios ejercicios consecutivos de resultados desfavorables. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el sector registró su primer crecimiento real después de nueve años de retroceso, de acuerdo con el balance presentado por los representantes de las cámaras empresarias.

La evolución de los valores de los vehículos fue otro de los factores que contribuyeron a modificar el escenario. Diego Guaita, presidente de ADIRA y CEO del Grupo San Cristóbal, explicó que durante el último año las sumas aseguradas de los automóviles mostraron una relativa estabilidad en pesos e incluso algunas disminuciones.

Esto permitió que, en un contexto de inflación general, el costo de reposición de los vehículos no aumentara al mismo ritmo que otros bienes y servicios. Como consecuencia, las cuotas de los seguros tuvieron una evolución más moderada en comparación con períodos anteriores, lo que ayudó a sostener la contratación de coberturas.

Sin embargo, la mejora en los costos de los neumáticos y repuestos no significa que todas las pólizas hayan bajado de precio. Las compañías sostienen que existen otros componentes que continúan ejerciendo presión sobre las tarifas.

Según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las primas del sector representan aproximadamente el 2,8% del Producto Bruto Interno argentino. Durante el último ejercicio, las aseguradoras desembolsaron el equivalente a u$s9.500 millones para atender más de cuatro millones de siniestros correspondientes a diferentes ramas patrimoniales y de personas, sin incluir los riesgos del trabajo.

Dentro de ese universo, el seguro automotor concentra más de dos tercios de los casos, lo que explica su importancia para el funcionamiento económico de las compañías.

Según el Gobierno, la apertura comercial redujo el negocio del mercado negro de neumáticos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger destacó el impacto de la apertura de importaciones de neumáticos y la desregulación del reciclado de autopartes sobre la seguridad y el mercado asegurador.

A través de su cuenta de X, sostuvo que la mayor disponibilidad de productos redujo los incentivos para el robo de vehículos, piezas y el fraude a las aseguradoras.

Además, vinculó estas medidas con una disminución en el costo de las pólizas y una mejora en la seguridad. “La libertad funciona. Siempre”, afirmó, y agradeció al presidente Javier Milei por las políticas implementadas.

El obstáculo para bajar las pólizas

A pesar de la recuperación de algunos indicadores, los representantes del sector identificaron un problema que sigue condicionando la posibilidad de reducir los precios: el elevado volumen de litigios judiciales vinculados con accidentes y reclamos de terceros.

Las estimaciones de las cámaras empresarias indican que actualmente existen alrededor de 500.000 juicios civiles pendientes, muchos de ellos relacionados con siniestros de tránsito.

De acuerdo con los ejecutivos, estos procesos pueden extenderse durante un promedio de cinco años y medio, generando costos adicionales por intereses, honorarios profesionales y gastos judiciales.

Durante el último ejercicio, las aseguradoras desembolsaron el equivalente a u$s9.500 millones para atender más de cuatro millones de siniestros correspondientes a diferentes ramas patrimoniales y de personas, sin incluir los riesgos del trabajo.

Las compañías cuestionan especialmente los mecanismos de actualización de las indemnizaciones, que en determinados expedientes pueden elevar considerablemente los montos originales.

Según señalaron durante el encuentro, existen casos en los que el capital inicial termina multiplicándose varias veces antes de llegar a una resolución definitiva. Esta situación obliga a las aseguradoras a contemplar posibles obligaciones futuras al momento de establecer sus tarifas y calcular las reservas necesarias para afrontar los reclamos.

Por ese motivo, los directivos consideran que una mayor previsibilidad judicial permitiría trasladar con más facilidad las mejoras de costos al valor final de las coberturas. El debate también se extendió hacia el desarrollo del mercado asegurador en general. Actualmente, cerca del 85% de las primas corresponde a seguros patrimoniales, mientras que el 15% restante pertenece a seguros de personas y retiro.

Para las cámaras empresarias, una economía con mayor estabilidad podría favorecer el crecimiento de estas últimas alternativas y fortalecer el ahorro de largo plazo.

La caída de las denuncias por robo de neumáticos aparece, así, como uno de los cambios más visibles del nuevo escenario. La mayor oferta de repuestos redujo una fuente de pérdidas y fraude, pero el sector advierte que una disminución más importante en el precio de los seguros dependerá también de la evolución de los costos judiciales y de la estabilidad económica.

Sturzenegger: "Una mejora en la seguridad"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el impacto de la apertura de importaciones de neumáticos y la desregulación del reciclado de autopartes sobre el robo de vehículos, el mercado ilegal de piezas y el fraude a las compañías de seguros. Según sostuvo, una mayor oferta de productos redujo los incentivos económicos para cometer esos delitos.

“Porque hay oferta, el incentivo al fraude desapareció”, afirmó el funcionario al referirse a los testimonios de compañías aseguradoras. En ese sentido, planteó que la mayor disponibilidad de neumáticos y repuestos también puede traducirse en una reducción de las primas de los seguros y en una mejora de la seguridad.

La apertura del mercado de neumáticos y la desregulación en el reciclado de partes (antes solo los desarmaderos ilegales eran competitivos) ha colapsado el robo de autos, de piezas, y el fraude: "porque hay oferta, el incentivo al fraude desapareció" dicen desde las compañías de… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 19, 2026

Sturzenegger vinculó esos efectos con la política de apertura comercial y desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei. “La libertad funciona. Siempre”, escribió en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que agradeció al Presidente por marcar el rumbo económico y cerró con la consigna oficialista “VLLC” (Viva la libertad, carajo).

El planteo del ministro se suma al debate sobre los efectos de la apertura de importaciones en los precios, la competencia y el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, las afirmaciones sobre la caída del robo de autos, el delito de autopartes y el fraude requieren datos estadísticos que permitan medir la magnitud de esos cambios y establecer en qué medida responden a las modificaciones regulatorias.