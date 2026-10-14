Autos chinos en Argentina: precios y modelos más patentados en octubre

Entre enero y septiembre se transfirieron casi 40.000 vehículos de origen asiático en el país, más de cinco veces el volumen registrado en el mismo período de 2025. Los SUV dominan las preferencias y un vehículo encabeza la lista.

La presencia de las automotrices chinas en el mercado argentino continúa en ascenso. Entre enero y septiembre de 2026, se registraron 39.954 autos, SUV y pick-ups de marcas chinas , frente a las 7.236 unidades patentadas durante los primeros nueve meses del año pasado. De esta manera, las operaciones se multiplicaron por más de cinco en apenas un año.

El avance también se observa en la participación de estas compañías dentro del mercado de vehículos nuevos. Desde marzo, aproximadamente uno de cada diez 0km patentados en la Argentina corresponde a una marca de ese origen.

Pese a la expansión de la oferta, las ventas se concentran en un grupo reducido de modelos. Los diez vehículos chinos más patentados acumulan cerca de dos tercios del total de las unidades registradas durante el período analizado.

El primer puesto corresponde al BAIC BJ30 , un SUV híbrido que alcanzó los 5.341 patentamientos entre enero y septiembre. El crecimiento fue significativo si se tiene en cuenta que, durante los mismos meses de 2025, había registrado apenas 404 unidades.

BYD también logró posicionarse entre los modelos más elegidos del mercado argentino, con tres vehículos ubicados entre los cuatro primeros lugares. El Atto 2, el Dolphin Mini y el Song Pro se destacaron por sus volúmenes de patentamiento.

El ranking completo de los diez modelos chinos más registrados en el país quedó conformado de la siguiente manera:

BAIC BJ30: 5.341 unidades.

5.341 unidades. BYD Atto 2: 3.524 unidades.

3.524 unidades. BYD Dolphin Mini: 3.334 unidades.

3.334 unidades. BYD Song Pro: 3.309 unidades.

3.309 unidades. Chery Tiggo 7: 3.097 unidades.

3.097 unidades. Haval H6: 2.055 unidades.

2.055 unidades. Haval Jolion: 1.692 unidades.

1.692 unidades. MG ZS: 1.604 unidades.

1.604 unidades. Changan CS55: 1.433 unidades.

1.433 unidades. Chery Tiggo 4: 1.334 unidades.

Entre los modelos que completan la clasificación también se registraron subas importantes. El Chery Tiggo 4 más que duplicó sus patentamientos respecto del mismo período de 2025, mientras que el Haval Jolion experimentó un incremento cercano al 75%.

El primer puesto corresponde al BAIC BJ30, un SUV híbrido que alcanzó los 5.341 patentamientos entre enero y septiembre. El crecimiento fue significativo si se tiene en cuenta que, durante los mismos meses de 2025, había registrado apenas 404 unidades.

Los SUV concentran la mayor parte de las ventas

La preferencia por los vehículos utilitarios deportivos es uno de los rasgos más marcados de la expansión de las marcas chinas en la Argentina. De las 39.954 unidades patentadas durante los primeros nueve meses de 2026, 30.765 correspondieron a SUV, una amplia mayoría del total.

En segundo lugar se ubicaron los hatchbacks, con 5.340 unidades. Dentro de esta categoría sobresalen el BYD Dolphin Mini, un modelo eléctrico compacto, y el MG 3.

Las pick ups sumaron 2.955 patentamientos, con la BYD Shark entre los vehículos que comenzaron a ganar presencia en los registros de este año. Los sedanes, en cambio, tuvieron una participación considerablemente menor, con menos de 900 unidades en el período.

La distribución muestra que los SUV son el principal motor de las marcas chinas, que combinan propuestas híbridas, eléctricas y de combustión para distintos segmentos de compradores.

Cómo son los compradores de vehículos chinos

Los datos de titularidad también permiten trazar un perfil de quienes eligen estos modelos. La edad promedio de los compradores es de 52 años, dos años por encima de la media correspondiente al conjunto del mercado de autos 0km.

Además, casi un tercio de los titulares tiene 60 años o más. En cuanto a la distribución por género, las mujeres representan cerca del 40% de los propietarios, una proporción similar a la observada en el mercado automotor general.

Otra característica es la modalidad de registro: alrededor de nueve de cada diez vehículos chinos quedan inscriptos a nombre de una persona física. La proporción es levemente superior a la que se registra en el conjunto de los patentamientos de vehículos nuevos del país.

Cuánto cuestan los autos chinos 0 km en octubre de 2026

Los valores de referencia publicados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA) para octubre están expresados en dólares y presentan diferencias según el modelo y la configuración elegida.

Entre los vehículos incluidos en la guía, el MG 3 aparece como la alternativa de menor precio, con un valor inicial de us23.500∗∗.EnelsegmentoSUV,elMGZSpartedeus27.500 y el Haval Jolion tiene un precio de referencia desde u$s28.990.

El BAIC BJ30, que lidera el ranking de patentamientos, se ubica en una franja superior. Por su parte, el Haval H6 GT figura entre las opciones más costosas de los modelos relevados.

Los valores de referencia son los siguientes:

MG 3: desde u$s23.500.

desde u$s23.500. MG ZS: desde u$s27.500.

desde u$s27.500. Haval Jolion: desde u$s28.990.

desde u$s28.990. BAIC BJ30: entre us35.800yus42.500.

entre us35.800yus42.500. Haval H6 GT: u$s44.400.

En el caso del BAIC BJ30, el precio depende de la configuración de tracción. Un dato destacado es que el BYD Dolphin Mini, ubicado en el tercer puesto del ranking de patentamientos, no aparece en la guía de precios de octubre de la CCA.

Dónde buscar modelos chinos disponibles en la Argentina

Quienes estén interesados en comprar un vehículo de estas características también pueden consultar los avisos de unidades nuevas publicados en Mercado Libre. Entre los modelos que forman parte de la oferta relevada se encuentran el BAIC BJ30, el BYD Atto 2, el BYD Song Pro, el BYD Dolphin Mini, el Chery Tiggo 7 Pro híbrido, el MG ZS híbrido y el Changan CS55.

El relevamiento de publicaciones corresponde al 6 de octubre de 2026. Los precios anunciados y la disponibilidad pueden cambiar de acuerdo con el vendedor, la versión, el equipamiento y las condiciones comerciales vigentes.

Con casi 40.000 patentamientos en nueve meses, las marcas chinas consolidan su presencia en el mercado local. El liderazgo de los SUV y el posicionamiento de modelos híbridos y eléctricos entre los más elegidos reflejan una oferta que gana terreno y amplía las alternativas para quienes buscan un vehículo 0km.