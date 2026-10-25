Tesla inicia la producción de sus robots Optimus en California: cómo son y para qué servirán

La empresa comenzó a producir sus robots humanoides Optimus en California. Cómo funcionan, qué tareas podrían realizar y cuáles son los desafíos para llevarlos al mundo real.

Tesla dio un nuevo paso en su apuesta por la robótica al comenzar la producción de sus robots humanoides Optimus en la fábrica de Fremont, California. La compañía de Elon Musk informó que los primeros ejemplares fabricados en esta línea alcanzaron un nivel de calidad apto para la producción, un avance que acerca el proyecto a una futura aplicación comercial.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Tesla para ir más allá de los autos eléctricos y desarrollar máquinas capaces de realizar tareas físicas. Sin embargo, la empresa todavía debe perfeccionar el diseño y los procesos de fabricación antes de que los robots puedan desplegarse de manera amplia.

Optimus es un robot humanoide diseñado para desenvolverse en espacios construidos para las personas. Su forma y sus capacidades apuntan a que pueda manipular objetos y ejecutar tareas físicas mediante sistemas de inteligencia artificial. La idea es que, con el desarrollo adecuado, pueda trabajar en entornos donde hoy las actividades requieren intervención humana .

Tesla busca que estos robots puedan asumir tareas repetitivas o físicamente exigentes, en especial dentro de fábricas y otros espacios de trabajo.

En ese contexto, podrían ayudar a mover materiales, manipular piezas y colaborar en procesos de producción . Estas aplicaciones forman parte del objetivo del proyecto, aunque su alcance real dependerá de las capacidades que alcancen los modelos y de las pruebas que realice la compañía.

El desafío no consiste solamente en construir un robot que camine o mueva sus brazos. Para ser útil, Optimus deberá reconocer su entorno, coordinar movimientos con precisión y responder ante situaciones variables sin poner en riesgo a las personas ni a los objetos que lo rodean.

Por eso, el desarrollo del software y el entrenamiento de la inteligencia artificial son tan importantes como el hardware.

Tesla comenzó a fabricar Optimus en su planta de Fremont

La producción inicial comenzó en la fábrica de Tesla en Fremont, California, en un espacio que anteriormente se utilizaba para fabricar vehículos eléctricos. La compañía explicó en su comunicación a los accionistas que los robots que salen de esta línea son los primeros que alcanzan un estándar de fabricación apto para un producto comercial.

De todos modos, el inicio de la producción no significa que Optimus ya esté disponible para el público ni que se fabrique a gran escala. Tesla advirtió que continuará realizando cambios en el hardware y mejorando el proceso industrial. Esa etapa es habitual en el desarrollo de productos tecnológicos complejos, en los que los primeros modelos permiten detectar problemas y ajustar el diseño antes de ampliar la fabricación.

La empresa todavía debe demostrar que puede producir los robots de manera consistente y que estos pueden cumplir sus tareas fuera de entornos controlados. La producción inicial es un avance, pero no equivale a un despliegue comercial masivo. Por ahora, no se comunicó una cifra oficial de unidades fabricadas que permita dimensionar el ritmo alcanzado.

El desafío de llevar los robots humanoides al mundo real

Uno de los principales obstáculos para Optimus será pasar de las pruebas y las tareas internas a un uso cotidiano y confiable. Un robot que trabaja en una fábrica debe poder identificar objetos diferentes, adaptarse a cambios en el espacio, evitar obstáculos y completar una actividad con la precisión necesaria. Si algo cambia en el entorno, también debe ser capaz de ajustar sus movimientos.

El entrenamiento es otro punto clave. Para aprender a ejecutar tareas físicas, los sistemas de inteligencia artificial necesitan datos y pruebas que permitan mejorar sus respuestas. Tesla cuenta con experiencia en software, automatización y fabricación, pero la robótica humanoide plantea dificultades propias: las máquinas deben coordinar numerosas partes móviles y actuar en escenarios que no siempre se pueden anticipar.

Elon Musk sostiene que Optimus podría convertirse en uno de los proyectos más importantes de la compañía, aunque todavía queda trabajo por delante. La próxima etapa será comprobar cuánto pueden hacer los robots de forma autónoma, qué tareas logran completar con seguridad y cuándo podrán extenderse a más espacios de trabajo. El objetivo es que la robótica deje de ser una demostración tecnológica y se convierta en una herramienta práctica, pero ese proceso todavía está en desarrollo.

Tesla instalará supercargadores en siete rutas argentinas desde 2027

YPF confirmó los primeros corredores donde se instalarán los supercargadores de Tesla en la Argentina a partir de 2027, como parte del acuerdo firmado entre ambas compañías para ampliar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. El proyecto se desarrollará en dos etapas y buscará conectar los principales centros urbanos con distintos destinos del país.

La primera fase incluirá los trayectos Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Mendoza, Rosario-Córdoba y Rosario-Santa Fe. En una segunda etapa, la red se extenderá a los corredores Buenos Aires-Ushuaia y Rosario-San Salvador de Jujuy, con el objetivo de ampliar la cobertura hacia la Patagonia y el norte argentino.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la petrolera aportará la infraestructura energética y el suministro eléctrico a través de YPF Luz, mientras que Tesla estará a cargo de la inversión para instalar los equipos. Por el momento, no se precisaron las estaciones específicas donde funcionarán los cargadores, la cantidad de dispositivos por ubicación ni las fechas exactas de habilitación.