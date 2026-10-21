Wall Street adelanta nuevas subas a medida de que el apetito por las tecnológicas se reinicia

Las acciones estadounidenses avanzan en la preapertura después de que los sólidos resultados de SpaceX aliviaran las dudas sobre si la oleada global de inversiones en inteligencia artificial es sostenible.

La oleada de inversiones en inteligencia artificial se sostiene con sólidos resultados de SpaceX, animando al Nasdaq en la preapertura.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles. Los futuros vinculados al Nasdaq lideran las ganancias este miércoles, ya que los resultados de SpaceX y Super Micro Computer reavivaron el interés por el sector de la inteligencia artificial . En cambio, Netflix retrocedió después de que sus proyecciones no lograran convencer a los inversores.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,21% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico , aumenta 0,64%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,05% al alza.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global —, operan en torno al 5,1%. Si bien está lejos del récord de 5,3% que anotó hace algunas semanas, se encuentran muy por encima del 4,1% al que se movían en octubre de 2025.

Mientras tanto, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1% hasta u$s109,9 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1,2%, hasta los u$s99 el barril.

SpaceX repuntó un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que un crecimiento sustancial en sus negocios de IA e internet satelital impulsara los resultados del último trimestre, situándolos muy por encima de las expectativas. El respaldo de Elon Musk a una posible colaboración entre SpaceX y Tesla contribuyó a estas ganancias.

Las acciones de Super Micro subieron un 12,7% después de que el fabricante de servidores para IA proyectara unos ingresos trimestrales y un margen de beneficio superiores a las estimaciones de Wall Street, lo que indica que la demanda de IA sigue siendo sólida.

Los inversores encontraron tranquilidad en estos informes, dado que la semana pasada surgieron preocupaciones sobre la rentabilidad del despliegue de la IA, lo que provocó una oleada de ventas en acciones relacionadas con este sector; en el centro de esa tormenta se situó el operador de centros de datos CoreWeave. Este miércoles, antes de la apertura del mercado, sus acciones subían un 2,2%.

Europa y Asia operan mixtos

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,91%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,81% y el CAC francés acompaña con 0,65%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%.

En el mercado de deuda europea, se destacó el hecho de que los bonos soberanos franceses a 10 años alcanzó el umbral del 5%, su nivel más alto en 24 años. Se trata de una nueva señal de la creciente preocupación entre los inversores sobre la capacidad de Francia para sanear sus frágiles finanzas.

Los rendimientos de la deuda pública han aumentado en todo el mundo este año, a raíz del fuerte incremento de los precios de la energía, lo que ha llevado a los bancos centrales a responder con subidas de los tipos de interés.

En el mercado bursátil, la jornada en Asia cerró mixta. China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,90%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,60%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,29% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,97%.