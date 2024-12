Venden una colección de autos de Fórmula 1 de Niki Lauda, Michael Schumacher y Stirling Moss: cuánto cuestan

Ecclestone tiene un paso afuera de la Fórmula 1. Ecclestone tiene una larga colección de autos icónicos.

“Me encantan todos mis autos, pero ha llegado el momento de empezar a pensar en qué pasará con ellos si ya no estoy aquí, y por eso he decidido venderlos. Después de coleccionarlos y poseerlos durante tanto tiempo, me gustaría saber dónde han ido a parar y no dejarlos para que mi mujer se ocupe de ellos si yo no estoy aquí”, declaró Ecclestone.

La colección, que abarca desde un Auto Union V16 de preguerra hasta los autos Brabham a los que él mismo se dirigió, simboliza la evolución e innovación del automovilismo.

Tom Hartley Jr. calificó la venta como una oportunidad única para coleccionistas, destacando el valor histórico y artístico de los autos. Además de Fórmula 1, la colección de Ecclestone incluye motocicletas y autos de calle, aunque estos últimos no están incluidos en la venta actual.