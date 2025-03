Paro de la CGT: la UTA se adhiere y no habrá colectivos el 10 de abril

La CGT sumó un apoyo clave para el paro general del 10 de abril. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) que agrupa a los colectiveros confirmó este jueves que adhieren a la medida de fuerza "porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe".

"Hay un ataque contra el trabajador y un financiamiento que el Gobierno está haciendo a costillas del ciudadano, y que no tiene límites. No se puede vivir de esta manera y no te dan los números", remarcó Gusso y describió la dura situación de los asalariados: "hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento".