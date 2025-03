Elecciones 2025: cómo quedó la oferta en la Ciudad tras el cierre de alianzas

image.png

La sangría del PRO que comenzó en 2023 a nivel nacional - tras los alejamientos de Patricia Bullrich y Larreta - se cristalizó tras el cierre de listas en la Ciudad. Es que el PRO no contará con sus habituales aliados electorales como la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica-ARI (CC), el Partido Socialista o Confianza Pública, quienes decidieron abrirse del bloque que lidera Darío Nieto y aspirarán a ganarse el voto de los porteños escaños con candidatos propios.

El radicalismo presentará su propio armado en los comicios, en conjunto al Partido Socialista, el GEN e Independientes. Con críticas al PRO y a Javier Milei, el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, anunció que competirán con el frente denominado Evolución.

La Coalición Cívica-ARI - partido fundado por Elisa Carrió - también competirá en soledad. El partido encabezado por Paula Olivetto definió salirse de su alianza con el PRO y argumentan "tener los dirigentes y los equipos para conducir una propuesta propia".

Por último, otro de los fuertes actores será el peronismo que buscará quedarse con una importante victoria en territorio porteño. La alianza finalmente demostró una unidad y quedó integrada por el Partido Justicialista y un universo de tribus locales, entre las que se encuentran Nuevo Espacio de Participación, Partido Solidario, Kolina, La Patria es el Otro y el Frente Renovador.

La propuesta liderada por el diputado Leandro Santoro - quién anunció que será candidato a legislador - también presentó una novedad: se decidió cambiar el nombre a "Es ahora Buenos Aires". Así, la alianza buscará aprovechar la atomización de la oferta para obtener una victoria importante en el distrito porteño.

El PRO y LLA irán por separado

A pesar de la buena relación entre el jefe de Gobierno y el Presidente de la Nación, las disputas en el territorio porteño por el control de la agenda perjudicaron las negociaciones entre ambos espacios y frenaron cualquier posibilidad de alianza. Desde el PRO decidieron apostar por candidatos propios para relanzar la estructura en el terreno que más cómodo les sienta.

El PRO solo irá acompañado por el Partido Demócrata; UNIR; Partido de las Ciudades en Acción; Encuentro Republicano Federal de Pichetto, y el Movimiento Integración y Desarrollo (MID) de Zago, ex miembro de LLA. La incorporación de este último al frente electoral que encabeza el macrismo es un fuerte golpe al partido violeta, que lo contaba como un aliado incondicional. Así, quedó en evidencia un nuevo capítulo en las tensiones, luego de la presión que dispuso Karina Milei sobre la gestión de Jorge Macri a partir de la orden para votarle en contra el Presupuesto 2025 y el paquete fiscal.

El esquema de campaña será descentralizado, sin grandes acto, enfocado en la gestión y en base al concepto de "la gran conversación" que se encarna en las recorridas de funcionarios y dirigentes de manera espontánea en los barrios. "A diferencia de los timbres, esto es mano a mano, sin selección previa y en modo escucha", explica a Ámbito un funcionario que trabaja en la mesa chica de la campaña de Jorge Macri.

Por el momento, se desconocen quiénes serán los nombres que buscarán ganar bancas para el oficialismo de la Ciudad. En su momento, el expresidente Mauricio Macri surgió como una de las opciones más resonantes. En la última semana, y tras la cumbre del PRO, otro de las figuras que tomó relevancia fue la de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, explicó que la candidatura de la exgobernadora "es una decisión personal, es una decisión de ella. María Eugenia no especula con los cargos, trabaja para el PRO, lo está haciendo en la Fundación Pensar, como jefa de campaña". Por su parte, al ser consultada por su postura, Vidal no adelantó decisiones y afirmó que "es conveniente esperar hasta tener una definición y que podamos contarles toda la lista, no solo quién va a encabezar".

Desde LLA ven una gran oportunidad para pelear la hegemonía que tiene el PRO en la Ciudad hace casi 20 años. El bloque que lidera Pilar Ramírez apostará por nombres propios para ampliar el volumen en la Legislatura.

El desdoblamiento y adelantamiento de las elecciones que empujó Jorge Macri aceleró los tiempos para todos los espacios y, particularmente, para los libertarios, que aún están en la búsqueda de un candidato que refuerce la marca electoral. En los últimos meses, los rumores de postulantes pasaron desde el vocero presidencial Manuel Adorni hasta Federico Sturzenegger.

A pesar del enfrentamiento en la Ciudad, los puentes entre ambos espacios siguen existiendo. En los últimos días trascendió una fotografía en la que figuran Ritondo, Karina y Javier Milei, entre otros personajes de ambos espacios, durante una reunión que busca acercar posiciones para presentar un único frente electoral en la provincia de Buenos Aires y así disputarle el poder al gobernador peronista, Axel Kicillof.

Ritondo LLA.avif

En este sentido, tras la cumbre del PRO, Macri aseguró que está "absolutamente" a favor de la alianza en territorio bonaerense, aunque aclaró que todavía queda un largo camino por recorrer para concretar la alianza. "Hubo una reunión positiva hace unos días en la Casa Rosada pero todavía estamos en la fase de palabras y fotos", aseguró.

Horacio Rodríguez Larreta será candidato en la Ciudad

El exjefe de Gobierno porteño volverá a la arena legislativa dentro de un armado electoral que estará integrado por el espacio que conduce la exministra de Salud y actual legisladora. La inscripción fue realizada ante el Tribunal Electoral de CABA, a horas de que venza el plazo dispuesto para la presentación de alianzas.

La alianza se denominará "Volvamos Buenos Aires", en referencia al regreso de Larreta al ámbito político porteño del que fue parte desde los primeros años del siglo XXI hasta diciembre del 2023, cuando cumplió los dos mandatos que habilita la Constitución de la Ciudad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1901763158299341020&partner=&hide_thread=false Vuelvo.



Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.



Por la ciudad que hicimos juntos.

Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha.

Porque está sucia, porque está triste.

Porque ya no hay obras.

Porque hay olor a pis.



Vuelvo porque me… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 17, 2025

Larreta había anunciado su regreso el lunes pasado con un posteo en el que expresó: "Vuelvo. Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires".

Entre las razones detrás de su regreso, el exalcalde esbozó una serie de críticas contra la actual gestión de Jorge Macri: "Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos. Vuelvo porque la quiero. Vuelvo por amor a Buenos Aires. ¡Volvamos juntos!", cerró la publicación.

Desde el seno del PRO, la decisión causo sorpresa y desilusión. A la salida de la cumbre que realizó el PRO el pasado viernes, Ritondo y Vidal conversaron con la prensa y explicaron como recibieron en el partido amarillo el anuncio de su excompañero. "Todos nosotros tenemos cariño personal (por Larreta), pero creemos que es una mala decisión jugar contra su propio espacio, contra lo que el generó en la Ciudad de Buenos Aires. Lamento la decisión del Horacio y si favorece a alguien en contra del PRO, peor todavía", analizó el diputado.

Luego, Vidal se expresó sobre una posible expulsión de Patricia Bullrich y Larreta del del partido y confirmó que, por el momento "no se ha hablado de una expulsión" aunque detalló que ambos políticos decidieron "irse del partido en los hechos". "En el caso de Bullrich, ha roto el bloque en la Ciudad de Buenos Aires, ha roto el bloque en la provincia de Buenos Aires, ha estado hace poco en Chubut acompañando a un candidato de La Libertad Avanza. Creo que con los hechos ha mostrado que no es parte del PRO".

"Horacio fue una parte muy importante de nuestro equipo durante más de 20 años. Él tiene que explicarle a los vecinos el porqué de esa decisión. Nosotros seguimos en el mismo lugar que hace 20 años, creyendo en un equipo que transforma la Ciudad", sentenció Vidal.

Confianza Pública cuenta actualmente con tres bancas en la Legislatura porteña. Además de Ocaña, está integrado por los legisladores Sebastián Nagata y María Sol Méndez. En las legislativas pondrá en juego un lugar, el de Méndez, ya que Nagata y la exministra tienen mandato hasta 2027.

Elecciones 2025: qué se vota en la Ciudad

La elección en CABA se llevará a cabo el domingo 18 de mayo. En este proceso, los 2.526.676 ciudadanos empadronados - según marca el último registro -, deberán votar para renovar a 30 de los 60 legisladores que conforman la Legislatura porteña, en la actualidad.

Desde el Gobierno destacaron que la ciudad ya cuenta con un Tribunal Electoral propio, creado hace algunos años, pero que formará parte de las elecciones por primera vez en 30 años. Las alianzas partidarias se dieron a conocer el pasado miércoles 19 de marzo, mientras que el plazo para la presentación de candidaturas vencerá el sábado 29 de marzo. A partir de esta última fecha, se conocerá con certeza cuáles serán los espacios políticos y los candidatos que competirán en las elecciones porteñas de 2025.

Elecciones 2025: las fechas más importante del calendario

En síntesis, las fechas clave a tener en cuenta para este año electoral son: