Alerta para el agro: una región se encuentra en situación "crítica" por falta de lluvias

El cultivo más afectado es el maíz temprano, que este año fue la elección predominante ante el riesgo de la chicharrita. "La mayoría de los maíces sembrados corresponden a fechas tempranas de septiembre y octubre; no hay maíces de primera tardíos y apenas un 10% corresponde a maíces de segunda", detallan los asesores. Si bien el cultivo comenzó su ciclo con buenas reservas hídricas, la falta de lluvias en diciembre deterioró considerablemente los lotes: "Los cultivos están atravesando su período crítico casi sin agua".

Los técnicos explican que, en las primeras etapas, el maíz generó abundante biomasa, pero al cesar las precipitaciones, comenzaron a secarse las hojas basales, se registró mortandad de macollos y los cultivos ahora muestran una coloración pálida. Aunque todavía no se reportan daños graves, los rendimientos ya están en riesgo. "El impacto final dependerá de las lluvias. Según el lote, las pérdidas podrían variar entre un 10% y un 30%", señalan. En el oeste bonaerense, en áreas como Alberdi y Junín, la situación es más favorable, pero en el este será difícil alcanzar el promedio zonal de 100 qq/ha.

almautilprad_260.jpg En la Provincia de Buenos Aires se necesita de manera "urgente" la llegada de lluvias

La soja, por su parte, también atraviesa complicaciones. "Tuvo un comienzo inusual", indican los asesores, atribuyendo su aspecto envejecido y los entrenudos cortos a las bajas temperaturas de noviembre y diciembre o al efecto residual de herbicidas (carry-over). Aunque aún no está en su período crítico, necesita lluvias con urgencia. Además, entre un 10% y un 15% de los lotes permanecen sin sembrar por falta de humedad, mientras que otro 10% fue implantado a la espera de lluvias de fin de año que no llegaron. Para colmo, los pronósticos a mediano plazo no anticipan precipitaciones significativas durante la primera quincena de enero, agravando el panorama para los cultivos en la región.