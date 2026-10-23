Boca copó el 11 ideal de la Sudamericana: seis jugadores entre los mejores de las semifinales + Agregar ámbito en









La Conmebol reconoció a más de medio equipo xeneize tras la clasificación a la final en el Maracaná. Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Lautaro Di Lollo integran la formación destacada junto a otros futbolistas de Vasco da Gama, Montevideo City Torque y Atlético Mineiro.

La Conmebol dio a conocer el once ideal de las semifinales de la Copa Sudamericana y Boca copó la lista con seis jugadores. Planeta Boca Juniors

La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana 2026 tuvo su reconocimiento individual. La Conmebol difundió el 11 ideal de la vuelta de las semifinales del certamen y el conjunto xeneize fue el gran protagonista: seis de los once futbolistas seleccionados pertenecen al equipo dirigido por su cuerpo técnico.

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La nómina premió el rendimiento de Boca en el estadio Maracaná, donde eliminó a Vasco da Gama y consiguió el pasaje al partido decisivo. Entre los elegidos aparecen los autores de los tres goles que sellaron la clasificación, además de otros jugadores que se destacaron en una serie de alto impacto deportivo.

Los representantes xeneizes son Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la defensa; Santiago Ascacibar y Leandro Paredes en el mediocampo, y Miguel Merentiel en el ataque.

La presencia mayoritaria de Boca contrasta con la distribución del resto de la formación. Montevideo City Torque y Vasco da Gama aportaron dos jugadores cada uno, mientras que Atlético Mineiro, pese a haber conseguido la clasificación a la final, tuvo un solo representante.

¡El 11 ideal de la semana! Se definieron los finalistas de la CONMEBOL #Sudamericana y este fue el equipo de la fecha #EASportsFC @easportsfclatam #EAFC26 https://t.co/E2pzCGVZq0 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 22, 2026 La formación ideal de las semifinales El equipo destacado por la Conmebol quedó integrado por Franco Torgnascioli (Montevideo City Torque); José Luis Rodríguez (Vasco da Gama), Gary Kagelmacher (Montevideo City Torque), Lautaro Di Lollo (Boca) y Facundo Herrera (Boca); Lautaro Blanco (Boca), Santiago Ascacibar (Boca), Leandro Paredes (Boca) y Alan Lescano (Vasco da Gama); Bernard (Atlético Mineiro) y Miguel Merentiel (Boca).

La selección también reflejó el desempeño de los equipos que quedaron eliminados. Torgnascioli y Kagelmacher fueron reconocidos por Montevideo City Torque, mientras que Rodríguez y Lescano representaron a Vasco da Gama. Por su parte, Bernard fue el único futbolista de Atlético Mineiro incluido en el once ideal. El conjunto brasileño avanzó a la final pese a perder 2-0 frente a Montevideo City Torque en Uruguay, en una actuación que dejó dudas a pesar de su clasificación. Boca, en cambio, capitalizó su rendimiento en la serie ante Vasco y sumó seis reconocimientos individuales en una semana clave de su campaña internacional. La próxima parada será la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. En una definición a partido único y en sede neutral, Boca y Atlético Mineiro buscarán quedarse con el título continental.