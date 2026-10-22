El técnico de Atlético Mineiro palpitó la final de Copa Sudamericana contra Boca + Agregar ámbito en









Luego de sellar su pasaje a la final, Eduardo Dominuez dio detalles de cómo van a preparar el partido y elogió al conjunto de Rodolfo Arruabarrena.

Eduardo Domínguez, técnico de Atlético Mineiro, habló sobre Boca en la previa de la final de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro pasó a la final de la Copa Sudamericana, luego de quedar arriba en el marcador global ante Montevideo City Torque por 3 a 2, y el entrenador argentino Eduardo Domínguez analizó en conferencia de prensa cómo será la última instancia contra Boca Juniors, cuando se crucen el 21 de noviembre.

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Una vez finalizado el encuentro del miércoles por la noche, Domínguez comenzó: “Estamos muy contentos de jugar la final. Llegamos bien de la cabeza, sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también en el continente”, aseguró. Y agregó: “Tenemos tiempo para comenzar a trabajar. Tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando en la final. Es el 21 de noviembre, no antes; si no, estaríamos cometiendo un error”.

Eduardo Domínguez, campeón con Estudiantes. Si bien “El Galo” perdió 2 a 0 en el partido de vuelta, en Uruguay, la ventaja de haber ganado 3-0 en el Arena MRV les dio una tranquilidad que la plasmaron en el campo de juego, aunque se supieron cuidar para no ir a penales. Aún así, una de las noticias negativas que tendrán para la final de la Sudamericana será que Alan Franco, el lateral derecho titular, no podrá jugar debido a que lo expulsaron por doble amarilla.

En cuanto al Xeneize, el “Barba” comentó: “Tienen un buen entrenador que arregló varias situaciones y se sienten más fuertes. Están en un buen momento, peleando en el torneo y en la Copa Argentina. Con el respeto que hay que tener, nosotros estamos enfocados en lo que podemos hacer. Lo que puedan hacer ellos es problema de ellos”, sentenció.

El Xeneize llegará con un gran envión anímico, tras ganarle sobre el final al Vasco Da Gama. En total, Domínguez se enfrentó a los de la Ribera en 14 oportunidades, mientras dirigió a Huracán, Colón, Independiente y Estudiantes. A pesar de que está negativo en el historial, no se mantiene lejos: tiene 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Por otro lado, el Mineiro llega a esta instancia de la Sudamericana después de lo que fue la final de la Copa Libertadores de 2024, la cual perdieron ante Botafogo en el Estadio Monumental. Al ser consultado por si ese partido les pesaría a los jugadores, él decidió restarle importancia a lo del pasado. La decepción de los jugadores de Atlético Mineiro después de perder la final de la Copa Libertadores en 2024. “Es muy difícil ganar la final si uno no llega. Como todos dicen, llegamos de una forma muy consistente, en la Copa do Brasil y peleando por estar entre los primeros tres del Brasileirao. Estoy contento con este grupo. Esto no es una revancha de lo que pasó en 2024, es otro partido, otra oportunidad. Y vamos a hacer el mayor esfuerzo para conseguir la copa”, aseguró el argentino. En última instancia, Domínguez resaltó la valentía de su equipo y el gran presente que están atravesando: “Destaco la cabeza del grupo y a los jugadores. Están compitiendo en tres torneos y estamos tratando de dar el máximo. Estamos en otra final de la Copa do Brasil y somos competitivos. Intentaremos dar nuestro mayor esfuerzo para que el hincha se sienta a gusto. Hay situaciones que corregir siempre, ahora y más adelante, pero la fuerza grupal es algo lindo”, finalizó.