Boca lidera la Tabla Anual, pero seis equipos pelean por el título y los últimos cupos a la Libertadores

El Xeneize suma 57 puntos y aventaja a Rosario Central, Vélez, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y River en una definición que combina clasificación internacional, premios deportivos y la posibilidad de sumar una estrella. Con dos o tres partidos por delante, según cada equipo, la pelea sigue abierta.

Con un gol de Facundo Herrera Boca festejó el triunfo sobre Independiente, en Avellaneda, y se subió a lo más alto de la tabla general.

La recta final de la Liga Profesional entra en una etapa decisiva. Con la fecha 14 del Torneo Clausura en desarrollo y pocas jornadas por disputar, Boca se mantiene como líder de la Tabla Anual, aunque todavía tiene varios perseguidores con posibilidades de quedarse con el primer puesto y el título de Campeón de Liga.

El conjunto xeneize llegó a los 57 puntos tras derrotar a Independiente en Avellaneda y se afirmó en la cima gracias a una diferencia de gol de +21, la mejor entre los 30 equipos de Primera División. Sin embargo, la ventaja es estrecha: Rosario Central suma 56 unidades, Vélez tiene 55 y Argentinos Juniors acumula 54, con un partido pendiente.

La definición no solo determinará quién termina en lo más alto del acumulado. También tendrá consecuencias deportivas para la próxima temporada, ya que la Tabla Anual otorga un título y defe plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Detrás de Boca, Rosario Central atraviesa una buena racha y se ubica segundo con 56 puntos y una diferencia de gol de +13. Vélez, con 55 unidades y +16, también se mantiene en la pelea, mientras que Argentinos Juniors suma 54 puntos y tiene pendiente su encuentro frente a Independiente Rivadavia, otro de los aspirantes.

El equipo mendocino acumula 53 unidades y puede acercarse a la cima si consigue un resultado positivo en su visita a Argentinos. River, por su parte, alcanzó los 52 puntos después de vencer a Racing en el clásico y se mantiene entre los principales candidatos, aunque necesita una combinación de resultados para escalar posiciones.

Más atrás aparecen Gimnasia, con 51 puntos; Instituto, con 50, y Lanús, con 48. Aunque todavía tienen posibilidades matemáticas, deberán aprovechar sus compromisos pendientes y esperar tropiezos de los equipos que están por encima.

La pelea por los cupos internacionales agrega otro factor a la definición. Belgrano ya tiene asegurada su clasificación a la Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura. El campeón del Clausura también accederá a la fase de grupos, al igual que el ganador de la Copa Argentina. El tercer puesto del acumulado, en tanto, otorga una plaza para disputar la Fase 2 del máximo torneo continental.

Boca, que además de liderar la Tabla Anual se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y continúa en carrera en las demás competencias, afrontará dos compromisos decisivos: recibirá a River en el Superclásico y luego visitará a Defensa y Justicia.

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Rosario Central tendrá que visitar a Sarmiento y recibir a Estudiantes de Río Cuarto. Vélez jugará como local ante San Lorenzo y después visitará a Unión. Argentinos Juniors, uno de los equipos con más partidos por delante, enfrentará a Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán.

El calendario también será exigente para el conjunto mendocino, que deberá medirse con Argentinos como visitante, recibir a Banfield y visitar a Gimnasia de Mendoza. River, en tanto, afrontará el Superclásico fuera de casa y luego visitará a Aldosivi.

Gimnasia jugará ante Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano, mientras que Instituto deberá enfrentarse a Deportivo Riestra, Estudiantes y Newell's.

La cantidad de encuentros pendientes puede resultar determinante, especialmente para Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, que todavía tienen margen para sumar puntos y alterar el orden de la clasificación.

El Clausura y el descenso, otras dos definiciones abiertas

La Tabla Anual no es la única competencia que concentra la atención en el tramo final del campeonato. La clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura también mantiene a varios equipos en disputa, mientras que la lucha por la permanencia está cerca de resolverse.

En la Zona A, los ocho clasificados provisionales son Instituto, con 29 puntos; Vélez, Boca y Defensa y Justicia, con 27; Lanús, con 24; Newell's, con 21; Gimnasia de Mendoza, con 20, e Independiente, con 19.

San Lorenzo, con 18 unidades, todavía tiene posibilidades de meterse entre los ocho. Estudiantes y Unión, ambos con 14 puntos, afrontan una situación más complicada.

En la Zona B, Rosario Central lidera con 28 puntos, seguido por Argentinos Juniors y Gimnasia, con 25; River, con 23; Belgrano y Barracas Central, con 22; Sarmiento, con 21, y Huracán, con 19. Independiente Rivadavia también tiene 19 unidades, pero se encuentra fuera de los puestos de clasificación por diferencia de gol, aunque cuenta con un partido menos.

Los octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de grupos, con cruces entre las dos zonas.

En el otro extremo de la tabla, Estudiantes de Río Cuarto ya consumó su descenso a la Primera Nacional. Aldosivi, que ganó en la última jornada, permanece al borde de perder la categoría y necesita descontar puntos frente a Deportivo Riestra, su rival directo.

Con seis puntos todavía en juego para ambos, el equipo marplatense debe recortar cuatro unidades y depende también de los resultados de Riestra. Si el conjunto de Nueva Pompeya gana su partido pendiente ante Instituto, Aldosivi descenderá. Si la definición continúa abierta, el Tiburón deberá sumar al menos cuatro de los seis puntos restantes para aspirar a forzar un desempate, además de esperar una ayuda de su competidor.

A Aldosivi le quedan Racing, en Avellaneda, y River, en Mar del Plata. Central Córdoba, Platense y Atlético Tucumán, por su parte, ya aseguraron su permanencia.

Con la Tabla Anual, el Clausura y el descenso todavía en juego, las últimas jornadas definirán buena parte del mapa deportivo de la próxima temporada. Boca parte desde la cima, pero la diferencia mínima con sus perseguidores anticipa una resolución abierta hasta el final.