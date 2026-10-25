Boca venció a Independiente sobre el final y trepó a la cima de la Tabla Anual + Agregar ámbito en









El Xeneize se impuso 1-0 en Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, gracias al primer gol en Primera de Facundo Herrera en el tramo final del segundo tiempo.

Boca le ganó a Independiente sobre el final y trepó a la cima de la Tabla Anual.

Boca consiguió un triunfo este domingo tras imponerse 1-0 ante Independiente en el estadio Libertadores de América, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El gol del encuentro lo convirtió Facundo Herrera de cabeza a los 42 minutos del segundo tiempo tras un tiro de esquina de Sebastián Villa.

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La victoria le permitió al Xeneize alcanzar los 57 puntos en la Tabla Anual y superar a Rosario Central, que suma 56. Además, Boca ya aseguró su clasificación a los octavos de final del Clausura y llegó a las 27 unidades en la Zona A, donde se ubica por detrás de Instituto, líder con 29 puntos. Por su parte, Independiente quedó con 19 puntos en la Zona A y buscará recuperarse para mantenerse entre los equipos que avanzan a los playoffs.

En la próxima fecha, el Rojo recibirá a Defensa y Justicia en la próxima fecha, mientras que Boca afrontará el Superclásico ante River. Además, los de Rodolfo Arruabarrena tienen como objetivo la final de la Copa Sudamericana, que disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.

Boca venció a Independiente con un gol agónico de Facundo Herrera El clásico comenzó con intensidad y tuvo una primera aproximación de Independiente a través de Nahuel Banegas, cuyo remate se fue por encima del travesaño. Boca respondió a los seis minutos con un centro de Leandro Lozano desde la derecha que Leonel Flores no pudo conectar con precisión frente al arco. Poco después, Miguel Merentiel quedó en buena posición dentro del área, pero Santiago Mele respondió con una atajada para evitar el primero.

El Xeneize manejó la posesión durante buena parte de la primera etapa, aunque el Rojo encontró espacios para lastimar de contraataque. Maximiliano Meza probó con un remate con efecto que pasó por encima del travesaño y, más tarde, Mateo Pérez Curci se metió en el área por la derecha y sacó un disparo cruzado que se fue desviado. También hubo un intento de volea de Meza y un tiro libre de Santiago Montiel que terminó por encima del arco de Álvaro Montero.

En el complemento, el encuentro mantuvo la dinámica y ambos equipos buscaron el gol. Boca tuvo una oportunidad con Merentiel, que no logró conectar bien dentro del área chica, mientras que Independiente respondió con un remate de Josías Palais que Montero consiguió controlar. El arquero colombiano volvió a ser importante a los 37 minutos, cuando le tapó un potente disparo a Ezequiel Ávila y, en el rebote, Montiel envió la pelota por encima del travesaño. Cuando el empate parecía encaminarse, Boca encontró la ventaja a los 42 minutos del segundo tiempo. Tras un córner ejecutado por Sebastián Villa, Facundo Herrera se anticipó a la defensa con un cabezazo y sorprendió a Mele, que no pudo evitar que la pelota terminara en el fondo de la red. Fue el primer gol del juvenil en Primera y el tanto que definió el clásico. En el tiempo añadido, Montero volvió a destacarse con una gran atajada para sostener la ventaja, mientras que Milton Delgado exigió a Mele en la última jugada del partido. El marcador no volvió a modificarse y Boca se llevó tres puntos fundamentales de Avellaneda, con los que alcanzó la cima de la Tabla Anual y reforzó su posición en la pelea por el Clausura. Las formaciones Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Josías Palais. DT: Jadson Viera. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.