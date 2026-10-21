Boca llegó a la final por Paredes, acumula u$s6,28 millones y va por u$s10 millones más

El Xeneize sumó u$s3,68 millones por su participación en la fase de grupos de la Libertadores y otros u$s2,6 millones por su recorrido en la Sudamericana. Tras eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná, jugará la definición en busca del premio mayor: si es campeón, acumulará u$s16,28 millones; si pierde, el total será de u$s8,78 millones.

En su participación internacional, en lo que va del 2026, Boca acumuló u$s6.28 millones y si gana la Sudamericana llegaría a u$s16.28 millones.

Boca dio un paso decisivo en lo deportivo y en lo económico. Con un gol agónico de Leandro Paredes, que selló el t riunfo por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, el equipo de Rodolfo Arruabarrena revirtió la serie de semifinales y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. El resultado le permitió mantener vivo el objetivo de conquistar un título internacional y abrió la posibilidad de sumar millones de dólares a las cuentas del club.

Hasta el momento, Boca acumula u$s 6,28 millones en premios por su participación en las dos competencias continentales de la temporada. El monto se compone de los u$s 3,68 millones obtenidos durante la fase de grupos de la Copa Libertadores y los u$s 2,6 millones reunidos en su recorrido por la Sudamericana, torneo al que llegó después de quedar eliminado de la primera competencia.

La cifra todavía no incluye el premio correspondiente a la final. La CONMEBOL estableció una recompensa de u$s 10 millones para el campeón de la Sudamericana y de u$s 2,5 millones para el subcampeón.

El escenario más favorable para el Xeneize sería conquistar el título en Barranquilla, Colombia. Si se consagra campeón, recibirá u$s10 millones adicionales y elevará sus ingresos acumulados por premios internacionales en 2026 a u$s16,28 millones.

En cambio, si pierde la definición, sumará u$s2,5 millones por el segundo puesto. En ese caso, el total de las dos competiciones alcanzará los u$s 8,78 millones. La diferencia entre ambos desenlaces será de u$s 7,5 millones, una suma que convierte a la final en una instancia clave también desde el punto de vista financiero.

Boca festeja en lo deportivo y en lo económico. Llegó a la final de la Sudamericana y de salir campeón terminará su campaña internacional embolsando u$s16,28 millones.

El recorrido de Boca en la Sudamericana comenzó en los playoffs, cuando eliminó por penales a O’Higgins y obtuvo u$s 500.000. En octavos de final, la clasificación ante Recoleta le reportó otros u$s 600.000. Luego, el pase a cuartos añadió u$s 700.000 y la eliminación de São Paulo en semifinales le permitió sumar u$s 800.000 más.

Así, el club reunió u$s 2,6 millones antes de enfrentar a Vasco da Gama. La clasificación a la final consolidó la campaña deportiva y dejó al equipo a un partido de alcanzar el premio más importante del torneo.

Paredes fue el protagonista de la noche en Río de Janeiro. El mediocampista, que volvió a jugar tras una lesión, ingresó desde el banco y marcó el tercer gol de Boca en el tramo final del encuentro. Su remate selló la clasificación y convirtió al capitán en una de las figuras centrales de una victoria con impacto tanto futbolístico como económico.

El próximo rival saldrá de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que se disputará este miércoles 21 de octubre. El ganador enfrentará a Boca en la definición continental.

Antes de la final, el equipo deberá concentrarse en el Torneo Clausura. Este domingo 25 de octubre, desde las 17, visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del campeonato local.

Con u$s 6,28 millones ya acumulados y otros u$s 10 millones en juego, Boca afrontará la definición con la posibilidad de cerrar la temporada continental con un título y un ingreso total de u$s 16,28 millones en premios.