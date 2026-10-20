Vasco Da Gama contra Boca: posibles formaciones, horario y dónde ver EN VIVO + Agregar ámbito en









El conjunto argentino buscará remontar el resultado que sufrieron en la ida ante los brasileños y van por el primer lugar en la final de la Copa Sudamericana.

Vasco Da Gama contra Boca, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. @luis_robayo

Boca se enfrenta este martes a las 21.30 horas ante Vasco Da Gama en el Estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize tendrá que ir en busca del partido luego de su derrota por 1 a 0 en la ida, disputada en La Bombonera. En esta ocasión, Rodolfo Arruabarrena solo tiene una duda para el 11 inicial de esta noche: Leandro Paredes de titular o al banco de suplentes.

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Esta incógnita es la que mantiene en vilo a una gran parte de los hinchas, y mismo a los compañeros del jugador de la Selección argentina. Si bien la definición se hará sobre la hora, desde la interna del club aseguran que “el año no se termina en este partido”, por lo que dejaron entrever que no arriesgarán al mediocampista si no es en un momento crucial.

Rodolfo Arruabarrena y la duda sobre si Leandro Paredes jugará en Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama. Ante esta situación, el futbolista que lo reemplazaría en la alineación sería Rodrigo Battaglia, quien se recuperó de su lesión hace tan solo unas semanas y dejó buenas sensaciones al cuerpo técnico del “Vasco” Arruabarrena después de completar los 90 minutos en la victoria de este último viernes sobre Talleres por 2 a 1.

Cómo llega cada uno El conjunto argentino continúa con el pie derecho en el Torneo Clausura y con la victoria sobre la “T”, con goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores, escaló a la primera posición de la tabla anual. Además de una estrella, este campeonato también le abrirá las puertas a la Copa Libertadores de 2027, si es que mantienen la posición en las siguientes tres fechas.

Vasco Da Gama, por su parte, perdió este fin de semana después de estar 10 partidos invicto, cuando el sábado visitó al San Pablo y Artur hizo el único gol del encuentro. Cabe recalcar que jugaron con titulares y un día después que Boca, por lo que llegan más diezmados físicamente.

Adson, el goleador de Vasco Da Gama contra Boca. Aún así, el equipo brasileño cuenta con una ventaja más que positiva para afrontar la vuelta de la Sudamericana y tendrá que mudar su localía al Maracaná, debido a que el Sao Januario no tiene la capacidad mínima necesaria que exige la Conmebol, con la particularidad de que vendió las 70.000 entradas disponibles para esta noche en cuestión de minutos. Las posibles formaciones de Vasco Da Gama y Boca La posible formación de Vasco Da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel. Hoy, a partir de las 21.30, Boca se enfrentará al Vasco Da Gama por Copa Sudamericana. La posible formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena. A qué hora juega Vasco Da Gama Vs. Boca y datos Hora: 21.30. TV: Dsports y Paramount+. Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Estadio: Maracaná.