El día que Boca dio vuelta el historial ante Independiente: cómo y cuándo se rompió la paternidad del Rojo

El Xeneize pasó varios años detrás del Rojo en el historial, pero consiguió darlo vuelta a base de triunfos muy importantes en el torneo local.

Durante décadas, Boca estuvo por debajo de Independiente en uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino. El conjunto de Avellaneda llegó a construir una diferencia considerable en el historial, pero el equipo de la Ribera consiguió achicarla durante sus años más exitosos hasta quedarse con el liderazgo.

La remontada tuvo varios partidos importantes y dos victorias por 3-1 que suelen confundirse. Una ocurrió en 2003, cuando Carlos Bianchi presentó una formación alternativa en plena definición de la Copa Libertadores. La otra llegó cuatro años después y cambió el mano a mano por primera vez.

Independiente dominó el historial durante buena parte del siglo XX. El primer enfrentamiento oficial entre ambos se disputó el 28 de mayo de 1911 y terminó con una victoria del Rojo por 3-1. Aquel resultado marcó el comienzo de una extensa etapa de superioridad sobre el conjunto de la Ribera.

Si bien el clásico perdió peso con los años, sigue siendo un duelo que entrega partidos memorables por su historia.

La mayor diferencia se registró el 6 de noviembre de 1960, cuando el equipo de Avellaneda ganó 2-0 en la cancha de Racing y estiró su ventaja a 17 partidos . Durante las décadas siguientes, el Xeneize fue descontando esa distancia, aunque necesitó casi un siglo desde el primer cruce para pasar al frente.

La llegada de Carlos Bianchi coincidió con una etapa de grandes resultados que ayudó a reducir la diferencia . En 2003, Independiente todavía llevaba cuatro triunfos de ventaja. El 19 de agosto de 2006, un triunfo por 1-0 dejó el registro igualado en 70 encuentros ganados para cada club.

El partido que cambió definitivamente la historia se disputó el 24 de febrero de 2007, cuando Boca derrotó 3-1 al Rojo en el Cilindro de Avellaneda, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Emiliano Armenteros abrió el marcador para los locales, pero Neri Cardozo y Rodrigo Palacio dieron vuelta el resultado antes del descanso.

Martín Palermo selló la victoria con un espectacular remate desde detrás de la mitad de la cancha. Con ese gol, Boca alcanzó los 71 triunfos contra 70 de Independiente y pasó al frente del historial por primera vez, después de casi 96 años de enfrentamientos oficiales.

La tarde histórica: el 3-1 del Boca alternativo de Carlos Bianchi en 2003

El 29 de junio de 2003, Boca recibió a Independiente en La Bombonera por la fecha 18 del Torneo Clausura. El encuentro llegó en un momento particular, porque apenas cuatro días antes el equipo de Bianchi había derrotado 2-0 a Santos en la primera final de la Copa Libertadores.

Con la revancha programada para el 2 de julio en Brasil, el Virrey decidió reservar a sus principales figuras y presentar una formación alternativa. Wilfredo Caballero ocupó el arco, mientras que Miguel Caneo, José María Calvo, Jonathan Fabbro y Héctor Bracamonte tuvieron su oportunidad desde el arranque.

La decisión no afectó el rendimiento del Xeneize. Caneo abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo y Calvo amplió la diferencia apenas comenzó el complemento. Bracamonte convirtió el tercero a los 30 minutos, mientras que Emanuel Rivas descontó para los visitantes sobre el final.

Independiente, dirigido por Oscar Ruggeri, tenía entre sus titulares a Gabriel Milito, Federico Insúa y Daniel Montenegro. También sufrió la expulsión de Federico Domínguez durante la primera mitad, por lo que debió disputar buena parte del encuentro con un futbolista menos.

El 3-1 permitió seguir recortando la diferencia, pero todavía no alcanzaba para superar al Rojo en el historial. El conjunto de Avellaneda conservó sus cuatro partidos de ventaja y recién quedó igualado en 2006, antes de perder el liderazgo en febrero del año siguiente.

Tres días después de aquel clásico, Bianchi volvió a utilizar a sus titulares frente a Santos. Boca ganó 3-1 en el estadio Morumbí y conquistó su quinta Copa Libertadores, la tercera bajo la conducción del entrenador.

Los números del clásico: partidos ganados, empates y quién lidera hoy el mano a mano

El historial oficial actualizado hasta octubre de 2026 registra 229 enfrentamientos entre Boca e Independiente, con 80 triunfos del Xeneize, 76 victorias del Rojo y 73 empates. El conjunto de la Ribera mantiene una diferencia favorable de cuatro partidos.

El último encuentro se disputó el 11 de abril de 2026 en La Bombonera, por el Torneo Apertura, y terminó 1-1. Matías Abaldo abrió el marcador para Independiente y Milton Giménez igualó de penal para los locales.

Aunque Boca pasó al frente por primera vez en febrero de 2007, Independiente consiguió emparejar nuevamente el registro en diciembre de 2009. El Xeneize recuperó el liderazgo el 2 de mayo de 2010, cuando ganó 3-2, y desde entonces nunca volvió a quedar igualado ni por debajo de su rival.