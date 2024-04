Carlos Tevez tomó una drástica decisión: bajó a dos jugadores a Reserva y les busca salida

Edgar Elizalde.jpg El defensor uruguayo Edgar Elizalde no sumó minutos en esta Copa de la Liga Profesional y su última presencia en Independiente fue en agosto de 2023, cuando jugó un cuarto de hora en la victoria 2-1 sobre Vélez. Por tal motivo, Carlos Tevez lo bajó a la Reserva. @Independiente

En ese sentido, hay dos jugadores que dejarán de entrenarse con el plantel profesional de Independiente: Edgar Elizalde y Fernando Da Rosa, quienes fueron bajados a la Reserva que conduce Pedro Damián Monzón. El defensor uruguayo llegó al club de Avellaneda a mediados de 2022, proveniente del Pescara, de Italia, y tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Cabe destacar que Edgar Elizalde no logró afianzarse: disputó 36 partidos, fue titular en 32 y convirtió un gol. Este año no sumó minutos y, por tal motivo, no será tenido en cuenta.